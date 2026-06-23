23 de junio de 2026 Inicio
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"Correo no deseado": convertir el dolor en un "algoritmo de dignidad"

Un libro que mezcla experiencias personales, comercio exterior y vínculos tóxicos en una historia de reconstrucción emocional.

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La obra recorre distintas ciudades como Buenos Aires

La obra recorre distintas ciudades como Buenos Aires, Utrecht, Edimburgo y Madrid.

La economista y emprendedora argentina Mariana Coronado lanzó “Correo no deseado”, su primer libro autobiográfico, una obra que combina experiencias personales, análisis emocional y conceptos tomados del mundo del comercio exterior para narrar un proceso de transformación personal.

A diferencia de la monumental capital cordobesa, aquí el encanto reside en lo cotidiano: calles silenciosas, comercios básicos y una vida vecinal que mantiene intacto el espíritu de antaño.
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La historia comienza con un correo electrónico inesperado que recibe la autora una mañana cualquiera. El mensaje, enviado por una mujer desconocida, la acusa de haber destruido un matrimonio y se convierte en el punto de partida de una crisis personal que atraviesa relaciones, ataques digitales y una profunda revisión emocional.

Según la presentación del libro, publicado por Editorial Orsai, Coronado utiliza herramientas conceptuales vinculadas a su formación como economista y especialista en comercio exterior para reinterpretar vínculos afectivos, relaciones de dependencia y procesos de reconstrucción emocional.

La autora plantea el relato desde una lógica que toma conceptos propios del comercio internacional para aplicarlos a la vida personal.

Preguntas como “¿Qué cargas estoy dejando entrar sin pedirles manifiesto de carga?” o “¿Qué pasivos emocionales estoy firmando como si fueran activos?” atraviesan buena parte de la narrativa.

El libro introduce además una idea central denominada “Algoritmo de la Dignidad”, una metodología simbólica que la autora desarrolla durante el relato y que se resume en tres conceptos: “Auditar, Aduanar y Archivar con respeto”.

La obra recorre distintas ciudades como Buenos Aires, Utrecht, Edimburgo y Madrid, mientras reconstruye episodios vinculados a relaciones personales, ataques públicos y procesos internos de supervivencia emocional.

Los conceptos que atraviesan el libro

“Correo no deseado” incorpora además una serie de conceptos propios que funcionan como ejes narrativos.

Entre ellos aparecen los llamados “Hombres Balsa”, definidos como personas que utilizan emocionalmente a otros hasta encontrar estabilidad propia. También el “Impuesto Oculto”, una metáfora sobre el costo emocional de priorizar permanentemente la tranquilidad ajena sobre la propia.

Otro de los conceptos centrales es el “Manifiesto de Carga”, que traslada la lógica aduanera al plano emocional y cuestiona por qué las personas permiten vínculos sin “revisar” previamente qué traen consigo.

La autora define además a la “Aduana Emocional” como un filtro necesario para preservar la dignidad y evitar relaciones destructivas.

Una nueva voz surgida del mundo empresarial

Coronado nació en Buenos Aires en 1976 y desarrolló buena parte de su carrera en el mundo empresario y económico.

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La autora desarrolló buena parte de su carrera en el mundo empresario y económico.

Es organizadora del BA Economic Forum, creadora de Coffee and Comex y del blog económico El Peiper. “Correo no deseado” representa su debut literario.

El libro cuenta además con prólogo de Hernán Casciari, quien destaca la capacidad de la autora para transformar experiencias traumáticas en una lógica narrativa propia.

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