Un psicólogo reveló cuál es el verdadero motivo por el cual podés comenzar a mover la pierna sin motivo alguno Realizar este movimiento de forma inconsciente suele ser una respuesta natural del cuerpo. Por







Este tipo de movimientos repetitivos cumplen el rol de descargar energía acumulada. Freepik

Mover la pierna de manera repetitiva sin darse cuenta es un gesto más común de lo que parece y, aunque pueda parecer un simple movimiento, tiene una explicación dentro de la psicología. Este acto inconsciente suele estar vinculado a la necesidad de liberar tensión acumulada o mantener al cuerpo en un estado de actividad cuando la mente no encuentra otro canal de descarga.

A lo largo de los años, distintos especialistas investigaron por qué se reailza este tipo de conductas. En muchos casos se las asoció con estados de ansiedad, estrés o incluso aburrimiento, pero también con la autorregulación sensorial que permite equilibrar el exceso de energía cerebral. Lejos de ser siempre un signo de alarma, puede entenderse como una forma natural del organismo para adaptarse a diferentes contextos.

La psicología contemporánea propone que estos movimientos no deben interpretarse de inmediato como un trastorno, salvo que interfieran de manera constante en la concentración o el descanso. El gesto de mover la pierna puede ser simplemente una respuesta involuntaria del cuerpo frente a situaciones de sobrecarga o falta de estímulos.

sentado Freepik Por qué movemos la pierna sin motivo según la psicología El psicólogo argentino Hugo Marietán explicó que este hábito, conocido como nerviosismo motor, aparece como una manera inconsciente de liberar tensiones internas. Según el especialista, no siempre está relacionado con un pensamiento consciente, sino que funciona como una vía de escape frente a la ansiedad, el cansancio mental o la necesidad de descomprimir la mente.

Investigaciones académicas, como las de la Universidad de Harvard, coinciden en que este tipo de movimientos repetitivos cumplen el rol de descargar energía acumulada cuando el cerebro se encuentra sobreestimulado. Otra lectura complementaria plantea que, en escenarios poco dinámicos, el propio cuerpo busca entretenerse a través de estos gestos automáticos, manteniéndose activo en entornos que ofrecen escasa estimulación.