Un streamer se metió en el Superclásico entre Boca y River y encendió las redes El streamer participó del sorteo de capitanes en la previa del Superclásico más importante del país, en el marco de una acción comercial. Su inesperada presencia generó memes y comentarios en redes, donde miles de hinchas reaccionaron con sorpresa al verlo posar junto al árbitro Nicolás Ramírez antes del inicio del partido. Agregar C5N en









Momo junto al árbitro Ramírez: la imagen viral del Boca-River.

Gerónimo “Momo” Benavides participó del sorteo de capitanes en la previa del Superclásico en La Bombonera, en el marco de una acción comercial. Su inesperada presencia generó memes y comentarios en redes, donde miles de hinchas reaccionaron con sorpresa al verlo posar junto al árbitro Nicolás Ramírez antes del inicio del partido.

Momo se coló en la foto de la terna arbitral y su aparición se volvió tendencia en redes sociales. Antes del sorteo de capitanes, el streamer apareció en el círculo central sosteniendo un premio "el más manija del año", como parte de una acción comercial, posó en las fotos oficiales antes del inicio del partido más caliente de la fecha de la AFA.

Su presencia inesperada en la Bombonera desató una catarata de reacciones en redes como X e Instagram donde miles de hinchas y televidentes se preguntaban qué hacía el streamer posando junto al cuerpo arbitral encabezado por Nicolás Ramírez. La escena, tan insólita como viral, terminó convertida en tendencia y disparó una oleada de memes y comentarios humorísticos que le pusieron picante a la previa del Superclásico.

"Momo":

Por este momento antes del #Superclasico pic.twitter.com/p6DpkWyQK5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026 QUÉ CARAJO HACE EL MOMO EN EL SUPERCLÁSICO JSJSJSJSJAJAJAJA pic.twitter.com/qjVIEup9Hp — ¿Por qué hay bardo? (@porquehaybardo) November 1, 2026 Boca vs River en la Bombonera El Xeneize busca el triunfo para recuperar el liderazgo de la tabla anual y acercarse a la punta de la Zona A, mientras que el Millonario pretende la victoria con el objetivo de arrimarse a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027 mediante la general. El árbitro principal es Nicolás Ramírez y Silvio Trucco se encuentra a cargo del VAR.