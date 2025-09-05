Cómo podés reciclar y reutilizar una cuna cuando tus hijos crecen

Lo primero que se piensa llegado el momento de elegir la cuna de un bebé es: "mi bebé la va a usar poco tiempo y ¿después que hago con esto?". En caso de no tener hijos familiares que necesiten una, y la una tiene está en perfecto estado y venderla no va a rendir mucho. Es mejor considerar seriamente darle una segunda vida a la cuna de tu bebé, que dentro de poco ya se muda a su cama de niño grande.
Entonces, buscando aquí y allá algunas ideas, encontramos muchas interesantes y nada complicadas de hacer (o de entenderlas, para indicarle a nuestro amigo el carpintero que las haga), y creo que podrán tener mucho más tiempo ese querido mueble que albergó durante los primeros años de vida a nuestros retoños.
Las ideas son tomadas de Pinterest. Aquí les dejamos unas fotos, para tomar nota de las distintas ideas para el reciclaje de cunas infantiles.
ideas-para-convertir-una-cuna-en-un-mueble-funcional
ideas-para-reciclar-cunas