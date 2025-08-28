28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un psicólogo reveló cuál es el verdadero motivo por el cual podés comenzar a mover la pierna sin motivo alguno

Realizar este movimiento de forma inconsciente suele ser una respuesta natural del cuerpo.

Por
Este tipo de movimientos repetitivos cumplen el rol de descargar energía acumulada.

Este tipo de movimientos repetitivos cumplen el rol de descargar energía acumulada.

Freepik

Mover la pierna de manera repetitiva sin darse cuenta es un gesto más común de lo que parece y, aunque pueda parecer un simple movimiento, tiene una explicación dentro de la psicología. Este acto inconsciente suele estar vinculado a la necesidad de liberar tensión acumulada o mantener al cuerpo en un estado de actividad cuando la mente no encuentra otro canal de descarga.

La propuesta del especialista se centra en construir una dieta sólida, simple y sostenible.
Te puede interesar:

Un experto en longevidad reveló cómo debe estar compuesto el 50% de tu comida para beneficiar la salud

A lo largo de los años, distintos especialistas investigaron por qué se reailza este tipo de conductas. En muchos casos se las asoció con estados de ansiedad, estrés o incluso aburrimiento, pero también con la autorregulación sensorial que permite equilibrar el exceso de energía cerebral. Lejos de ser siempre un signo de alarma, puede entenderse como una forma natural del organismo para adaptarse a diferentes contextos.

La psicología contemporánea propone que estos movimientos no deben interpretarse de inmediato como un trastorno, salvo que interfieran de manera constante en la concentración o el descanso. El gesto de mover la pierna puede ser simplemente una respuesta involuntaria del cuerpo frente a situaciones de sobrecarga o falta de estímulos.

sentado

Por qué movemos la pierna sin motivo según la psicología

El psicólogo argentino Hugo Marietán explicó que este hábito, conocido como nerviosismo motor, aparece como una manera inconsciente de liberar tensiones internas. Según el especialista, no siempre está relacionado con un pensamiento consciente, sino que funciona como una vía de escape frente a la ansiedad, el cansancio mental o la necesidad de descomprimir la mente.

Investigaciones académicas, como las de la Universidad de Harvard, coinciden en que este tipo de movimientos repetitivos cumplen el rol de descargar energía acumulada cuando el cerebro se encuentra sobreestimulado. Otra lectura complementaria plantea que, en escenarios poco dinámicos, el propio cuerpo busca entretenerse a través de estos gestos automáticos, manteniéndose activo en entornos que ofrecen escasa estimulación.

Es importante diferenciar este comportamiento de casos clínicos más complejos, como el síndrome de las piernas inquietas. A diferencia del simple movimiento repetitivo, este trastorno neurológico genera una necesidad imperiosa y molesta de mover las piernas, especialmente en reposo, lo que puede afectar seriamente el sueño y la calidad de vida. Tal como aclara la psicóloga Ximena García, desde la evidencia científica no puede afirmarse que mover la pierna sea sinónimo directo de nervios, aunque sí puede estar relacionado con el manejo de emociones o con mecanismos de autorregulación.

Este proceso de regulación interna, termina generando este movimiento ya sea por estrés, aburrimiento o exceso de energía mental. Es por eso que no implica necesariamente un problema médico, pero si interfiere de manera significativa con el bienestar cotidiano, lo más recomendable es visitar a un profesional para una mejor evaluación.

Noticias relacionadas

¿Cómo hacer para dormir mejor con tu pareja roncando?

Trucos para dormir: qué podés hacer si tu pareja ronca mucho

El destino en Argentina que tiene rastros paleontológicos.

Ni Salta ni Formosa: el pueblito que tiene restos paleontológicos

Un destino en la Argentina que no es masivo.

Turismo en Argentina: el maravilloso pueblito de piedra que representa un viaje al pasado

Dónde disfrutar del mejor chinchulín de la ciudad.

Los 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen los mejores chinchulines

Cómo llegar a este precioso pueblo cercano a Buenos Aires.

Escapadas: está cerca de Buenos Aires y tiene una historia que lo vincula con Hiroshima

Desde combinaciones urbanas hasta propuestas más elegantes, este calzado demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos estilos.

Adiós a las zapatillas blancas: el calzado que se robará todas las miradas en primavera

Rating Cero

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

Sofía Jujuy Jiménez le respondió a Yanina Latorre.

Sofía "Jujuy" Jiménez desafió a Yanina Latorre: "Si te animás..."

El nuevo álbum de Carpenter sale este viernes 29 de agosto.

De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

últimas noticias

Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

Hace 9 minutos
Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

Hace 16 minutos
play

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

Hace 43 minutos
María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Hace 1 hora
play

Un diputado negó maniobras para boicotear la comisión $LIBRA: "Al Gobierno le conviene que se investigue"

Hace 1 hora