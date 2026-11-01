Qué fue de la vida de Diego Child, el "Facha" de Floricienta A más de 20 años de sus papeles en las ficciones de Cris Morena, recordó las giras, sus excompañeros y una anécdota con las flores amarillas. Agregar C5N en









Diego Child interpretó a Facha en Floricienta y a Diego Urcola en Rebelde Way, dos ficciones juveniles que marcaron a una generación.

El actor construyó una nueva vida en Chile junto a su familia.

Aunque dejó la actuación profesional, mantiene vivo su vínculo con el teatro.

Su paso por las ficciones juveniles de Cris Morena marcó una etapa clave de su carrera.

A casi dos décadas de Floricienta, conserva el contacto con algunos de sus excompañeros. Vive en Chile junto a su esposa y sus dos hijos, después de alejarse de la actuación profesional. El actor, recordado por sus papeles en Floricienta y Rebelde Way, contó cómo cambió su vida y por qué decidió buscar otro camino laboral. Qué fue de la vida de Diego Child, el “Facha” de Floricienta

La llegada de Child a la televisión ocurrió casi por casualidad. Tenía 20 años y participaba en el musical Rent junto a un grupo de amigos cuando integrantes del equipo de Cris Morena lo vieron actuar. Buscaban jóvenes que pudieran actuar, bailar y cantar, y esa oportunidad le abrió las puertas de Rebelde Way.

Entre 2002 y 2003 interpretó a Diego Urcola en la ficción juvenil. Más tarde se sumó a Floricienta, donde encarnó a Facha, un personaje que todavía permanece en la memoria de quienes crecieron con la historia protagonizada por Florencia Bertotti. Su participación en esas producciones no se limitó al trabajo frente a las cámaras. También formó parte de giras y espectáculos que llegaron a distintos países y convocaron a miles de seguidores. “No solo fue cumplir un sueño de ser actor, sino que se complementó con shows, giras y demás”, recordó.

Qué fue de la vida de Diego Child El alejamiento de Diego Child de la actuación profesional fue una decisión que tomó progresivamente. Según explicó en una entrevista con TN Show, no reniega de su experiencia en televisión, pero comenzó a preguntarse qué quería para su futuro y qué aspectos de aquella profesión prefería dejar atrás.

“Alejarme de la actuación profesional, porque la amateur nunca la dejaré, fue un proceso en el que me di cuenta de que hay muchas cosas que no quería vivir en el futuro y preferí quedarme con todo lo lindo que me pasó durante mi paso por la TV”, contó. Antes de instalarse en Chile, Child vivió durante dos años en Tucumán. Su mudanza al exterior marcó el comienzo de una nueva etapa familiar y profesional. Sobre su relación con la Argentina, expresó: “La realidad es que amo Buenos Aires para visitarla, no para vivirla”.