Con este truco podés descongelar la carne en 15 minutos y no necesitás electricidad

En un país asadero como Argentina, donde la carne es protagonista de reuniones, rituales y celebraciones, conocer trucos prácticos para cocinar mejor marca la diferencia.

  • Argentina es un país asadero, donde la carne es parte central de la cultura y la vida cotidiana.
  • Los trucos para descongelar carne de forma rápida y segura son especialmente útiles en hogares argentinos.
  • Ahorrar electricidad es clave en un contexto de consumo consciente y costos elevados.
  • Métodos simples permiten resolver imprevistos sin afectar la calidad de la carne.

Con este truco podés descongelar la carne en 15 minutos y no necesitás electricidad: un carnicero se volvió viral en redes sociales al revelar un método simple, rápido y sin consumo eléctrico para descongelarla en pocos minutos. Ideal para cortes pequeños y para quienes buscan soluciones prácticas en la cocina, el truco ya es tendencia.

Cuando olvidamos sacar la carne del freezer o queremos cocinar sin gastar energía, existen alternativas efectivas y seguras. Mariano Sánchez, carnicero y creador de contenido, explicó un método que aprovecha la conducción natural del calor sin necesidad de microondas ni agua caliente.

Este tipo de información es clave, ya que Argentina es un país asadero, donde la parrilla forma parte de la identidad cultural, de los encuentros sociales y de la cocina cotidiana. Contar con trucos simples y accesibles para manipularla de forma correcta resulta especialmente útil para millones de hogares.

descongelar carne

El truco viral del carnicero para descongelar carne en 15 minutos

Para aplicar este método solo necesitás elementos que ya tenés en casa:

  • Dos ollas de metal
  • Agua a temperatura ambiente
  • Carne congelada en porciones pequeñas
  • Paso a paso:
  • Sacá la carne del freezer y colócala dentro de una bolsa plástica con cierre hermético.
  • Apoyá la bolsa sobre una olla dada vuelta o una superficie metálica.
  • Llená otra olla con agua a temperatura ambiente y colocala encima, ejerciendo presión.

El metal transmite el calor de forma más eficiente y permite que la carne se descongele mucho más rápido, sin cocinarse ni perder jugos.

¿Por qué funciona este método?

El secreto está en la conductividad térmica del metal, que acelera el intercambio de temperatura. Al sumar presión y contacto directo, el frío se disipa con mayor rapidez que si la carne se deja simplemente a temperatura ambiente.

Otros métodos para descongelar carne sin electricidad

Si no contás con ollas o querés evaluar alternativas, estos son otros métodos habituales:

  • Descongelar al aire
  • Tiempo estimado: 30 minutos
  • Recomendado solo para porciones pequeñas
  • No exponer al sol ni a fuentes de calor
  • Descongelar con agua fría
  • Tiempo estimado: 1 hora
  • Siempre usar bolsa hermética
  • Cambiar el agua cada 30 minutos
  • Es el método más seguro desde el punto de vista sanitario, aunque más lento.

