Estos son los cinco trucos que hacen que el momento de cocinar sea mucho más simple Con unos simples cambios, preparar las comidas puede resultar más rápido y práctico, incluso cuando hay poco tiempo. Por Agregar C5N en









Estos son 5 tips que te van a hacer mejorar en la cocina. Freepik

Distintos consejos pueden ayudar a simplificar las tareas cotidianas al cocinar.

Algunas técnicas permiten ahorrar tiempo durante la preparación de los alimentos.

Los trucos también buscan aprovechar mejor los ingredientes y reducir desperdicios.

Son recomendaciones simples que pueden incorporarse fácilmente a la rutina. Cocinar todos los días puede volverse más práctico si se conocen algunos métodos sencillos para resolver tareas habituales. No siempre hace falta recurrir a técnicas complejas: pequeños cambios en la forma de preparar o manipular los alimentos pueden ayudar a ahorrar tiempo y evitar desperdicios. En redes sociales, una cuenta especializada en cocina compartió cinco trucos pensados para agilizar distintas tareas y facilitar la preparación de las comidas.

Uno de los consejos está pensado para preparar boniato en pocos minutos, sin tener que esperar el tiempo que demanda una cocción tradicional. Para hacerlo, hay que envolverlo en papel de cocina previamente humedecido y llevarlo a la freidora de aire durante ocho minutos a 180 grados. También se puede optar por el microondas, utilizando la máxima potencia durante el mismo tiempo, una alternativa útil cuando se necesita resolver una comida rápidamente.

En menos de 10 minutos tenés listo el boniato. Vanitatis Limpiar un morrón y retirar sus semillas también puede hacerse de una manera más rápida. La técnica consiste en presionar el tallo hacia adentro antes de cortar el vegetal, para que el corazón quede separado de las paredes. Al partirlo después, buena parte de las semillas permanece concentrada en esa zona y puede retirarse de una sola vez, lo que reduce el trabajo sobre la tabla y evita tener que sacar los restos uno por uno.

Cuáles son los cinco trucos para hacer en la cocina Otro de los trucos permite controlar mejor la cantidad de aceite que sale de la botella. En lugar de sacar y tirar la lengüeta de plástico que se encuentra debajo de la tapa, la recomendación es retirarla, darla vuelta y volver a ponerla en el envase. De esta manera, el líquido sale de forma más fina y resulta más sencillo regular cuánto aceite se utiliza al cocinar o condimentar una ensalada.

Para quienes suelen guardar media palta, otro de los consejos apunta a retrasar su deterioro una vez que la fruta fue cortada. La propuesta consiste en colocar la parte sobrante en un recipiente con agua y conservarla en la heladera. De todos modos, los alimentos cortados deben mantenerse refrigerados y es recomendable consumirlos en el menor tiempo posible para conservar su seguridad y calidad.

Así podés guardar la palta después de abrirla. Pixabay El último tip está relacionado con una tarea muy habitual: separar la yema de la clara de un huevo. Para hacerlo, se puede usar una espátula como apoyo y dejar que la clara se deslice mientras la yema queda sobre la superficie. Así, se evita manipular demasiado el huevo y se consigue separar ambas partes de una manera simple, especialmente útil para preparaciones que requieren las claras o las yemas por separado. Estos consejos muestran que algunas tareas cotidianas pueden resolverse de manera más rápida con cambios muy simples. Desde acelerar la cocción de un alimento hasta controlar mejor los ingredientes o facilitar su preparación, estos trucos pueden incorporarse fácilmente a la rutina y hacer que cocinar resulte un poco más práctico. @realfooding 5 trucos de chef que te ahorran tiempo: Boniato perfecto en airfryer Aguacate siempre verde Aceite sin pasarte Pimiento sin semillas en segundos Claras y yemas sin lío ¿Cuál pruebas primero? Love The Day - FusedThreeD