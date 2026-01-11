En un país asadero como Argentina, donde la carne es protagonista de reuniones, rituales y celebraciones, conocer trucos prácticos para cocinar mejor marca la diferencia.

Con este truco podés descongelar la carne en 15 minutos y no necesitás electricidad.

Con este truco podés descongelar la carne en 15 minutos y no necesitás electricidad : un carnicero se volvió viral en redes sociales al revelar un método simple, rápido y sin consumo eléctrico para descongelarla en pocos minutos. Ideal para cortes pequeños y para quienes buscan soluciones prácticas en la cocina, el truco ya es tendencia.

Cuando olvidamos sacar la carne del freezer o queremos cocinar sin gastar energía, existen alternativas efectivas y seguras. Mariano Sánchez, carnicero y creador de contenido, explicó un método que aprovecha la conducción natural del calor sin necesidad de microondas ni agua caliente.

Este tipo de información es clave, ya que Argentina es un país asadero, donde la parrilla forma parte de la identidad cultural, de los encuentros sociales y de la cocina cotidiana. Contar con trucos simples y accesibles para manipularla de forma correcta resulta especialmente útil para millones de hogares.

Para aplicar este método solo necesitás elementos que ya tenés en casa:

El metal transmite el calor de forma más eficiente y permite que la carne se descongele mucho más rápido, sin cocinarse ni perder jugos.

¿Por qué funciona este método?

El secreto está en la conductividad térmica del metal, que acelera el intercambio de temperatura. Al sumar presión y contacto directo, el frío se disipa con mayor rapidez que si la carne se deja simplemente a temperatura ambiente.

Otros métodos para descongelar carne sin electricidad

Si no contás con ollas o querés evaluar alternativas, estos son otros métodos habituales:

Descongelar al aire

Tiempo estimado: 30 minutos

Recomendado solo para porciones pequeñas

No exponer al sol ni a fuentes de calor

Descongelar con agua fría