La escapada de Buenos Aires para ir a un sitio parecido a Italia para carnavales

Se trata de un complejo encantador, a pocos minutos de la Ciudad, que es el escenario perfecto para un plan en familia o una salida romántica.

Un destino que combina cultura
Un destino que combina cultura, historia y gastronomía de nivel. Redes sociales
  • Torrepueblo es un complejo en Benavídez que recrea un pueblo medieval de la Toscana italiana.
  • Se ubica en el kilómetro 40,5 de la Panamericana, a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.
  • La entrada y el estacionamiento son gratuitos, lo que lo hace ideal para una escapada en auto.
  • El lugar funciona como un polo gastronómico con shows en vivo y juegos para niños en la plaza.

Con la llegada del fin de semana largo de Carnaval, se presenta la oportunidad perfecta para hacer una pausa y recargar energías. Torrepueblo se consolida como uno de los destinos estrella de la zona norte para una breve escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Un destino ideal para quienes buscan relajación, entretenimiento familiar y eventos festivos durante todo el año.
Ubicado en Benavídez, este complejo recrea con una precisión asombrosa la arquitectura de los pueblos medievales de la Toscana italiana, ofreciendo un oasis de cultura y gastronomía a tan solo 40 minutos de CABA.

Inspirado en los viajes de sus fundadores por el norte de Italia, este rincón bonaerense combina fachadas de piedra, balcones floridos y una imponente torre central. Es el escenario ideal para quienes quieren "viajar a Europa" por una tarde, sacar fotos increíbles y disfrutar de un ritmo mucho más relajado sin alejarse demasiado del Obelisco.

Dónde queda Torrepueblo

Torrepueblo

Torrepueblo goza de una ubicación estratégica y de fácil acceso en el norte del Gran Buenos Aires, situada exactamente en la localidad de Benavídez, partido de Tigre. Este complejo se encuentra sobre la Colectora Este de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 40,5 (intersección con la calle Libertad), un punto clave que conecta rápidamente con el centro de la Ciudad de Buenos Aires, a aproximadamente 45 km de distancia.

La entrada y el estacionamiento son gratuitos, lo que lo convierte en un plan perfecto para ir en auto. Sin embargo, los restaurantes suelen llenarse rápido los sábados y domingos al mediodía, por lo que te recomendamos reservar mesa con antelación por teléfono o Instagram.

Qué puedo hacer en Torrepueblo

Torrepueblo es, principalmente, una escapada gastronómica. La plaza central, o "Plaza Toscana", está rodeada de opciones para todos los gustos. Desde pastas caseras y heladerías artesanales hasta parrillas gourmet y locales de sushi. Es el lugar perfecto para un almuerzo largo o un after office con estilo europeo.

Torrepueblo

Los fines de semana, la plaza cobra vida con espectáculos gratuitos que incluyen bandas tributo, jazz y performances culturales al aire libre. Además, el complejo cuenta con un pequeño paseo comercial, un polo de salud y un hotel boutique con spa, gimnasio y pileta, ideal para quienes deciden estirar la visita y quedarse todo el fin de semana.

Es un plan perfecto para ir en familia ya que el patio central cuenta con un área de juegos segura para que los más chicos puedan jugar y divertirse en un entorno controlado.

Cómo llegar a Torrepueblo

Llegar a este rincón italiano es muy sencillo, ya sea en auto o en transporte público. La vía más rápida es por la Autopista Panamericana, Ramal Escobar, bajando en el kilómetro 40,5. El complejo está ubicado sobre la Colectora Este (Libertad 50, Benavídez).

El viaje en auto dura poco más de 30 minutos, con tránsito fluido. También podés tomar la línea 60 (ramal Escobar) o la línea 194 (Plus) desde Plaza Italia o Retiro. Te dejan sobre la colectora, a metros del ingreso.

Otra opción es viajar en tren. El ramal Mitre (Villa Ballester - Zárate) tiene paradas en Benavídez e Ingeniero Maschwitz. Desde allí, vas a necesitar otro transporte que te acerque hasta el complejo.

