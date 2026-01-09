9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es la salsa especial que se está poniendo de moda para el asado y hará que te destaques como parrillero

El asado rioplatense se acompaña con ajo y chimichurri, así como en Estados Unidos sale con salsa barbacoa.

Por
La alternativa de moda es la Worcestershire sauce (conocida también como salsa inglesa)

La alternativa de moda es la Worcestershire sauce (conocida también como salsa inglesa), una mezcla elaborada con vinagre, melaza, especias y anchoas. Una combinación que brinda un toque dulce y salado que penetra en la carne.

  • Para los argentinos y uruguayos, el chimichurri es el condimento por naturaleza del asado. Esta combinación de ajo, perejil, orégano, vinagre, aceite, ají molido y sal acompaña a las carnes.
  • Los expertos parrilleros aconsejan utilizar otra preparación para potenciar el sabor de la carne que se cocina lentamente en la parrilla.
  • El asado rioplatense se acompaña con ajo y chimichurri, así como en Estados Unidos sale con salsa barbacoa. Pero varios expertos en asado han encontrado otra opción, ni el chimichurri rioplatense, ni la BBQ americana, para una nueva experiencia para el paladar carnívoro.
  • La alternativa de moda es la Worcestershire sauce, una mezcla elaborada con vinagre, melaza, especias y anchoas. Una combinación que brinda un toque dulce y salado que penetra en la carne para potenciar su sabor.

Para los argentinos y uruguayos, el chimichurri es el condimento por naturaleza del asado. Esta combinación de ajo, perejil, orégano, vinagre, aceite, ají molido y sal acompaña a las carnes hechas a las brasas.

Testigos advirtieron que el hombre intentó abusar a una joven de 17 años arriba del colectivo
Te puede interesar:

Brutal paliza a un presunto abusador en Caseros: lo bajaron del colectivo y lo golpearon

Pero los expertos parrilleros aconsejan utilizar otra preparación para potenciar el sabor de la carne que se cocina lentamente en la parrilla.

El asado rioplatense se acompaña con ajo y chimichurri, así como en Estados Unidos sale con salsa barbacoa. Pero varios expertos en asado han encontrado otra opción, ni el chimichurri rioplatense, ni la BBQ americana, para una nueva experiencia para el paladar carnívoro. A continuación te contamos todos los detalles de qué ingredientes lleva y como se prepara. Es imperdible, ideal para aplicarla en una buena parrillada este verano 2026.

Qué salsa está de moda para agregar al asado

El chimichurri llegó a Estados Unidos alrededor de 2015 y ahora es posible conseguirlo en muchas tiendas. Puede usarse para marinar la carne o para aderezarla directamente. El resultado es un sabor ligeramente picante.

Claro que, en Estados Unidos, es muy popular una salsa espesa y agridulce, hecha con puré de tomate, mostaza, miel, salsa picante, azúcar, cebolla, vinagre, ajo y especias como canela y pimienta. La BBQ, o barbacoa, se usa para adobar la carne vacuna y también cerdo y pollo.

Pero varios expertos en asado han encontrado otra opción, ni el chimichurri rioplatense, ni la BBQ americana, para una nueva experiencia para el paladar carnívoro.

La alternativa de moda es la Worcestershire sauce (conocida también como salsa inglesa), una mezcla elaborada con vinagre, melaza, especias y anchoas. Una combinación que brinda un toque dulce y salado que penetra en la carne para potenciar su sabor y hacer que quede más tierna.

El truco es simple y consiste en pasar un poco de salsa inglesa sobre la carne unos minutos antes de llevarla al fuego. Por supuesto, hay que condimentar con un poco de sal gruesa y pimienta negra recién molida. Esta salsa va muy bien con los principales cortes de la parrilla tradicional (asado de tira, vacío, entraña) y hasta los menos conocidos.

sauce

La Worcestershire sauce nació en el siglo XIX en la ciudad de Worcester, de donde tomó su nombre. Fue elaborada por los químicos John Lea y William Perrins, quienes desarrollaron la receta inspirándose en sabores de la India.

