Cual es el mejor truco para que las papas fritas te queden perfectas en la freidora de aire Como hacer las papas fritas perfectas en la freidora de aire

Una técnica de doble cocción permite mejorar la textura de este clásico de la cocina. Con un paso previo en el microondas y unos pocos ingredientes, es posible conseguir un resultado dorado y sabroso.

Un sencillo paso previo al uso de la freidora de aire puede marcar la diferencia en la textura de las papas.

Una técnica de doble cocción permite mejorar la textura de los tubérculos y conseguir un exterior dorado sin necesidad de sumergirlos en aceite. El método combina el microondas con la freidora de aire y requiere pocos ingredientes. Cual es el mejor truco para que las papas fritas te queden perfectas

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Conseguir unas papas doradas y crujientes por fuera, pero tiernas por dentro, puede ser un desafío al utilizar la freidora de aire. Aunque este electrodoméstico permite preparar recetas con menos aceite que la fritura tradicional, en ocasiones las papas quedan secas o no terminan de cocinarse de manera uniforme.

Para resolver este problema, la cocinera gallega Isabel Fraga Blanco , conocida en redes sociales como Frabisa, propone un método de doble cocción que comienza en el microondas y termina en la freidora de aire.

Para aplicar este método en casa, se necesitan papas, sal, especias a gusto, un chorrito de vino blanco y una pequeña cantidad de aceite.

1. Cortar las papas . Pelarlas si se prefiere y cortarlas en dados o cubos de tamaño similar. Este formato es el que recomienda Frabisa en su preparación, aunque también se puede adaptar a otros cortes.

2. Agregar los condimentos. Incorporar sal y las especias elegidas. El pimentón, el ajo en polvo, el romero y el tomillo son algunas alternativas para darles más sabor.

3. Cocinarlas en el microondas. Colocar las papas en un recipiente apto para microondas, añadir un chorrito de vino blanco y cocinarlas hasta que estén tiernas. El tiempo dependerá de la cantidad, el tamaño de los trozos y la potencia del aparato. Conviene comprobar la textura antes de continuar.

4. Escurrir y agregar aceite. Una vez cocidas, retirar el exceso de líquido y rociarlas con una pequeña cantidad de aceite. Este paso ayuda a favorecer el dorado durante la cocción posterior.

5. Llevarlas a la freidora de aire. Distribuir las papas en la cesta y cocinarlas a temperatura alta hasta que estén doradas. Es importante moverlas o darles la vuelta durante el proceso para que se doren de manera uniforme.

Los tiempos exactos pueden variar según el modelo de freidora, la cantidad de papas y el tamaño de los trozos. Por eso, es recomendable controlar la preparación durante los últimos minutos.