Revelan detalles que confirmarían que Evangelina Anderson se reconcilió con Ian Lucas La modelo subió un video en sus redes sociales en el Día de los Enamorados con algunas cuestiones que no pasaron desapercibidas. Lo que más despertó el rumor es que, posteriormente, borró la publicación. ¿Se arrepintió por sentir que quedó expuesta?







Lo que empezó con un shippeo, continuó con un distanciamiento, pero ahora parece que Evangelina Anderson se habría reconciliado con Ian Lucas. Es que, ahora revelaron detalles precisos de que finalmente pasaron el Día de los Enamorados juntos.

Todo comenzó con un video que publicó la modelo durante el fin de semana haciendo un asado donde escribió “te hago un asado y todo” y se la ve jugar con la persona que la filma, aunque no se distingue quién es.

Sin embargo, en las últimas horas la periodista Paula Varela dio a conocer cuestiones que dejan en evidencia que la también maestra jardinera estuvo en la casa del influencer. “Que rápido llega la data!! Es así: llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir. El tema es que después volvió a entrar pero SOLA!!!”, escribió la periodista reposteando el video.

Al mismo tiempo, la panelista aseguró que el balcón y la decoración coinciden con el departamento del músico y hubo algo más: “Ahí está: casa de Ian, remera de Ian, short de Ian... ¿para qué lo sube?”. En esa línea, desde Infama (AméricaTV), confirmaron los mismos detalles agregando que rápidamente Evangelina borró el video de sus historias de Instagram. ¿Se arrepintió por sentir que quedó expuesta?

Tras el divorcio escandaloso de la modelo y el entrenador Martín Demichelis, no fue necesario dar nombres de a quién iba dirigido el mensaje: "¡Aprovechá que estoy soltera! Y te hago el asado y todo". La participante de MasterChef Celebrity eligió el hit de 2025 del músico puertorriqueño VOY A LLeVARTE PA PR, una canción que habla de la libertad, viajes y nuevos comienzos, y dio a entender que el pasado está olvidado. Embed APROVECHÁ QUE ESTOY SOLTERA… La indirecta (muy directa) que tiró Evangelina Anderson mientras hacía un asado y dejó a todos hablando. pic.twitter.com/oWlKut0RMG — Paparazzi (@PaparazziRevis) February 14, 2026