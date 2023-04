¿Cómo conservar los esmaltes de uñas?

El lugar para guardar los esmaltes debe ser uno en donde no pegue la luz solar, haya humedad o la temperatura se alta. Deben estar en un lugar fresco y seco para que no se espesen y se terminen secando. Una recomendación, es guardarlos en la heladera , sin embargo, es casi imposible tener un lugar para ellos y además, no resulta para nada agradable mezclar este artículo con la comida. Pero puedes guardarlos ahí un rato antes de utilizarlos.

Cómo conservar los esmaltes

Es importante tapar bien los frascos de esmaltes porque el ingreso de aire hará que se espesen mucho mas rápido. Además, otra de las formas para que se conserven es agitar los frascos cada tanto, los uses o no, porque están compuesto por productos como nitrocelulosa, tolueno, formaldehído, que tiene tendencia a separarse y secarse. En caso de que no los agites por mucho tiempo, notarás como si se formara una especie de capa de aceite y eso es algo que no debe suceder. No olvides tampoco de agitarlo antes de utilizarlos.

Es fundamental limpiar las pequeñas brochas que tienen los esmaltes que se utilizan para pintar las uñas. Además, con respecto a la limpieza, la boca del frasco debe quedar sin restos de esmalte porque con el correr de los días se secará y como consecuencia la tapa no cerrará bien, le ingresará aire y se secará. Para mantenerlo limpio, podemos pasarle un algodón mojado con un poco de quitaesmalte.

Qué hacer si se secó tu esmalte de uñas

Si tu esmalte se secó, nunca intentes recuperarlo agregándole acetona. Este producto es altamente perjudicial para las uñas, por lo tanto, en su lugar puedes utilizar un diluyente para esmaltes. Agregá unas gotas, agitalo y deja reposar por unos minutos antes de usarlo.