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Jean skinny y botas caña: así fue el look de Juliana Awada que causó furor

La diseñadora volvió a apostar por prendas clásicas y las combinó con accesorios que le dieron un toque moderno a su outfit.

Este fue el look de Juliana Awada que causó furor.

Este fue el look de Juliana Awada que causó furor.

Prensa Arteba
  • Juliana Awada asistió a la preapertura de una importante feria de arte.
  • La diseñadora combinó prendas clásicas con un estilo elegante y relajado.
  • Eligió un jean ajustado junto a un calzado que marca tendencia.
  • Completó el conjunto con accesorios sobrios y fáciles de combinar.

Juliana Awada participó de la preapertura de Arteba con una propuesta que mezcló elegancia y comodidad. La diseñadora eligió un conjunto urbano, con básicos de su guardarropa y un calzado que gana protagonismo en los looks de 2026.

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Juliana Awada junto a su hija Valentina Barbier en la preapertura de Arteba.

Juliana Awada junto a su hija Valentina Barbier en la preapertura de Arteba.

La exprimera dama asistió al evento el miércoles 28 de octubre, acompañada por su hija Valentina Barbier. La cita reunió a referentes del mundo artístico, coleccionistas y personalidades del ámbito social y cultural, en la antesala de una nueva edición de la feria. Arteba celebra este año su 35.º aniversario y abrirá sus puertas al público del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Para la ocasión, Awada apostó por una combinación de tonos oscuros y marrones, con prendas de cortes clásicos que aportaron un aire sofisticado sin perder naturalidad. La elección se destacó por el contraste entre la estructura del blazer y el calzado de caña alta, que le dio fuerza al conjunto. Así, logró un estilismo sencillo, pero con detalles que marcaron la diferencia.

Como fue el look sorprendente de Juliana Awada

Una de las piezas centrales del outfit fue un blazer marrón cruzado, de corte estructurado, que llevó abierto sobre un top negro de escote bajo. La combinación de ambas prendas generó un contraste sobrio y fácil de adaptar a distintas ocasiones. El resultado fue un look elegante, aunque lo suficientemente relajado para una jornada vinculada al arte y la cultura.

Así fue el look que lució Juliana Awada.

Así fue el look que lució Juliana Awada.

En la parte inferior, eligió un jean skinny oscuro, de calce ajustado, que acompañó con botas de cuero negro de caña súper alta. El modelo tenía una caña ancha con la solapa doblada y un taco fino, características que le dieron presencia al calzado sin recargar el conjunto. La combinación también mostró cómo los chupines pueden funcionar con botas altas para lograr una silueta definida.

Para completar el look, sumó una cartera negra mediana, de líneas estructuradas y doble agarradera, que mantuvo la armonía con el resto de las prendas. Sin recurrir a demasiados accesorios, Awada consiguió un equilibrio entre comodidad y sofisticación. Su elección dejó una propuesta fácil de adaptar, en la que un jean clásico y un blazer se combinan con botas altas para renovar un look urbano.

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