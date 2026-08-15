15 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Estos son los cinco trucos que hacen que el momento de cocinar sea mucho más simple

Con unos simples cambios, preparar las comidas puede resultar más rápido y práctico, incluso cuando hay poco tiempo.

Por
Estos son 5 tips que te van a hacer mejorar en la cocina.

Estos son 5 tips que te van a hacer mejorar en la cocina.

Freepik
  • Distintos consejos pueden ayudar a simplificar las tareas cotidianas al cocinar.
  • Algunas técnicas permiten ahorrar tiempo durante la preparación de los alimentos.
  • Los trucos también buscan aprovechar mejor los ingredientes y reducir desperdicios.
  • Son recomendaciones simples que pueden incorporarse fácilmente a la rutina.

Cocinar todos los días puede volverse más práctico si se conocen algunos métodos sencillos para resolver tareas habituales. No siempre hace falta recurrir a técnicas complejas: pequeños cambios en la forma de preparar o manipular los alimentos pueden ayudar a ahorrar tiempo y evitar desperdicios. En redes sociales, una cuenta especializada en cocina compartió cinco trucos pensados para agilizar distintas tareas y facilitar la preparación de las comidas.

Un menú 100% gluten free, pensado para que pueda ser consumido por personas celíacas.
Te puede interesar:

Sushi sin gluten en Buenos Aires: el restaurante donde toda la carta es apta para celíacos

Uno de los consejos está pensado para preparar boniato en pocos minutos, sin tener que esperar el tiempo que demanda una cocción tradicional. Para hacerlo, hay que envolverlo en papel de cocina previamente humedecido y llevarlo a la freidora de aire durante ocho minutos a 180 grados. También se puede optar por el microondas, utilizando la máxima potencia durante el mismo tiempo, una alternativa útil cuando se necesita resolver una comida rápidamente.

En menos de 10 minutos tenés listo el boniato.

En menos de 10 minutos tenés listo el boniato.

Limpiar un morrón y retirar sus semillas también puede hacerse de una manera más rápida. La técnica consiste en presionar el tallo hacia adentro antes de cortar el vegetal, para que el corazón quede separado de las paredes. Al partirlo después, buena parte de las semillas permanece concentrada en esa zona y puede retirarse de una sola vez, lo que reduce el trabajo sobre la tabla y evita tener que sacar los restos uno por uno.

Cuáles son los cinco trucos para hacer en la cocina

Otro de los trucos permite controlar mejor la cantidad de aceite que sale de la botella. En lugar de sacar y tirar la lengüeta de plástico que se encuentra debajo de la tapa, la recomendación es retirarla, darla vuelta y volver a ponerla en el envase. De esta manera, el líquido sale de forma más fina y resulta más sencillo regular cuánto aceite se utiliza al cocinar o condimentar una ensalada.

Para quienes suelen guardar media palta, otro de los consejos apunta a retrasar su deterioro una vez que la fruta fue cortada. La propuesta consiste en colocar la parte sobrante en un recipiente con agua y conservarla en la heladera. De todos modos, los alimentos cortados deben mantenerse refrigerados y es recomendable consumirlos en el menor tiempo posible para conservar su seguridad y calidad.

Así podés guardar la palta después de abrirla.

Así podés guardar la palta después de abrirla.

El último tip está relacionado con una tarea muy habitual: separar la yema de la clara de un huevo. Para hacerlo, se puede usar una espátula como apoyo y dejar que la clara se deslice mientras la yema queda sobre la superficie. Así, se evita manipular demasiado el huevo y se consigue separar ambas partes de una manera simple, especialmente útil para preparaciones que requieren las claras o las yemas por separado.

Estos consejos muestran que algunas tareas cotidianas pueden resolverse de manera más rápida con cambios muy simples. Desde acelerar la cocción de un alimento hasta controlar mejor los ingredientes o facilitar su preparación, estos trucos pueden incorporarse fácilmente a la rutina y hacer que cocinar resulte un poco más práctico.

@realfooding

5 trucos de chef que te ahorran tiempo: Boniato perfecto en airfryer Aguacate siempre verde Aceite sin pasarte Pimiento sin semillas en segundos Claras y yemas sin lío ¿Cuál pruebas primero?

Love The Day - FusedThreeD

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gran parte de la materia prima es orgánica y proviene de productores especializados.

La parrilla vegetariana de Villa Crespo donde hongos y brasas constituyen la esencia de la carta

Un sencillo truco permite retrasar la oxidación de la palta y conservar su aspecto y consistencia por más tiempo.

Así es el mejor truco para que la palta no se oxide y mantenga su color

De esta manera vas a lograr unas tapas ideales para tus empanadas.

Así es el truco clave para hacer una masa de empanadas perfecta

Conocé este truco que va a renovar tu jardín de cara a la primavera.

Así es el truco de cartón y abono que deja perfecto tu jardín para la primavera

Santo Stefano di Sessanio es un pequeño pueblo medieval de Italia que busca nuevos habitantes para recuperar su actividad durante todo el año.

Vivienda y hasta 20.000 euros: así es el pueblo de Italia que busca vecinos para repoblarse

Las heladas  pueden afectar seriamente a la vegetación durante los meses fríos. Un truco con un objeto cotidiano permite sujetar las coberturas y ayudar a resguardar las especies delicadas.

Por qué los broches del tender pueden darte una solución clave para tu jardín en invierno

Rating Cero

Vélez definió de manera contundente quien es la figura del ciclo de música tropical.
play

Nazarena Vélez opinó de la interna de Pasión de Sábado y Marixa Balli: "Es una..."

Conocé cómo es la cocina del campeón del mundo y su pareja.

Diseño industrial destacado: así es la cocina de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

El Polaco mostró su transformación física y compartió una profunda reflexión sobre su presente personal.

Otra perspectiva: así fue la impresionante transformación de El Polaco

El día que Moria Casán enfrentó en vivo a Vadalá.
play

El día que Moria enfrentó en vivo a Luis Vadalá en el living de Susana: reproches e infidelidades

La exvedette regresó a la conducción del clásico tropical para cubrir las vacaciones de su colega.

El filoso palito de Marixa Balli a Marcela Baños en su debut en Pasión de Sábado: "Yo no quiero que..."

La joven influencer presentó en sus redes sociales al nuevo integrante de la familia.

¿Marcelo Tinelli, abuelo? El sorpresivo anuncio de Juanita Tinelli que alegró a la familia

últimas noticias

play
Vélez definió de manera contundente quien es la figura del ciclo de música tropical.

Nazarena Vélez opinó de la interna de Pasión de Sábado y Marixa Balli: "Es una..."

Hace 9 minutos
Platense recibe a Boca en el estadio Ciudad de Vicente López. 

Boca empata 0 a 0 con Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura

Hace 18 minutos
La cumbre del PJ reconfigura el mapa político de cara al 2027.

La derrota en el Congreso, las PASO y la cumbre del PJ: el horizonte complejo del Gobierno

Hace 21 minutos
Conocé este truco que va a renovar tu jardín de cara a la primavera.

Así es el truco de cartón y abono que deja perfecto tu jardín para la primavera

Hace 40 minutos
Conocé cómo es la cocina del campeón del mundo y su pareja.

Diseño industrial destacado: así es la cocina de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Hace 41 minutos