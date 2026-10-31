Cuál es el mejor truco para limpiar la freidora de aire: no es con agua Un ingrediente muy común en el hogar puede ser el aliado ideal para facilitar esta tarea y ahorrar esfuerzo al momento de lavar. Por Agregar C5N en









Conocé cuál es el mejor truco para limpiar la freidora de aire. Magnific

La suciedad acumulada en la freidora de aire puede ser difícil de sacar.

Existe una alternativa casera para facilitar el lavado sin hacer tanta fuerza.

El proceso requiere dejar actuar la mezcla durante unos 15 minutos.

Unos cuidados simples ayudan a mantener el aparato en buenas condiciones. La freidora de aire se ganó un lugar en muchas cocinas por la facilidad con la que permite preparar distintas comidas. Sin embargo, después de cocinar, la grasa y los restos de alimentos pueden quedar pegados en la canasta y la rejilla, lo que complica la limpieza y obliga a dedicarle más tiempo del esperado.

Este es el mejor truco para limpiar la freidora de aire. Magnific Para resolver este problema, existe un truco casero que ayuda a desprender la suciedad sin tener que frotar con fuerza. La clave está en utilizar un ingrediente habitual en el hogar que permite ablandar los residuos antes de pasar la esponja y completar el lavado.

Este método resulta especialmente útil después de preparar carnes, pollo o papas, cuando suelen quedar restos difíciles de sacar. En lugar de intentar eliminarlos de inmediato, la propuesta consiste en dejarlos en remojo durante unos minutos para facilitar la tarea y evitar esfuerzos innecesarios al momento de limpiar.

Cómo limpiar la freidora de aire para que quede de la mejor manera El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos. Primero, hay que colocar dos cucharadas de bicarbonato de sodio en la canasta, sin retirar la rejilla. Después, se agrega agua caliente hasta cubrir las zonas con suciedad y se deja actuar la mezcla durante aproximadamente 15 minutos, para que los residuos comiencen a desprenderse.

El método consiste en mezclar agua caliente con bicarbonato de sodio y dejarlo actuar por 15 minutos. Magnific Una vez transcurrido ese tiempo, se retira la rejilla y se comprueba si la grasa se ablandó. Luego, con una esponja y detergente para platos, se limpian las superficies sin necesidad de ejercer demasiada presión. También se puede aprovechar el tiempo de espera para repasar el exterior del aparato con un paño húmedo, siempre que esté desenchufado.

El bicarbonato de sodio se utiliza habitualmente en las tareas domésticas por su capacidad para ayudar a remover manchas y restos de comida. Para completar el proceso, es importante enjuagar bien las piezas y secarlas antes de volver a colocarlas en la freidora. Además, conviene evitar mezclarlo con otros productos de limpieza y consultar las indicaciones del fabricante para cuidar el revestimiento de la canasta y la rejilla.