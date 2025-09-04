4 de septiembre de 2025 Inicio
Así podés reciclar los rollos de papel higiénico y generar ideas únicas

Cuidar el medio ambiente y realizar tareas para preservar la naturaleza está cada vez más presente en las casas de todas las familias.

Por
Unas ideas básicas y sencillas para reutilizar los rollos de papel higienico.

Unas ideas básicas y sencillas para reutilizar los rollos de papel higienico.

Cuidar el medio ambiente y realizar tareas para preservar la naturaleza está cada vez más presente en las casas de todas las familias. Las pilas, el plástico y los residuos son los principales elementos que contaminan el ambiente, por eso hay que prestar atención al uso y buscar reciclar lo que se pueda.

Te damos algunos trucos sencillos para reciclar escaleras de madera desde la comodidad de tu casa.
Cómo podés reciclar una escalera de tu casa si ya no tiene tanto uso

Muchos elementos de uso común en las casas terminan en la basura tras su uso normal. Sin embargo, hay productos que pueden tener una nueva función de vida y de esta forma reciclar con lo que hay en casa es una buena tarea.

Para hacer manualidades se necesita dedicación, elementos caseros y mucho amor. Los rollos de papel higiénicos pueden transformarse en variedades de nuevos productos para el hogar una vez que se terminan. Acá te mostramos tres opciones de uso para reciclar.

Cuál es la innovadora forma de reciclar los rollos de papel higiénico

Primero se puede usar para alimentar la tierra en donde crecen las plantas. Los rollos de papel están hechos de cartón, un material biodegradable que se descompone con facilidad cuando se integra al suelo. Tiene carbono, un elemento esencial para la salud del suelo.

El papel de cartón seco fusiona perfectamente con residuos verdes. Para eso, se debe cortar en pequeños pedacitos, luego colocar en las macetas y mezclar junto a la tierra. Para que se active se debe regar y en unos días comenzará su descomposición. Se transforma en un producto rico para el suelo.

Otra idea para hacer manualidades es juntar seis rollos y pegarlos uno al lado del otro haciendo un redondo. Pegar con la pistola encoladora o pegamento. Luego, pintar en color negro o el que prefieras. Para las uniones, cinco sorbetes de plástico y pintarlos, en este caso de plateado. Pegar en las uniones de los rollos de papel. Colocar flores en los huecos de los rollos de papel higiénico.

Otra idea es conseguir una caja de zapatos y varios rollos de papel higiénico:

  • Primero pegar 18 rollos de papel higiénico uno al lado del otro, dejando el hueco para adelante. Luego medir de ancho y de profundidad la caja.
  • Con otro cartón hacer tiras de la medida. La cantidad necesaria para cubrir el resto de la caja. Pegar los bordes sobre la caja con silicona caliente.
  • Pintar del color que prefieras ¡listo!
