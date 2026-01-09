Cuál es la salsa especial que se está poniendo de moda para el asado y hará que te destaques como parrillero

El asado rioplatense se acompaña con ajo y chimichurri, así como en Estados Unidos sale con salsa barbacoa.

La alternativa de moda es la Worcestershire sauce (conocida también como salsa inglesa), una mezcla elaborada con vinagre, melaza, especias y anchoas. Una combinación que brinda un toque dulce y salado que penetra en la carne.

Para los argentinos y uruguayos , el chimichurri es el condimento por naturaleza del asado . Esta combinación de ajo, perejil, orégano, vinagre, aceite, ají molido y sal acompaña a las carnes hechas a las brasas.

Brutal paliza a un presunto abusador en Caseros: lo bajaron del colectivo y lo golpearon

Pero los expertos parrilleros aconsejan utilizar otra preparación para potenciar el sabor de la carne que se cocina lentamente en la parrilla.

El asado rioplatense se acompaña con ajo y chimichurri , así como en Estados Unidos sale con salsa barbacoa . Pero varios expertos en asado han encontrado otra opción , ni el chimichurri rioplatense, ni la BBQ americana, para una nueva experiencia para el paladar carnívoro . A continuación te contamos todos los detalles de qué ingredientes lleva y como se prepara. Es imperdible, ideal para aplicarla en una buena parrillada este verano 2026 .

El chimichurri llegó a Estados Unidos alrededor de 2015 y ahora es posible conseguirlo en muchas tiendas. Puede usarse para marinar la carne o para aderezarla directamente . El resultado es un sabor ligeramente picante .

Claro que, en Estados Unidos , es muy popular una salsa espesa y agridulce , hecha con puré de tomate, mostaza, miel, salsa picante, azúcar, cebolla, vinagre, ajo y especias como canela y pimienta . La BBQ, o barbacoa , se usa para adobar la carne vacuna y también cerdo y pollo .

Pero varios expertos en asado han encontrado otra opción, ni el chimichurri rioplatense, ni la BBQ americana, para una nueva experiencia para el paladar carnívoro.

La alternativa de moda es la Worcestershire sauce (conocida también como salsa inglesa), una mezcla elaborada con vinagre, melaza, especias y anchoas. Una combinación que brinda un toque dulce y salado que penetra en la carne para potenciar su sabor y hacer que quede más tierna.

El truco es simple y consiste en pasar un poco de salsa inglesa sobre la carne unos minutos antes de llevarla al fuego. Por supuesto, hay que condimentar con un poco de sal gruesa y pimienta negra recién molida. Esta salsa va muy bien con los principales cortes de la parrilla tradicional (asado de tira, vacío, entraña) y hasta los menos conocidos.

sauce

La Worcestershire sauce nació en el siglo XIX en la ciudad de Worcester, de donde tomó su nombre. Fue elaborada por los químicos John Lea y William Perrins, quienes desarrollaron la receta inspirándose en sabores de la India.

Ingredientes

1/2 cebolla picada.

1 diente de ajo picado.

1 trozo pequeño de jengibre.

1 cucharada de mostaza en grano.

1/2 cucharadita de pimienta negra.

1/2 cucharadita de pimienta roja.

1 rama de canela (3 cm).

1 cucharadita de clavos de olor.

1/2 cucharadita de cardamomo.

125 ml de vinagre de manzana.

3 cucharadas de melaza.

4 cucharadas de salsa de soja oscura.

1 cucharada de azúcar.

2 anchoas.

150 ml de agua.

Elaboración

Sofríe ligeramente la cebolla y el ajo en una olla pequeña.

Añade el jengibre, la mostaza, las pimientas, la canela, los clavos de olor, el cardamomo, el vinagre, la melaza, la salsa de soja, el azúcar, las anchoas y el agua.

Cocina a fuego medio durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando.

Apaga el fuego, tritura todo con batidora o procesador y cuela para eliminar trozos sólidos y obtener una salsa suave.

Conserva la salsa en un recipiente hermético, porque dura varias semanas.