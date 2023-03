El auge de las cirugías estéticas: las advertencias y consejos de un especialista

La región y la Argentina no están fuera de esta tendencia , de hecho es común tener un amigo, familiar o compañero de trabajo que tomó la decisión de pasar por el quirófano. El último relevamiento llevado a cabo por la Asociación Americana de Cirugía Plástica Estética constató que las abdominoplastias, intervenciones para aumento de glúteos y las liposucciones aumentaron un 63%. Mientras que los procedimientos mamarios como el aumento de senos, el aumento / levantamiento de senos y el levantamiento / reducción de senos se incrementaron un 48%. Las intervenciones faciales especializadas, como liftings, crecieron un 54%. En tanto, la liposucción es el procedimiento quirúrgico estético más común, con un aumento del 24,8% (cifras 2021).

Pero lo primero es tener claro que deben estar justificadas. El cirujano plástico Gustavo Pedro consideró que las operaciones no pueden ser una cuestión “de moda”. “Por supuesto que está la parte estética detrás de cada operación, pero yo lo hago con un fin justificado. Antes de la estética está la salud”, precisó en diálogo con C5N.

El especialista detalló que en nuestro país “en los últimos años, la demanda de los hombres aumentó mucho: en promedio los pacientes son 65% mujeres y 35% hombres".

"Hoy en día los hombres se aplican botox, recurren a un implante capilar, también se hacen cirugías de párpados y lipoescultura. Creo que en eso también tienen que ver las redes sociales y el entorno para querer verse mejor”, analizó.

En ese punto hay que hacer una advertencia. Porque en la era digital, a la hora de someterse a una intervención por lo general las personas buscan a los cirujanos plásticos en las redes sociales sin chequear los datos del profesional en los listados de las sociedades científicas o colegios médicos, es decir, que sean miembros de la Sociedad Argentina de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora o de la Asociación Argentina de Cirugía Estética.

Recurriendo primero a Instagram o Google para buscar el profesional, pasan por alto que tengan el título de especialista y esto lleva a caer en manos equivocadas. “Toda la búsqueda ahora es por un hashtag y te lleva a cualquier persona que no es colega y que solamente está dedicado a buscar seguidores. Se preocupan más por el marketing”, detalló.

Asimismo, reconoció que muchos pacientes llegan con una idea equivocada: “Las redes sociales influyen en la elección de las operaciones. Entonces vinieron personas con la idea de parecerse a tal o cual, pero yo no opero fotos, opero personas. Y no todos tiene la misma estética, por eso hay que analizar a cada uno”.

En nuestro país uno de los casos más resonantes que levantó las alarmas fue el de la modelo Silvina Luna quien en 2013 se sometió a una intervención quirúrgica que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real. Desde allí, debió pasó por laboratorios semanales e internaciones recurrentes.

Pedro explicó que los procedimientos no son riesgosos, pero volvió a hacer hincapié en que cuando un paciente se va atender con un profesional "tiene que pedirle el título especialista y te lo tiene que mostrar". "Además, todo producto que se inyecte tiene que ser abierto delante del paciente y que demuestre que no esté vencido”, agregó.

Al mismo tiempo, explicó que “lo mejor es operarse en un sanatorio u hospital, con especialistas en cirugía plástica; donde haya todos los medios habidos y por haber. Porque cualquier inconveniente que pueda existir, en un sanatorio hay una terapia intensiva. En cambio en las mal denominadas 'clínicas propias' no tienen esos medios”.

“Haciendo las cosas bien, las cirugías no soy riesgosas, son de rápida recuperación”, remarcó el cirujano y sostuvo que, a lo largo de los años, los procedimientos cambiaron “completamente”: “Primero se les piden todos los estudios completos, y si está todo bien, se opera y después de cuatro horas el paciente ya tiene el alta, porque cambiaron las anestesias, el post operatorio. Todo es mucho más sencillo”.

Antiguamente se decía que las operaciones estéticas eran dolorosas en el postprocedimiento, sin embargo, con el avance de la tecnología eso ya no sucede. “Hoy en día no duelen las cirugías estéticas. Me lo dicen todas mis pacientes, y eso es gracias al avance de las técnicas y las anestesias”, subrayó.

Cuáles son las cirugías y procedimientos más solicitados

El Dr. Gustavo Pedro enumeró cuáles son las cirugías y procedimientos no quirúrgicos más solicitados por los pacientes argentinos.

Las cirugías más pedidas

Liposucción.

Aumento de pecho.

Cirugía de párpados.

Rinoplastia (cirugía de nariz).

Abdominoplastia (cirugía de la pared abdominal).

Los primeros procedimientos no quirúrgicos más pedidos

Toxina botulínica.

Ácido hialurónico.

Depilación.

Estiramiento cutáneo.

Reducción de grasa.

Láser facial.

Gustavo Pedro es Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora MN 78183.