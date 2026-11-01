La insólita provocación de Martínez Quarta a los hinchas de Boca tras ser expulsado El defensor de River Plate vio la tarjeta roja directa en el comienzo del Superclásico disputado en La Bombonera. Mientras se retiraba del campo de juego, respondió a los silbidos de la hinchada local con un gesto que recordó la final de la Copa Libertadores de 2018. Por Agregar C5N en









El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate comenzó con una situación que elevó rápidamente la tensión en La Bombonera. Apenas habían transcurrido ocho minutos del primer tiempo cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado con tarjeta roja directa tras cometer una infracción que dejó al equipo visitante con diez jugadores en el inicio del encuentro.

La decisión arbitral condicionó el planteo de River desde los primeros instantes de un partido marcado por la rivalidad entre ambos equipos. Mientras el defensor abandonaba el campo de juego, los hinchas de Boca que colmaban las tribunas del estadio expresaron su descontento con una sucesión de silbidos e insultos.

Cómo fue el gesto de Martínez Quarta a los hinchas de Boca En ese contexto, Martínez Quarta respondió con un gesto dirigido a la parcialidad local que rápidamente llamó la atención de los presentes y de las cámaras de televisión. El zaguero levantó las manos y mostró primero tres dedos con una de ellas y uno con la otra, en una referencia al triunfo de River por 3-1 frente a Boca en la final de la Copa Libertadores de 2018.

Aquel encuentro, disputado el 9 de diciembre de ese año en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, quedó entre los episodios más recordados de la historia del Superclásico. La victoria le permitió a River conquistar el máximo torneo continental de clubes tras una final que, por razones de seguridad, debió trasladarse a España luego de los incidentes registrados en Buenos Aires.