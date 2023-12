Cómo limpiar y destapar el inodoro: bicarbonato, limón y más.

Destapar las cañerías de nuestra casa o destapar el inodoro, es una tarea difícil y comenzamos a buscar diferentes herramientas (sopapas, etc.) para intentar sacar el tapón que no permite que el agua circule correctamente. Sin embargo, es importante destacar que no será necesario porque si te ocurre esto, podés utilizar algunos artículos que se utilizan para cocinar y que seguramente tendrás en tu casa.