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Una nueva película: cómo fue la impresionante transformación de Jessica Biel

La actriz compartió parte del trabajo que realizó para ponerse a punto y afrontar un nuevo desafío en su carrera.

Así fue la transformación de Jessica Biel para su próxima película.

Así fue la transformación de Jessica Biel para su próxima película.

Vanity Fair
  • Jessica Biel se preparó físicamente para protagonizar una nueva película de acción.
  • La actriz entrenó junto a su preparador personal, Ben Bruno.
  • Una lesión lumbar obligó a adaptar parte de su rutina de ejercicios.
  • Su entrenamiento combinó fuerza, equilibrio y movimientos para trabajar todo el cuerpo.

El entrenamiento físico fue una parte importante de la preparación de Jessica Biel para su próximo desafío en la pantalla. La actriz trabajó junto a su entrenador personal para fortalecer distintos grupos musculares y adaptar los ejercicios a sus necesidades. La rutina estuvo pensada para el rodaje de Matchbox: la película, una comedia de acción y espionaje.

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Jessica Biel en Matchbox: la película.

Jessica Biel en Matchbox: la película.

A lo largo de su carrera, Biel participó en producciones muy diferentes y construyó una trayectoria que pasó por el cine y la televisión. Se hizo conocida por su papel de Mary Camden en la serie 7th Heaven y después protagonizó películas como La masacre de Texas y Blade: Trinity. También recibió elogios por su trabajo en The Sinner, donde interpretó a una mujer involucrada en un misterioso caso policial.

Para prepararse para su nuevo proyecto, la actriz volvió a trabajar junto a Ben Bruno, su entrenador personal desde hace varios años. El profesional compartió imágenes de algunas sesiones y explicó que Biel realizó ejercicios de cuerpo completo, con mayor atención en las piernas y los glúteos. Sin embargo, la preparación tuvo una dificultad extra: la intérprete arrastraba una lesión importante en la zona lumbar.

Así fue la impactante transformación de Jessica Biel

Según contó Bruno, la lesión había aparecido unos meses antes de que comenzara el entrenamiento para la película. Por ese motivo, tuvieron que adaptar varios movimientos y buscar alternativas para mantener la exigencia física sin agravar el problema. La rutina incluyó ejercicios de fuerza y movimientos compuestos que trabajaban distintos grupos musculares al mismo tiempo.

Entre las actividades que mostró el entrenador había sentadillas, remos, planchas y ejercicios con mancuernas y bandas de resistencia. Algunos movimientos requerían coordinación y equilibrio, mientras que otros apuntaban especialmente a fortalecer la parte inferior del cuerpo. La propuesta no consistía solamente en aumentar la intensidad, sino también en encontrar una forma segura de entrenar durante la recuperación.

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Entre los ejercicios que formaron parte de su preparación se destacaron las sentadillas búlgaras, los remos invertidos y las planchas laterales. La rutina combinaba fuerza, equilibrio y coordinación, con especial atención en las piernas y los glúteos. Cada actividad fue adaptada para cuidar la zona lumbar de la actriz y evitar que la lesión empeorara. De esta manera, Biel pudo completar su preparación física y llegar al rodaje de Matchbox: la película con una rutina pensada para las exigencias de su nuevo papel.

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