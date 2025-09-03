3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo podés reciclar una escalera de tu casa si ya no tiene tanto uso

Reciclar es una de las cosas más importantes que se pueden hacer para cuidar el medioambiente, y es muy fácil. Podés empezar por tu vivienda.

Por
Te damos algunos trucos sencillos para reciclar escaleras de madera desde la comodidad de tu casa.

Te damos algunos trucos sencillos para reciclar escaleras de madera desde la comodidad de tu casa.

Reciclar es una de las cosas más importantes que se pueden hacer para cuidar el medioambiente, y es muy fácil. Podés empezar por tu casa. No tires las latas, pueden servir para organizar y decorar. Los pallets también son muy usados en la decoración del hogar. Además, con papel de diarios o revistas, podés patinar tus muebles y darles un toque original.

Ideas sencillas para que puedas reciclar en tu casa.
Te puede interesar:

Cuáles son las mejores ideas para reciclar CD que sobren en tu casa

Hay un montón de manualidades para hacer en la casa. Te dejamos algunas ideas para que aprendas cómo reciclar en tu hogar aprovechando materiales que ya tenés para crear adornos, muebles y mucho más. Conocé todos los tips.

En este artículo, te damos varias ideas de reciclaje que podés crear con tus propias manos. Conocé cómo reaprovechar materiales como botellas de plástico, tubos de PVC, cajones de verdura como así también escaleras, para darles un nuevo uso y usarlos en la decoración de tu hogar.

escalera

Esta es la mejor forma de reciclar una escalera que ya no utilices

Podés aprender muchas formas de decorar con objetos reciclados. Algunas de las manualidades con reciclaje también cuentan con neumáticos o escaleras de madera. Te compartimos las siguientes ideas:

  • Neumáticos: pueden tener varios usos en la decoración. Uno de los más novedosos es usarlos para hacer macetas para decorar el jardín. Esta es una muy buena idea de reciclaje para el hogar. Podés pintarlos, rellenarlos con tierra y plantar tus flores preferidas.
  • Escaleras de madera: otra muy buena idea de reciclaje de cosas para el hogar. Podés usar una escalera como base para sostener estantes de madera. El procedimiento es muy fácil: solo tenés que abrir la escalera y pasar a través de los escalones, de un lado al otro, tablas de madera. Esta es una decoración muy original para un living moderno o una sala de estudio.
percha-escalera-paso-a-paso

Ahora ya conocés varias ideas de manualidades con material reciclado. Esperamos que estas sugerencias de reciclaje para el hogar te hayan servido y que puedas implementarlas en tu casa. Descubrí más trucos de cómo reutilizar objetos para crear macetas y decorar el exterior de tu hogar - como patios y jardines - utilizando neumáticos, botellas de plástico, pallets y otros materiales.

recicla escalera

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Tenés tubos de PVC acumulados y no sabés qué hacer con ellos?. 

Si tenés tubos de PVC de sobra, estas son las mejores ideas para reciclarlos

Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Conocé las formas de reciclar y hacer juguetes únicos para los más pequeños

Estas son las mejores ideas para reciclar elementos perdidos de tu casa y generar juguetes para los niños

Ideas alucinantes para reciclar pallets en tu hogar y fabricar distintos muebles decorativos.

Si sobraron pallets en tu casa, estas son las 3 mejores formas de reciclarlos

Ideas simples y fantásticas para reciclar en casa.

Estos son los secretos que pocos revelan y son claves para empezar a reciclar en tu casa

Distintas ideas decorativas para hacer manualidades con botellas de plàstico en tu hogar reciclándolas.

Estas son las mejores ideas para reciclar una botella de plástico

Rating Cero

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales.

El look total black de Evangelina Anderson: su hermoso vestido lencero

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

María Becerra se sumará a La Voz.

María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

últimas noticias

play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 20 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 20 minutos
Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Hace 20 minutos
Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Hace 30 minutos
Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Hace 39 minutos