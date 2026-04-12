12 de abril de 2026 Inicio
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Cómo hacer para sacar la grasa de la freidora de aire: el procedimiento

Métodos simples y efectivos permiten eliminar residuos acumulados y mejorar el rendimiento del electrodoméstico sin dañarlo.

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La limpieza regular evita la acumulación de grasa y prolonga la vida útil del electrodoméstico.

La limpieza regular evita la acumulación de grasa y prolonga la vida útil del electrodoméstico.

Hogarmania

  • Técnicas caseras eliminan grasa sin esfuerzo ni productos costosos

  • La limpieza frecuente evita olores y mejora el sabor de los alimentos

  • El uso de vapor y soluciones naturales potencia el resultado

  • Mantener el equipo seco prolonga su vida útil

La forma más efectiva de sacar la grasa de la freidora de aire consiste en aplicar métodos caseros como vinagre, bicarbonato o vapor, que aflojan los residuos adheridos y permiten retirarlos sin dañar el aparato. Estos procedimientos, además, ayudan a mantener el rendimiento del equipo en niveles óptimos con el paso del tiempo.

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En los últimos años, este electrodoméstico ganó protagonismo en la cocina diaria por su capacidad de cocinar con menos aceite y lograr resultados crocantes. Sin embargo, su uso frecuente genera acumulación de grasa que, si no se elimina, afecta su funcionamiento.

Además, la falta de limpieza puede provocar malos olores, alterar el sabor de las preparaciones e incluso reducir la vida útil del equipo. Por eso, mantenerla en condiciones óptimas no solo es una cuestión estética, sino también de higiene y rendimiento.

air fryer
Secar correctamente cada pieza es fundamental para evitar malos olores.

Secar correctamente cada pieza es fundamental para evitar malos olores.

Trucos caseros para sacar la grasa de la freidora de aire

Uno de los métodos más efectivos es usar una mezcla de vinagre y agua caliente en partes iguales, que se rocía en el interior y se deja actuar durante 10 minutos. Este procedimiento ayuda a despegar la grasa sin necesidad de frotar en exceso.

Otra alternativa es combinar bicarbonato de sodio con jugo de limón hasta formar una pasta. Aplicada sobre las zonas más sucias, permite desincrustar residuos sin rayar las superficies. También se recomienda sumergir la fuente en agua caliente con detergente durante 20 a 30 minutos. Este remojo facilita la limpieza posterior y evita el desgaste del material.

Para una limpieza más profunda, se puede utilizar el vapor: colocar un recipiente con agua y un chorrito de vinagre dentro del aparato y encenderlo entre 3 y 5 minutos. El vapor generado afloja la suciedad interna. En sectores difíciles, como rejillas o esquinas, un cepillo de dientes en desuso resulta ideal para remover restos acumulados.

Air fryer freidora de aire
El uso de vapor permite aflojar la suciedad interna de forma rápida y sencilla.

El uso de vapor permite aflojar la suciedad interna de forma rápida y sencilla.

Para el exterior, un paño de microfibra húmedo garantiza una limpieza segura sin dañar la superficie. Finalmente, es clave asegurarse de que todas las piezas queden completamente secas antes de guardar el equipo. La humedad favorece la aparición de olores y puede afectar su durabilidad.

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