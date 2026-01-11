Con este truco podés descongelar la carne en 15 minutos y no necesitás electricidad.
Argentina es un país asadero, donde la carne es parte central de la cultura y la vida cotidiana.
Los trucos para descongelar carne de forma rápida y segura son especialmente útiles en hogares argentinos.
Ahorrar electricidad es clave en un contexto de consumo consciente y costos elevados.
Métodos simples permiten resolver imprevistos sin afectar la calidad de la carne.
Con este truco podés descongelar la carne en 15 minutos y no necesitás electricidad: un carnicero se volvió viral en redes sociales al revelar un método simple, rápido y sin consumo eléctrico para descongelarla en pocos minutos. Ideal para cortes pequeños y para quienes buscan soluciones prácticas en la cocina, el truco ya es tendencia.
Cuando olvidamos sacar la carne del freezer o queremos cocinar sin gastar energía, existen alternativas efectivas y seguras. Mariano Sánchez, carnicero y creador de contenido, explicó un método que aprovecha la conducción natural del calor sin necesidad de microondas ni agua caliente.
Este tipo de información es clave, ya que Argentina es un país asadero, donde la parrilla forma parte de la identidad cultural, de los encuentros sociales y de la cocina cotidiana. Contar con trucos simples y accesibles para manipularla de forma correcta resulta especialmente útil para millones de hogares.
El truco viral del carnicero para descongelar carne en 15 minutos
Para aplicar este método solo necesitás elementos que ya tenés en casa:
Dos ollas de metal
Agua a temperatura ambiente
Carne congelada en porciones pequeñas
Paso a paso:
Sacá la carne del freezer y colócala dentro de una bolsa plástica con cierre hermético.
Apoyá la bolsa sobre una olla dada vuelta o una superficie metálica.
Llená otra olla con agua a temperatura ambiente y colocala encima, ejerciendo presión.
El metal transmite el calor de forma más eficiente y permite que la carne se descongele mucho más rápido, sin cocinarse ni perder jugos.
¿Por qué funciona este método?
El secreto está en la conductividad térmica del metal, que acelera el intercambio de temperatura. Al sumar presión y contacto directo, el frío se disipa con mayor rapidez que si la carne se deja simplemente a temperatura ambiente.
Otros métodos para descongelar carne sin electricidad
Si no contás con ollas o querés evaluar alternativas, estos son otros métodos habituales:
Descongelar al aire
Tiempo estimado: 30 minutos
Recomendado solo para porciones pequeñas
No exponer al sol ni a fuentes de calor
Descongelar con agua fría
Tiempo estimado: 1 hora
Siempre usar bolsa hermética
Cambiar el agua cada 30 minutos
Es el método más seguro desde el punto de vista sanitario, aunque más lento.