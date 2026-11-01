Jean skinny y botas caña: así fue el look de Juliana Awada que causó furor La diseñadora volvió a apostar por prendas clásicas y las combinó con accesorios que le dieron un toque moderno a su outfit. Agregar C5N en









Este fue el look de Juliana Awada que causó furor. Prensa Arteba

Juliana Awada asistió a la preapertura de una importante feria de arte.

La diseñadora combinó prendas clásicas con un estilo elegante y relajado.

Eligió un jean ajustado junto a un calzado que marca tendencia.

Completó el conjunto con accesorios sobrios y fáciles de combinar. Juliana Awada participó de la preapertura de Arteba con una propuesta que mezcló elegancia y comodidad. La diseñadora eligió un conjunto urbano, con básicos de su guardarropa y un calzado que gana protagonismo en los looks de 2026.

Juliana Awada junto a su hija Valentina Barbier en la preapertura de Arteba. Prensa Arteba La exprimera dama asistió al evento el miércoles 28 de octubre, acompañada por su hija Valentina Barbier. La cita reunió a referentes del mundo artístico, coleccionistas y personalidades del ámbito social y cultural, en la antesala de una nueva edición de la feria. Arteba celebra este año su 35.º aniversario y abrirá sus puertas al público del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Para la ocasión, Awada apostó por una combinación de tonos oscuros y marrones, con prendas de cortes clásicos que aportaron un aire sofisticado sin perder naturalidad. La elección se destacó por el contraste entre la estructura del blazer y el calzado de caña alta, que le dio fuerza al conjunto. Así, logró un estilismo sencillo, pero con detalles que marcaron la diferencia.

Como fue el look sorprendente de Juliana Awada Una de las piezas centrales del outfit fue un blazer marrón cruzado, de corte estructurado, que llevó abierto sobre un top negro de escote bajo. La combinación de ambas prendas generó un contraste sobrio y fácil de adaptar a distintas ocasiones. El resultado fue un look elegante, aunque lo suficientemente relajado para una jornada vinculada al arte y la cultura.

Así fue el look que lució Juliana Awada. Prensa Arteba En la parte inferior, eligió un jean skinny oscuro, de calce ajustado, que acompañó con botas de cuero negro de caña súper alta. El modelo tenía una caña ancha con la solapa doblada y un taco fino, características que le dieron presencia al calzado sin recargar el conjunto. La combinación también mostró cómo los chupines pueden funcionar con botas altas para lograr una silueta definida.