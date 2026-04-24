Se puede ir en tren con poco dinero: el destino perfecto para hacer una escapada de Buenos Aires con niños

A pocos kilómetros de la Ciudad, este parque temático pionero en América Latina ofrece un mundo de fantasía a escala para disfrutar en familia sin gastar de más.

Cada vez son más las familias que buscan alejarse de los límites de la Ciudad de Buenos Aires para encontrar propuestas donde el juego , la historia y la naturaleza se crucen de forma educativa. La clave de estas escapadas reside en encontrar lugares que ofrezcan infraestructura adecuada para pasar todo el día, seguridad y, sobre todo, accesibilidad económica.

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En La Plata , se encuentra un lugar que cumple con todas estas características y es de fácil acceso desde la Ciudad a través del tren Roca . La República de los Niños es un parque temático y educativo de 53 hectáreas pensado, como lo indica su nombre, para la diversión de los más pequeños. Es una opción perfecta para disfrutar de un día al aire libre en familia .

La República de los Niños está ubicada en la localidad de Manuel B. Gonnet , dentro del partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. El predio se encuentra exactamente en la intersección del Camino General Belgrano y la calle 500.

Se asienta en un punto estratégico del sur del conurbano bonaerense, situado a unos 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a solo unos minutos del centro administrativo de la capital provincial, lo que la hace un destino sumamente accesible para los habitantes del AMBA.

Qué puedo hacer en la República de los Niños

La República de los Niños cuenta con un increíble centro cívico a escala. Los niños pueden recorrer una ciudad construida a su medida, con edificios inspirados en estilos arquitectónicos europeos que albergan versiones infantiles del Palacio de Justicia, la Legislatura, el Banco Municipal y una Casa de Gobierno.

República de los Niños

Esta propuesta permite que los más chicos aprendan sobre los valores democráticos y el funcionamiento de las instituciones de una manera lúdica, entrando y saliendo de construcciones que parecen sacadas de un cuento de hadas. El parque también cuenta con un sector de juegos mecánicos y un pintoresco tren miniatura que recorre todo el perímetro del predio.

Uno de los puntos más visitados es el avión de Aerolíneas Argentinas, un Boeing 737 que fue adaptado para que los visitantes puedan conocer su interior, sentarse en la cabina del piloto y aprender sobre los principios de la aviación. También se puede visitar el barco que navega por el lago artificial.

El parque además cuenta con una zona gastronómica y kioscos para quienes deciden ir temprano y almorzar en el lugar. También ofrece otros servicios y comodidades para que las familias pasen el día sin preocupaciones.

Cómo llegar a la República de los Niños

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Para realizar el viaje hasta la República de los Niños en tren, la opción más económica y recomendada es tomar el Ramal La Plata de la Línea Roca en la Estación Constitución. Se debe descender en la Estación Gonnet; desde allí, solo hay que caminar unas pocas cuadras (aproximadamente 10 minutos) para llegar al acceso principal del parque. El viaje es directo y cuenta con frecuencias constantes durante los fines de semana.

En auto, desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata. Luego de pasar el peaje de Hudson, se debe continuar por la misma vía y tomar la salida hacia el Camino General Belgrano (Ruta Provincial 1) a la altura del kilómetro 52.

Si bien el trayecto no suele demorar mucho más de una hora, es importante tener en cuenta que al ser fin de semana largo, el tráfico puede ser más intenso