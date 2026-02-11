Estas son las cúpulas de Buenos Aires que se destacan para visitar en 2026 Estas experiencias permiten apreciar la ciudad desde lo alto y descubrir rincones únicos que forman parte de su identidad histórica. Por + Seguir en







Conocé los sitos de Turismo más visitados en Buenos Aires

Buenos Aires destaca por su arquitectura y por las cúpulas históricas que caracterizan distintos barrios y edificios emblemáticos.

En los últimos años creció el interés por recorridos turísticos culturales que permiten conocer estos espacios y obtener vistas panorámicas de la ciudad.

Existen tours guiados especializados que explican la historia urbana y los detalles arquitectónicos de las construcciones más representativas.

El recorrido incluye lugares icónicos como Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, el Palacio Barolo, el Congreso y la tradicional Confitería del Molino, entre otros edificios históricos. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida mundialmente por su riqueza arquitectónica y, entre sus rasgos más distintivos, se destacan las cúpulas que coronan edificios históricos y aportan identidad a distintos barrios porteños. En los últimos años, estos espacios comenzaron a despertar un renovado interés a quienes buscan un Turismo cultural, convirtiéndose en una propuesta atractiva tanto para visitantes extranjeros como para quienes buscan redescubrir la capital argentina desde nuevas perspectivas.

Con estilos que van desde el academicismo europeo hasta el art nouveau y el art decó, las cúpulas porteñas forman parte de un patrimonio urbano que combina historia, arte y urbanismo. Muchas de ellas pueden visitarse a través de recorridos guiados o actividades culturales que permiten acceder a miradores y conocer detalles arquitectónicos normalmente ocultos para el público general.

Qué cúpulas son ideales para visitar en Buenos Aires palacio-barolo.jpeg Una de las alternativas más buscadas por aquellos que aman la arquitectura porteña es visitar las cúpulas más famosas de CABA. Estas ofrecen vistas panorámicas imperdibles.

Existen tours organizados para quienes quieren recorrer las cúpulas más emblemáticas, como por ejemplo el que ofrece Civiatis. El mismo consta de una experiencia guiada que se centra en la arquitectura y la historia urbana.

El recorrido inicia en Plaza de Mayo, donde se visitan edificios emblemáticos como el Bencich, el Otto Wulf, el Casal de Cataluña y el Banco de Boston. Luego, sobre Avenida de Mayo se realizan paradas frente al Palacio Barolo, el Hotel Chile y el Congreso. A su vez, se recorren luares como la Confirtería del Molino y la Casa de los Lirios.

Verdaderamente, el paseo es una experiencia inolvidable e imperdible para quienes buscan ver la ciudad desde otros ángulos.