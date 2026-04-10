La nueva casa de pizzas, pastas caseras y moscato en un edificio histórico de Parque Chacabuco Ubicado en una esquina histórica de Parque Chacabuco, este restaurante combina pizzas a la leña, pastas caseras y una propuesta de moscatería que recupera el ritual porteño de moscato, pizza y fainá en un espacio que integra memoria, producto y cocina actual. Por + Seguir en







Un nuevo proyecto, con eje en la recuperación del ritual de moscato, pizza y fainá.

En Casa Bellucci, la apertura de esta casa de pastas y pizzas porteñas contemporáneas con moscatería suma un nuevo proyecto gastronómico al barrio, con eje en la recuperación del ritual de moscato, pizza y fainá. El restaurante funciona en un edificio de casi 90 años que supo albergar una fábrica vinculada al universo apícola, un pasado que se mantiene presente tanto en la ambientación —con pisos, estanterías y estructuras originales— como en la carta, donde la miel aparece como ingrediente transversal. El proyecto está impulsado por el equipo detrás de Mondongo y Coliflor, integrado por Eduardo “Cabito” Massa Alcántara, Guillermo Busquiazo, Javier Labaké y José Villar, quienes participan también en la conducción de la cocina.

Qué se puede pedir en Casa Bellucci La experiencia comienza en un salón que combina elementos clásicos con una puesta actual: frente vidriado, puertas de madera, piso de damero, mesas con manteles blancos y una cocina abierta donde el horno a leña se convierte en punto central. En ese contexto, el menú recorre distintas categorías. Entre las entradas destacan la fainá frita con queso crema de albahaca, mortadela, rúcula y miel de naranja con ají; la fainacotta de ricota con corazón de burrata, tomates asados, rúcula y albahaca, y el brie a las leñas con vegetales asados, uvas, alcaparras, pesto, miel y garrapiñada de cajú. También aparecen platos como la pizza a la sartén con masa de 24 horas, base cremosa, hojas verdes, cherrys, cilantro y huevo mollet; los sokotrokos —bastones de pizza frita con romesco, parmesano y alioli—, o el Crudo y Cositas, con jamón crudo estacionado, caponata y picolina.

Casa Bellucci - bebidas Las ensaladas incorporan combinaciones como la de espinaca con rúcula, jamón crudo, peras, queso azul, menta, almendras y aderezo balsámico, y la de rúcula con choclo a la leña, cherrys, pickles de cebolla, reggianito, rabanito, polvo de aceituna y dressing de cilantro. El apartado de pastas incluye elaboraciones como agnolotti del plin de ternera con crema de cebolla, emulsión de guayaba y cebolla crocante; cavatelli con pomodoro, albahaca y pesto; ravioles de ricota y espinaca con pomodoro fresco; ravioles de provoleta ahumada y hongos; lasaña con estofado de carne y, entre las opciones más representativas, los ñoquis con gorgonzola, trufas, crocante de pan y aceite verde.

Las pizzas, uno de los ejes de la casa, se trabajan con cocción a la leña, en versiones como mozzarella, fugazza con queso, jamón y morrones asados o napolitana, además del capricho del pizzero, una variedad que cambia a diario. A esto se suma la pizza a la sartén individual y otras variantes que amplían la propuesta. Entre ellas destaca la fugazzetta, elaborada en formato de 33 x 33 cm, con doble masa, más de un kilo de mozzarella combinada con cuartirolo y una cobertura de cebolla blanca, morada y verdeo, terminada con orégano y chimichurri pizzero. A esto se suma una línea de empanadas fritas —de matambre de res cortada a cuchillo, pollo desmenuzado, carne picante con locoto suave, jamón y queso, cebolla y queso, y alternativas sin gluten— que se integran al recorrido del menú.

Casa Bellucci - fainá (1) El cierre dulce incluye alternativas como tiramisú con moscato, elaborado con vainillas, mascarpone, café expresso y cacao; cubanitos rellenos con dulce de leche, crema y salsa de chocolate; postre de chocolate con sal marina y naranja compotada; arroz con leche con vainilla, cítricos y dulce de leche; pera caramelizada sobre mascarpone con frutos secos, y ananá a la leña con merengue crocante y coco.

En la barra, el concepto de moscatería se traduce en cócteles como el Moscato de Verano —con moscato infusionado, naranja, albahaca y agua tónica—, el Penimoscato con whisky, limón, almíbar de moscato y miel, además de clásicos como Aperol Spritz, Negroni, vermut o gin tonic, acompañados por una carta de vinos de bodegas nacionales, opciones por copa y cerveza tirada. Con esta propuesta, Casa Bellucci se posiciona como una referencia gastronómica en Parque Chacabuco, combinando cocina porteña, técnicas actuales y una narrativa que pone en valor la historia del lugar. Casa Bellucci - fachada1 Dónde queda Casa Bellucci Se encuentra ubicado en Del Barco Centenera 1699, Parque Chacabuco.