Ingredientes

  • 1/2 cebolla picada.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 1 trozo pequeño de jengibre.
  • 1 cucharada de mostaza en grano.
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra.
  • 1/2 cucharadita de pimienta roja.
  • 1 rama de canela (3 cm).
  • 1 cucharadita de clavos de olor.
  • 1/2 cucharadita de cardamomo.
  • 125 ml de vinagre de manzana.
  • 3 cucharadas de melaza.
  • 4 cucharadas de salsa de soja oscura.
  • 1 cucharada de azúcar.
  • 2 anchoas.
  • 150 ml de agua.

Elaboración

  • Sofríe ligeramente la cebolla y el ajo en una olla pequeña.
  • Añade el jengibre, la mostaza, las pimientas, la canela, los clavos de olor, el cardamomo, el vinagre, la melaza, la salsa de soja, el azúcar, las anchoas y el agua.
  • Cocina a fuego medio durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando.
  • Apaga el fuego, tritura todo con batidora o procesador y cuela para eliminar trozos sólidos y obtener una salsa suave.
  • Conserva la salsa en un recipiente hermético, porque dura varias semanas.
20220513-WorcestershireSauce-AD-1833-2v2

Noticias relacionadas

La medida se lleva a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

El tren Mitre interrumpirá su servicio por obras de renovación: hasta cuándo y cuáles son las alternativas de viaje

play

Incendios fuera de control en Chubut: ofrecen 50 millones de pesos como recompensa para quien brinde datos

Esta mujer pensaba que tenía un resfrío típico, pero al hacerse estudios hallaron algo peor

Creía que la congestión nasal era por la suciedad en su casa pero el diagnóstico reveló lo peor: qué encontraron

Según un acta, Gardel es uruguayo.

Sigue la polémica: hallaron un acta que acredita el nacimiento de Carlos Gardel en Uruguay

Paro de colectivos en dos líneas del AMBA.

Paro de colectivos en dos líneas del AMBA: cuáles no prestan servicio

Enero es un mes que tiene varios Feriados en diversos puntos del país

Confirman un feriado inesperado para el jueves 15 de enero: a qué se debe y a quiénes afecta

Rating Cero

¿Separación en puerta?

Griselda Siciliani le habría dado un ultimátum a Luciano Castro porque "está destrozada"

El elenco principal sostiene la película con una química natural y actuaciones que priorizan los gestos mínimos, los silencios y las emociones contenidas, en línea con el espíritu de la novela original.
play

Está basada en una novela, tiene romance y diversión y llega con una gran pregunta a Netflix: ¿qué pasa con nuestros sentimientos en vacaciones?

Marixa Balli le contestó a Yanina Latorre.

Marixa Balli destrozó a Yanina Latorre: "Yo decidí tener los pies en la tierra y laburar"

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

últimas noticias

Dante Spinetta en Bendu Arena, el nuevo multiespacio de Mar del Plata.

Con un show de Dante Spinetta abrió sus puertas Bendu Arena, el nuevo multiespacio de Mar del Plata

Hace 14 minutos
Testigos advirtieron que el hombre intentó abusar a una joven de 17 años arriba del colectivo

Brutal paliza a un presunto abusador en Caseros: lo bajaron del colectivo y lo golpearon

Hace 47 minutos
Siguen las buenas noticias, celebró el presidente Javier Milei.

El Gobierno celebró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: "Todos ganamos"

Hace 50 minutos
¿Separación en puerta?

Griselda Siciliani le habría dado un ultimátum a Luciano Castro porque "está destrozada"

Hace 1 hora
La medida se lleva a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

El tren Mitre interrumpirá su servicio por obras de renovación: hasta cuándo y cuáles son las alternativas de viaje

Hace 1 hora