IR A
IR A

Revelan detalles que confirmarían que Evangelina Anderson se reconcilió con Ian Lucas

La modelo subió un video en sus redes sociales en el Día de los Enamorados con algunas cuestiones que no pasaron desapercibidas. Lo que más despertó el rumor es que, posteriormente, borró la publicación. ¿Se arrepintió por sentir que quedó expuesta?

Revelan detalles que confirmarían que Evangelina Anderson se reconcilió con Ian Lucas

Lo que empezó con un shippeo, continuó con un distanciamiento, pero ahora parece que Evangelina Anderson se habría reconciliado con Ian Lucas. Es que, ahora revelaron detalles precisos de que finalmente pasaron el Día de los Enamorados juntos.

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.
Te puede interesar:

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Todo comenzó con un video que publicó la modelo durante el fin de semana haciendo un asado donde escribió “te hago un asado y todo” y se la ve jugar con la persona que la filma, aunque no se distingue quién es.

Sin embargo, en las últimas horas la periodista Paula Varela dio a conocer cuestiones que dejan en evidencia que la también maestra jardinera estuvo en la casa del influencer. “Que rápido llega la data!! Es así: llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir. El tema es que después volvió a entrar pero SOLA!!!”, escribió la periodista reposteando el video.

Al mismo tiempo, la panelista aseguró que el balcón y la decoración coinciden con el departamento del músico y hubo algo más: “Ahí está: casa de Ian, remera de Ian, short de Ian... ¿para qué lo sube?”. En esa línea, desde Infama (AméricaTV), confirmaron los mismos detalles agregando que rápidamente Evangelina borró el video de sus historias de Instagram. ¿Se arrepintió por sentir que quedó expuesta?

Tras el divorcio escandaloso de la modelo y el entrenador Martín Demichelis, no fue necesario dar nombres de a quién iba dirigido el mensaje: "¡Aprovechá que estoy soltera! Y te hago el asado y todo".

La participante de MasterChef Celebrity eligió el hit de 2025 del músico puertorriqueño VOY A LLeVARTE PA PR, una canción que habla de la libertad, viajes y nuevos comienzos, y dio a entender que el pasado está olvidado.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación.

Escándalo en Masterchef: aseguran que la relación entre Ian Lucas y el Chino Leunis está terminada

Pese a estar separados, hay una modelo que no le gusta nada a Evangelina.

Quién es la ex de Martín Demichelis que llena de furia a Evangelina Anderson

últimas noticias

Robert Duvall y el tango, una de sus pasiones.

Robert Duvall y el tango: el amor por una de sus grandes pasiones y su fuerte vínculo con Argentina

Hace 27 minutos
El vehículo sufrió daños tras el choque.

Salta: un hombre atropelló, mató y luego murió tras chocar contra otro auto

Hace 1 hora
Estos son los sitios más destacados para hacer Turismo el próximo fin de semana XXL

Carnaval en Buenos Aires: cuáles son los mejores lugares para visitar y disfrutar de esta fecha especial en 2026

Hace 1 hora
A 432 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cada kilómetro del recorrido vale la pena.

Está en Argentina, tiene nombre de un país de Europa y es un pueblo de río para pescar y acampar

Hace 1 hora
Conocé el monto a pagar por no tener la patente en el auto.

A cuánto llega la multa por no tener la chapa con la patente en el auto en febrero 2026

Hace 1 hora