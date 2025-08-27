27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

A prestar atención: qué significa hablar dormido según la psicología

Analizarlo desde esta ciencia permite observarlo como parte del amplio abanico de comportamientos del sueño.

Por
Muchas veces hablamos dormidos. Pero... ¿Qué significa?

Muchas veces hablamos dormidos. Pero... ¿Qué significa?

Hablar mientras se duerme es un fenómeno que despierta curiosidad y, en muchos casos, sorpresa entre quienes lo presencian. Desde la psicología, este comportamiento se estudia como parte de los llamados “parasomnias”, es decir, conductas inusuales que ocurren durante el sueño y que forman parte de los procesos nocturnos del cerebro.

Integrar estos siete hábitos permite mejorar la salud física y emocional desde el comienzo del día. 
Te puede interesar:

Si querés extender tu longevidad, estos son los hábitos matutinos ideales para implementar

El hecho de que una persona hable dormida no significa necesariamente que exista un problema, pero sí puede dar pistas sobre el funcionamiento del descanso y la manera en que se procesan las experiencias del día. El interés por comprender qué significa hablar dormido se ha extendido ya que este fenómeno puede generar desde curiosidad hasta preocupación.

Cuál es el significado de hablar dormido según la psicología

PERSONA DURMIENDO

La somniloquia, más conocida como hablar dormido, forma parte de las parasomnias antes mencionadas: Son un conjunto de conductas inusuales que ocurren durante el sueño, según la Fundación del Sueño de Estados Unidos.

A diferencia de otros trastornos de este tipo, puede aparecer tanto en la fase REM como en la no REM. Los estudios indican que hasta dos tercios de la población experimentaron al menos un episodio en su vida, lo que la convierte en una de las parasomnias más comunes. Su prevalencia es mayor en la infancia y tiende a reducirse con la edad, sin distinción entre hombres y mujeres. Aún no se ha identificado una causa concreta.

La entidad señala que podría existir un componente genético, ya que investigaciones con gemelos muestran mayor coincidencia de somniloquia junto a otros trastornos como sonambulismo, bruxismo y pesadillas.

También se ha detectado una frecuencia más alta en personas con problemas de salud mental, en especial en casos de trastorno de estrés postraumático. De todos modos, la mayoría de los episodios no se relacionan de manera directa con patologías psiquiátricas.

Noticias relacionadas

Una mascarilla de la que todos hablan es ideal para reducir la papada y se puso de moda.

Esta mascarilla es ideal para reducir la papada y se puso de moda: cómo funciona

Pequeñas acciones como caminar durante los descansos, usar las escaleras o estirarse entre tareas contribuyen al bienestar físico y mental.

La inteligencia artificial reveló cuáles son los mejores hábitos para fortalecer la memoria

Cada año, miles de personas se dirigen a los servicios de urgencias luego de sufrir una picadura.

Qué debés hacer si te pica una abeja: estos son los 3 pasos claves

Distintas ideas decorativas para hacer manualidades con botellas de plàstico en tu hogar reciclándolas.

Estas son las mejores ideas para reciclar una botella de plástico

En moda primavera 2025, este tono aparece en prendas livianas, trajes y accesorios, aportando frescura y luminosidad.

Adiós al bordó: este es el color que será tendencia en moda en primavera

Una opción ideal para quienes buscan darle una nueva versión a una receta tradicional.

Ni leche ni queso: el ingrediente secreto para que la polenta rellena quede muy cremosa

Rating Cero

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Caerás, una nueva película alemana que ya es tendencia en Netflix y se encuentra entre lo más visto en agosto 2025.
play

De qué se trata Caerás, la erótica película que es de lo más visto en Netflix

Un hombre abandonado, una película emotiva, de superación y perdón, que ya está disponible en netflix y es de lo más visto.
play

Un hombre abandonado es el drama turco que sorprende con su temática de inocencia: cuál es la trama en Netflix

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

últimas noticias

La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos

Hace 13 minutos
El 47% de los consultados cree que la evolución del mercado laboral será regular.

Reducción de costos: el 66% de las empresas despidió trabajadores en lo que va del año

Hace 18 minutos
La marcha de la UBA para defender el presupuesto universitario.

La UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

Hace 19 minutos
play
Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

El PRO respaldó a Milei por el escándalo de las coimas: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

Hace 39 minutos
Javier Milei junto a Karina Milei, José Luis Espert y Sebastían Parejas. 

Tras el ataque a la caravana de Milei, el Gobierno culpó a "los kirchneristas en estado puro"

Hace 45 minutos