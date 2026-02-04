Cómo se puede visitar el mirador del obelisco en Buenos Aires durante 2026 Quienes planean visitar Buenos Aires ya comenzaron a consultar cómo se hace para subir a uno de los puntos panorámicos más deseados de la capital argentina. Por + Seguir en







Toda la información sobre este punto de Turismo del cual muchos desconocen

El Obelisco abrirá su mirador al público de forma regular por primera vez en su historia.

Se instaló un ascensor que respeta la estructura original del monumento. La cima ofrece vistas panorámicas 360° a 67,5 metros de altura.

El recorrido combina ascensor y una breve escalera caracol hasta el mirador, en el cual hay 4 ventanas.

La experiencia incluye contenido histórico y dura aproximadamente unos 20 minutos. Se consiguen las entradas de forma online. El Obelisco porteño, uno de los íconos más reconocidos de Buenos Aires y punto obligado para quienes hacen Turismo, vuelve a despertar interés gracias a la posibilidad de acceder a su mirador y disfrutar de una vista única del centro de la ciudad durante 2026. La experiencia permite observar desde lo alto la Avenida 9 de Julio y el movimiento urbano desde una perspectiva poco habitual.

Cada año, miles de visitantes buscan conocer este espacio histórico que, por décadas, permaneció cerrado al público. Las aperturas especiales y visitas guiadas organizadas por la Ciudad suelen generar gran expectativa, ya que permiten recorrer el interior del monumento y descubrir detalles poco conocidos de su construcción y su valor simbólico.

Así se puede visitar el mirador del obelisco de Buenos Aires mirador Obelisco El ícono más representativo de la Ciudad de Buenos Aires se moderniza para ofrecer una propuesta inédita: por primera vez desde su inauguración, hace casi nueve décadas, el Obelisco contará con un acceso regular para que el público pueda subir a su mirador. Quienes lo visiten podrán contemplar una vista panorámica de 360 grados desde lo alto, a más de 67 metros sobre la avenida 9 de Julio.

La principal novedad es la instalación de un ascensor especialmente diseñado para respetar la estructura original del monumento. El recorrido incluye un tramo con paredes vidriadas que permiten observar el interior del Obelisco, además de una pantalla que brinda información durante el ascenso. Tras subir algunos escalones, el elevador lleva a los visitantes hasta un nivel superior, desde donde una breve escalera caracol conduce al mirador.

Desde allí se accede a cuatro ventanas orientadas hacia distintos puntos cardinales, ofreciendo una vista privilegiada que antes solo era posible tras subir una larga y estrecha escalera. La visita, que dura alrededor de 20 minutos, se completa con una narración sobre la historia y el valor cultural del monumento, convirtiendo al Obelisco en una nueva puerta para redescubrir Buenos Aires desde las alturas.

Para acceder a este recorrido, es necesario comprar entradas a través de un sitio web: miradorobelisco.com.ar