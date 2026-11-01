Se hizo famoso en el teatro inglés y llegó al cine para protagonizar personajes memorables: de quién se trata Su carrera como actor tuvo trabajos muy diversos que le permitieron demostrar su talento tanto en el teatro como en el cine y la televisión. Agregar C5N en









Se hizo famoso en el teatro inglés y también triunfó en el cine: ¿quién es? Freepik

Comenzó su carrera en el teatro inglés y luego dio el salto a la pantalla grande.

Alcanzó la fama internacional con personajes que se volvieron clásicos del cine.

También se destacó en Broadway y como actor de doblaje.

Un problema de salud redujo su actividad profesional hasta su fallecimiento en este año. Su paso por los escenarios ingleses fue el comienzo de una carrera que después lo llevaría a conquistar al público del cine y la televisión. Con una personalidad muy particular y una gran capacidad para interpretar personajes excéntricos, Tim Curry participó en numerosas producciones y alcanzó reconocimiento internacional por sus papeles de villano.

Nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra, Curry estudió arte dramático en la Universidad de Birmingham y comenzó su recorrido profesional sobre los escenarios londinenses. Su primer gran reconocimiento llegó en 1973, cuando interpretó al Dr. Frank-N-Furter en el musical The Rocky Horror Show, una obra de Richard O'Brien que rompió con las convenciones de la época. Dos años después, volvió a ponerse en la piel del personaje para la adaptación cinematográfica The Rocky Horror Picture Show, junto a Susan Sarandon y Barry Bostwick.

Tim Curry en The Rocky Horror Picture Show. Page Six Aunque la película no tuvo un gran impacto comercial en su estreno, las funciones de medianoche la convirtieron con el tiempo en un fenómeno de culto. La interpretación de Curry, con una mezcla de humor, extravagancia y provocación, terminó siendo una de las imágenes más reconocidas de su trayectoria. Sin embargo, su carrera estuvo lejos de quedar limitada a ese papel: durante las décadas siguientes participó en producciones de distintos géneros y demostró una capacidad especial para interpretar personajes fuera de lo común.

La increíble historia del actor Tim Curry Para buena parte del público latinoamericano, el rostro de Tim Curry quedó asociado a dos personajes muy diferentes. En 1990 interpretó a Pennywise en la miniserie IT, basada en la novela de Stephen King, donde construyó una versión del payaso que todavía es recordada por su sonrisa inquietante y su capacidad para pasar de la ironía al terror. Dos años más tarde, mostró una faceta completamente distinta como el excéntrico conserje del hotel en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, protagonizada por Macaulay Culkin.

A lo largo de su carrera también formó parte de películas como Los tres mosqueteros, La sombra, La isla del tesoro de los Muppets, Los ángeles de Charlie y Legend. Su particular voz, su expresividad y su formación teatral lo convirtieron en un intérprete ideal para villanos y personajes extravagantes.