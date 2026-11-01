1 de noviembre de 2026 Inicio
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Este es el pueblo de Aragón que busca habitantes para repoblarse

La iniciativa busca mantener activos los servicios de la localidad y atraer a quienes quieran empezar una nueva vida lejos de la ciudad.

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Este es el pueblo de Aragón que busca nuevos habitantes.

Este es el pueblo de Aragón que busca nuevos habitantes.

Turismo Comarca Teruel
  • Un pueblo español busca nuevos habitantes para gestionar dos comercios locales.
  • La propuesta incluye un alquiler mensual accesible y vivienda gratuita.
  • Los interesados tienen una fecha límite para presentar sus candidaturas.
  • La localidad cuenta con atractivos históricos y paisajes naturales.

Vivir lejos del ruido de las grandes ciudades es una alternativa que cada vez puede resultar más atractiva para quienes buscan un cambio de vida. En algunas localidades rurales de España, además, aparecen oportunidades laborales que pueden facilitar esa decisión. Es el caso de Orrios, un pequeño pueblo con apenas 112 habitantes ubicado en la provincia de Teruel, en Aragón, que busca una persona para hacerse cargo de dos servicios importantes para sus vecinos.

Teruel es una provincia de Aragón, España, donde Peracense busca atraer nuevos residentes para mantener activos sus servicios esenciales.
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Así es Orrios, un pequeño pueblo de Aragón con apenas 112 habitantes.

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La propuesta incluye la gestión del bar-restaurante y la tienda local, con un alquiler mínimo de 100 euros mensuales más IVA. Además, quien consiga el puesto podrá acceder a una vivienda municipal gratuita a partir de enero de 2027, en caso de necesitarla. La iniciativa apunta a mantener en funcionamiento estos espacios y ofrecer una alternativa a quienes estén pensando en instalarse en un entorno rural.

El contrato tendrá una duración inicial de un año, con la posibilidad de extenderlo hasta cinco. También contempla un período de prueba de nueve meses, mientras que las vacaciones podrán ser de hasta una semana consecutiva fuera de la temporada alta. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá los gastos de agua, basura y alcantarillado. Los interesados tienen tiempo hasta el lunes 2 de noviembre para presentar sus candidaturas y pueden consultar las condiciones a través del correo [email protected].

Como es el pueblo de Aragón que ofrece vivienda y trabajo

Más allá de la oportunidad laboral, Orrios cuenta con un entorno que combina historia, construcciones antiguas y paisajes naturales. Entre sus lugares más representativos se encuentra el antiguo castillo, una fortaleza defensiva cuyas piedras también se utilizaron para levantar la torre de la Iglesia de la Asunción. Otro punto destacado es la Piedra de Rodrigo, una formación de roca caliza vinculada a la historia medieval de la zona.

El pueblo combina historia, construcciones antiguas y paisajes naturales.

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El patrimonio del pueblo también incluye tres peirones del siglo XVII, construidos en piedra caliza y ubicados en distintos puntos del municipio y sus alrededores. Estas estructuras religiosas, conocidas por sus detalles tallados y sus cruces, están dedicadas a la Iglesia, la Virgen del Pilar y San Pascual. Cada una tiene características propias que permiten conocer parte de las tradiciones y la arquitectura de esta localidad aragonesa.

Situado a 1.046 metros de altitud, entre el valle del río Alfambra y las sierras Palomera y del Pobo, Orrios ofrece un paisaje de valles verdes que acompaña la vida cotidiana de sus habitantes. La agricultura, especialmente el cultivo de cereales y hortalizas, forma parte de la actividad económica local. Para quienes buscan dejar atrás el ritmo urbano, esta propuesta reúne trabajo, la posibilidad de contar con una vivienda y la oportunidad de empezar una nueva etapa en un pueblo donde la tranquilidad y el contacto con la naturaleza son protagonistas.

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