Turismo en Bariloche: el lugar para ir caminando que enamora con sus vistas panorámicas

Es un destino elegido por quienes buscan escapar de las multitudes y encontrar una perspectiva diferente del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La ciudad de San Carlos de Bariloche es considerada por muchos el epicentro del turismo de montaña en Argentina . Sus paisajes, marcados por la presencia de la Cordillera de los Andes y el imponente Lago Nahuel Huapi , atraen a miles de viajeros que buscan tanto la adrenalina de los deportes de invierno como la paz de sus lagos y senderos en verano.

En este entorno montañoso, existen rincones que se mantienen fuera del radar de turismo masivo, permitiendo una conexión mucho más íntima y salvaje con la naturaleza . Uno de esos tesoros es La Mirada del Doctor , un punto panorámico que se ganó la admiración de quienes lo visitan.

A diferencia de los miradores a los que se puede acceder por medios de elevación o vehículos, este destino obliga a hacer una caminata que atraviesa bosques de lengas y coihues . El esfuerzo es sin dudas recompensando con una vista vertical impresionante.

La Mirada del Doctor es un destino que invita a la contemplación y a la fotografía de paisaje . Desde el mirador, que es un gran balcón natural de roca, se obtiene una vista privilegiada de los lagos Frey, Moreno y el brazo Tristeza del Lago Nahuel Huapi.

Es el sitio ideal para los amantes de la fotografía, ya que la luz del atardecer tiñe las montañas de colores anaranjados, creando un escenario perfecto para capturar la esencia de la cordillera. Además del avistaje, el lugar es perfecto para realizar un picnic en un entorno de montaña disfrutando del silencio absoluto y la tranquilidad del paisaje.

La mirada del Doctor - Argentina Extrema Argentina Extrema

Al no ser un sitio de acceso vehicular, el ruido es prácticamente inexistente, lo que permite disfrutar del sonido del viento y las aves autóctonas. Con un poco de suerte, podés divisar el vuelo de algún cóndor andino que suele merodear las térmicas de la zona.

El trayecto hacia el mirador también ofrece la oportunidad de hacer reconocimiento de flora autóctona. El sendero está rodeado de especies típicas como caña colihue y barbas de viejo que cuelgan de los árboles centenarios. Muchos viajeros aprovechan la jornada para combinar esta caminata con otros senderos cercanos, para disfrutar de un día completo de inmersión en el bosque andino patagónico.

Dónde queda La Mirada del Doctor

La mirada del Doctor Bariloche

Este espectacular balcón natural se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las cercanías de la ciudad de Bariloche. Específicamente, se sitúa en la zona del Cerro López, aunque su acceso suele estar vinculado a la red de senderos que rodean al Lago Moreno y el área de Colonia Suiza.

Cómo llegar a La Mirada del Doctor

Para llegar a La Mirada del Doctor desde el centro de Bariloche, se debe tomar la Avenida Bustillo hasta el kilómetro 18 aproximadamente, y desviarse hacia la zona de Colonia Suiza. Desde allí, se accede al inicio del sendero que también conduce al Refugio López o al sector de Bahía López.

Si se viaja desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más común es volar al Aeropuerto Internacional de Bariloche y desde allí alquilar un vehículo o utilizar el transporte público hasta el punto más cercano al lugar. Es importante destacar que el trayecto final es un camino de montaña que requiere calzado adecuado.