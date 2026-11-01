1 de noviembre de 2026 Inicio
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C5N en EEUU: inflación, descontento con Donald Trump y caída del sueño americano, las causas de la posible "ola azul"

Desde Nueva York, Daniela Ballester describió el panorama que envuelve a los comicios de medio término en Estados Unidos, con un presidente acorralado por la acuciante realidad económica y un posible triunfo del Partido Demócrata.

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Daniela Ballester describió desde Nueva York el panorama previo a las elecciones de medio término en Estados Unidos.

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Se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se realizarán el próximo martes, en el marco de un complejo panorama político, económico y social. Desde Nueva York, Daniela Ballester analizó el contexto en el que se desarrollan los comicios con descontento con Donald Trump, la inflación y la pérdida del "sueño americano".

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En plena cobertura especial para C5N, la periodista, desde puntos emblemáticos como la Quinta Avenida y las inmediaciones del Central Park, destacó la trascendencia del proceso. "Es un momento muy importante en los Estados Unidos y también para nosotros por las consecuencias que puede tener el resultado de esta elección en la Argentina", explicó.

Una elección compleja y la posibilidad de un "tsunami azul"

El proceso electoral se presenta sumamente complejo, ya que se eligen gobernadores, autoridades locales, un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, además de referéndums locales como el de California sobre impuestos a los multimillonarios para financiar salud y educación.

Donald Trump llega a las elecciones de medio término en un mal momento.

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Según explicó la periodista, las encuestas sugieren un escenario favorable para el partido opositor: "Puede ser un tsunami, o al menos una ola azul importante". Un triunfo demócrata en la Cámara de Representantes podría debilitar el poder de Donald Trump e incluso abrir la puerta a un intento de juicio político. En este contexto, Ballester señaló que el expresidente se ha mostrado nervioso ante la prensa y "se ha bajado de algunos actos de campaña de los últimos, porque lo que se dice aquí es que está perjudicando a sus candidatos republicanos, que están bajando en las encuestas".

El desencanto del voto hispano

Uno de los factores clave del reporte es el cambio en el comportamiento del electorado hispano, que representa el 17% del padrón electoral. A pesar de haber sido un sector históricamente relevante para los republicanos, actualmente existe un fuerte enojo debido a las persecuciones y procedimientos de deportación llevados a cabo por la Policía de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), que han afectado a inmigrantes con años de residencia y permisos de trabajo. Ballester también remarcó la dificultad para entrevistar a ciudadanos latinos en la calle, quienes evitan hablar ante las cámaras por temor a ser visibilizados y deportados.

Inflación, alquileres y la pérdida del "sueño americano"

La situación económica es otra de las grandes preocupaciones. Aunque la inflación interanual se sitúa actualmente en un 3,7%, por debajo del pico de 9% registrado durante la gestión de Joe Biden, el costo de vida y el precio de los alquileres continúan siendo extremadamente altos.

En ese sentido, Ballester relató la percepción general del ciudadano de a pie: "Ayer alguien me decía en la calle, 'el sueño americano ya no existe'. Eso de que vos en Estados Unidos podés este soñar hacia adelante, formar una familia, comprar tu casa, que eso es algo que hoy ya no se puede hacer".

Durante su recorrido, conversó con un residente local llamado Dan, quien al ser consultado sobre por qué elegiría a los demócratas respondió: "Porque quiero que las cosas sean diferentes". Respecto a la realidad económica local, el hombre agregó: "Las cosas son más caras pero ganamos más dinero aquí. Así que... vivimos, todos somos felices. Nadie se está muriendo de hambre, pero es muy difícil".

Postales de una ciudad en transición

El informe también mostró el pulso cotidiano de la ciudad, que pasó rápidamente de los festejos de Halloween, con desfiles y miles de personas disfrazadas y maquilladas durante la madrugada, a los preparativos para la tradicional Maratón de Nueva York, con sus correspondientes cortes de tránsito programados.

Finalmente, la periodista llamó la atención sobre la presencia de puestos callejeros con carteles que ofrecen "salud mental desde la Biblia", como un reflejo directo de los recortes estatales en materia de bienestar social y salud pública, una situación que obliga a los propios ciudadanos a tejer redes de asistencia comunitaria para suplir la ausencia del Estado.

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