Donald Trump aseguró que Flávio Bolsonaro puede quedarse "todo el tiempo que quiera" en Estados Unidos

El mandatario estadounidense se refirió a la presencia del hijo de Flávio Bolsonaro, quien llegó a Florida junto a su familia a pesar de que la justicia brasileña había ordenado revocarle el pasaporte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro podrá permanecer en territorio estadounidense "todo el tiempo que quiera", tras haber abandonado Brasil luego de los comicios presidenciales que derivaron en el triunfo de Lula da Silva.

Trump realizó sus declaraciones durante los festejos de Halloween en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Al ser consultado por periodistas sobre la situación del dirigente bolsonarista, el presidente estadounidense sostuvo que podía "quedarse en Estados Unidos todo el tiempo que quiera".

En la misma línea, el mandatario estadounidense volvió a cuestionar públicamente el proceso electoral brasileño. "En mi opinión, las elecciones fueron una desgracia", comentó al respecto.

El senador viajó junto a su esposa y sus dos hijas en medio de una investigación judicial por presuntas operaciones de lavado de dinero , y luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara la revocación de su pasaporte.

En su paso por Argentina, la familia ingresó por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú (Misiones), con documentación válida y sin impedimentos legales registrados en Migraciones.

Para su traslado a Estados Unidos, abordaron un vuelo privado hacia Ecuador y posteriormente continuaron viaje hacia Miami. En tanto, la Policía Federal brasileña no registró su salida oficial del territorio nacional, lo que abrió interrogantes sobre el recorrido realizado.

La posición del Gobierno estadounidense y el impacto político

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que el Gobierno de Estados Unidos no participó en las gestiones para la salida de Bolsonaro de su país, aunque confirmó que se autorizó su ingreso al llegar al punto de control estadounidense.

Según trascendió, el senador ingresó mediante un permiso humanitario (humanitarian parole), un mecanismo que habitualmente autoriza la estancia por hasta un año, lo que genera incertidumbre sobre cómo se regularizará su situación tras los dichos de Trump.

La estancia del legislador en Florida tiene implicancias directas en la escena política de su país: mientras Flávio manifestó desde el exterior su intención de liderar a la oposición, su padre, Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años de prisión en Brasil por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022.