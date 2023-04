Cómo colocar los muebles, según el Feng Shui

Limpieza y orden, para evitar que la energía se atasque o estanque. El objetivo es una distribución libremente por todo la vivienda.

Debe evitar las corrientes de aire, dado que mediante la corriente la energía fluye rápidamente entre dos puntos sin llegar a ocupar un espacio, ni influirlo positivamente.

Evitar los muebles en los pasillo o hall de distribución para no entorpecer el flujo de energía.

Procurar que la casa tenga una sola puerta de entrada, libre de obstáculos.

Aumentar la energía del hogar mediante plantas, cristales de roca o campanillas de viento.

Mucha luz. Si tu iluminación es artificial, asegúrate que las luces se proyecten hacia arriba, nunca hacia abajo o hacia los costados.

Dormir con la cabeza orientada hacia el norte.

Eliminar o evitar los aparatos eléctricos, ya que sus ondas pueden interferir en el sueño.

Qué elementos componen el Feng Shui

Es esencial conocer los 5 elementos del Feng Shui, pero es de suma importancia conocer que deben integrarse adecuadamente en cada uno de los espacios del hogar. Esta ideología está basado en la naturaleza por lo que se apoya en los siguientes componente: fuego, tierra, metal, agua y madera.

Tierra: este elemento potencia la fuerza física, el orden, la estabilidad, el sentido práctico y, también, la sensualidad. Para atraer este elemento en el hogar, se aconseja colocar accesorios u objetos cerámicos o de arcilla.

Fuego: los colores naranjas, morados, rojos, rosados y amarillos harán que el elemento fuego esté presente en el hogar. Con él activarás cualidades como el liderazgo y encenderás las relaciones sanas. El fuego es representante de energía y pasión.

Agua: relajación, inspiración, espiritualidad, sabiduría, emoción y capacidad de fluir. Todo ello es representado por el elemento agua que se debe ubicar en la zona sur de casa a través de colores como los azules, los negros o el gris carbón.

Madera: creatividad, intuición y flexibilidad es lo que favorece el elemento madera, por ello es necesario que este elemento predomine en la vivienda mediante muebles, accesorios, paneles e incluso en plantas y flores, cortinas o papel tapiz, entre otros. No obstante, si se excede en la madera, podrías bloquear la capacidad de desarrollar nuevas ideas, disminuir tu empatía o reducir tu capacidad de tomar decisiones.

Metal: es el elemento que genera reflexión y tranquilidad y, al mismo tiempo, contribuye a generar éxito en el terreno de los negocios y las finanzas. Además, es conductor de creatividad y afianza las relaciones paternofiliales. Inclúyelo a través de accesorios de plata, aluminio, hierro, oro, latín, cobre o acero

Muebles en el dormitorio

La colocación de muebles en el dormitorio es importante y ayuda, ya que, es uno de los sectores de la casa en donde debe reinar la tranquilidad y la calma para tener un buen descanso.

Para el Feng Shui, es fundamental dormir con la cabeza orientada al norte y ubicar la cama -se sugiere que tenga cabecera-, apoyada contra la pared que esté lejos de la puerta de entrada y que al mismo tiempo no esté debajo de una ventana, y en caso de ser así, debe taparla con una cortina, entre otras.

No es recomendable colocar plantas o espejos en lugar de descanso y deberán estar dentro de muebles o armarios. Por otro lado, para tener un entorno de calma y relax, es necesario conocer los colores que ayudarán a mantener la armonía. Tonos de baja intensidad como el color hueso o beige o los marrones suaves, son los recomendables.

Hogares, aire acondicionado, habitación, cama Pexels Max Vakhtbovych

Muebles en la cocina

En la cocina se concentran la mayoría de los elementos básicos y es interesante conocer como integrarlos adecuadamente para evitar una confrontación entre ellos, ya que, pueden debilitar y generar energías negativas.

Además, el Feng Shui recomienda que la cocina no esté cerca del baño y tampoco se deben colocar los fogones o la vitrocerámica justo debajo o delante de una ventana. Sobre este ítem, el objetivo es elevar la energía de los alimentos, por lo que la zona de cocinar y la de limpiar no deben confrontarse para que fluya mejor la energía.

También hay que tener en cuenta que colores de muebles elegiremos para nuestra cocina. El Feng Shui aconseja postar por ocres o amarillos pálidos, como así también verdes o colores naturales, porque favorecen la limpieza y resultan agradables a la vista. No abuse de colores fuego, como el rojo, o agua, como el azul, dado que deben ser usados con moderación para no confrontar ambos elementos.

Muebles en el baño

Según el Feng Shui, el baño es el espacio donde se produce la fuga de energía. Esto se debe, especialmente, a la cantidad de agua que circula en él y a los colores fríos que componen sus elementos. Para equilibrar energías, hay que estar atentos para que el ambiente esté libre de humedad y llenarlo de luz y calidez.

La tradición china recomienda que el baño esté fuera de la vivienda, pero en caso de no ser posible, no es recomendable colocarlo frente la puerta de entrada al hogar, ni tampoco -como mencionamos anteriormente-, al lado de la cocina, ya que además de considerarse un tema de higiene, se considera que no se canalizan bien las energías.

Los elementos que se encuentran dentro del baño (bañera, lavamanos, ducha, etc.) no deben estar debajo de la ventana. Y la misma no puede estar justo delante de la puerta.

Cabe destacar que no hay que permitir que el desorden invada nuestro baño, ni tener más de dos espejos, ni la ausencia de cualquier objeto decorativo o de accesorios donde puedas poner el jabón o el papel higiénico. El Feng Shui considera el baño como una habitación más de la casa, y esto significa que requiere la misma importancia y cuidados. Es un lugar donde tiene que primar la pulcritud, ya que allí es donde llevamos a cabo la higiene de índole corporal.

Mujer con hija en baño Plan Mi Baño

Muebles en el comedor

Para el Feng Shui, el comedor es uno de los espacios de nuestra casa mas importantes. Todos los elementos deben estar en equilibrio y armonía. Aquí es donde se da uno de los momentos más importantes del grupo familia: la comida, y debemos tener evitar el exceso de muebles y otros objetos para que fluya la energía. Según el arte chino, la orientación de los muebles en el comedor es básica para garantizar la salud, la tranquilidad y el crecimiento en dicha sala.