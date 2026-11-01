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Vestidor puntual y baño en suite: así es la habitación de Moria Casan

La artista recorrió por primera vez los ambientes después de una remodelación que renovó la decoración, mejoró la distribución y sumó espacios de guardado. Los detalles de una suite que combina comodidad y diseño.

Moria Casán mostró la habitación renovada de su casa de Parque Leloir

Moria Casán mostró la habitación renovada de su casa de Parque Leloir, con un dormitorio en tonos neutros, un baño en suite y un amplio vestidor.

  • Cómo quedó la decoración del dormitorio principal.
  • Los detalles del baño renovado y su particular distribución.
  • Qué características tiene el vestidor que sorprendió a la artista.
  • Los cambios que se realizaron respecto de la habitación anterior.

Vestidor puntual y baño en suite: la artista recorrió por primera vez los ambientes después de una remodelación que renovó la decoración, mejoró la distribución y sumó espacios de guardado. Los detalles de una suite que combina comodidad y diseño. Así es la habitación de Moria Casan

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La conductora mostró en sus redes sociales el resultado de la reforma de su cuarto en su casa de Parque Leloir y compartió su sorpresa al descubrir los ambientes terminados. La obra integró el dormitorio, el baño en suite y el vestidor en un espacio conectado, con una nueva distribución y detalles pensados para mejorar la comodidad cotidiana.

«¡No lo puedo creer! ¡Guau! ¡Qué maravilla!», expresó la artista durante el recorrido, en el que destacó distintos elementos de la renovación. La decoración combina tonos claros, materiales cálidos y espejos, con una propuesta que prioriza la luminosidad y el aprovechamiento del espacio.

Como es la habitación de Moria Casan

El dormitorio principal presenta una paleta de colores beige y blanco que aporta luminosidad y una sensación de amplitud. Las paredes incorporan un papel pintado de tonos suaves y motivos sutiles, mientras que el techo de madera blanca acompaña la estética general.

La cama se ubica en el centro del ambiente, con espacio libre alrededor para facilitar la circulación y permitir la incorporación de otros muebles. La nueva distribución también deja abierta la posibilidad de sumar un sillón u otros elementos decorativos. Al observar el resultado, Moria destacó el trabajo realizado en las paredes y la elección del revestimiento: «¡Qué trabajo! Hermoso el papel, ¡quedó divino! Todo como lo soñamos», comentó.

Uno de los sectores que más llamó la atención de la conductora fue el baño, que se renovó por completo. El ambiente cuenta con muebles blancos, un tocador con espejo circular iluminado y detalles dorados que aportan contraste a la decoración. La ducha ocupa una posición central y está delimitada por mamparas de vidrio.

«¡Qué perfectamente realizado, qué hermoso! La ducha ahí en el medio», comentó Moria al descubrir el espacio. Además, unos escalones conectan el dormitorio con el baño y el vestidor, lo que permite recorrer los tres sectores de manera integrada. El vestidor es otro de los protagonistas de la renovación. El ambiente cuenta con estantes, cajoneras y un zapatero, además de sectores destinados a organizar la ropa y los accesorios.

«A mí me encantan los espejos», afirmó la artista durante la recorrida. Al observar el zapatero, también lo calificó de «fabuloso» y celebró la incorporación de los espacios de guardado que necesitaba.

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