Cómo podés reciclar y reutilizar una cuna cuando tus hijos crecen

Las ideas son tomadas de Pinterest. Aquí dejamos unas fotos, para tomar nota de las distintas ideas para el reciclaje de cunas infantiles.

Mil formas que le podés dar a una cuna infantil reciclándola.

Lo primero que se piensa llegado el momento de elegir la cuna de un bebé es: "mi bebé la va a usar poco tiempo y ¿después que hago con esto?". En caso de no tener hijos familiares que necesiten una, y la una tiene está en perfecto estado y venderla no va a rendir mucho. Es mejor considerar seriamente darle una segunda vida a la cuna de tu bebé, que dentro de poco ya se muda a su cama de niño grande.

Una experiencia donde la naturaleza está presente en cada detalle.
El refugio gastronómico de Tigre que conecta con lo natural

Entonces, buscando aquí y allá algunas ideas, encontramos muchas interesantes y nada complicadas de hacer (o de entenderlas, para indicarle a nuestro amigo el carpintero que las haga), y creo que podrán tener mucho más tiempo ese querido mueble que albergó durante los primeros años de vida a nuestros retoños.

Las ideas son tomadas de Pinterest. Aquí les dejamos unas fotos, para tomar nota de las distintas ideas para el reciclaje de cunas infantiles.

Estas son las mejores ideas para reciclar una cuna

  • Rincón de Juegos para los peques. Qué pequeñito no adora tener su propia casita o su escondite, nosotros mismos lo hemos disfrutado, ésta es una tierna forma de que la querida cunita los siga acompañando más tiempo (y luego podremos seguir reutilizando, sino mira lo que sigue)
  • Escritorio simple o doble, complementado con portacuentos, colgadores y suficientemente amplio para tener todos los materiales de trabajo a la mano.
  • Sillón con baúl, para un rinconcito especial de la casa o para el propio cuarto de los pequeñitos, con espacio para almacenar juguetes, libros o lo que se les ocurra.
  • Sillón simple para la terraza, preciosos ¿cierto?, el torneado de las barandas de la cuna les otorga un estilo muy particular.
  • Sillón doble para la terraza, utilizando la parrilla completa de la cuna.
ideas-para-convertir-una-cuna-en-un-mueble-funcional
reciclaje cuna
ideas-para-reciclar-cunas

