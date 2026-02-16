IR A
Pablo Echarri contó cómo se encuentra Luciano Castro: "En un momento..."

El actor fue consultado por su amigo, quien quedó envuelto en un escándalo por la infidelidad a Leticia Siciliani, lo que lo motivó a tomar la decisión de internarse en un centro de rehabilitación.

Pablo Echarri contó cómo se encuentra Luciano Castro: En un momento...
El actor no pudo soportar el colapso de su vida privada y el peso de sus adicciones.
Revelaron por qué Luciano Castro decidió internarse: "Sus hijos son el centro"

En medio de la polémica que rodea a Castro por su infidelidad a Leticia Siciliani, lo que lo motivó a tomar la decisión de internarse en un centro de rehabilitación, su amigo y colega contó cómo está: “Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo. Y yo estoy con él”.

Uno de los galanes de la televisión argentina detalló que le mandó un mensaje diciéndole que “estoy acá, que como siempre estuvimos cerca, desde que nos conocimos en el año 92, 93…”, y sus palabras son de gran apoyo al actor que quedó en el centro de las críticas.

En esa línea, Echarri remarcó como un ensañamiento contra Castro por sus actitudes, pero que lo hizo con un paralelismo de la realidad del día a día. “Me parece que este momento de la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Y creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque, más allá de las particularidades del momento, es que agarran y no largan; hay como un deseo, una sed de sangre, entre comillas, de lastimar gente que es llamativo”, se sinceró en diálogo con Puro Show (El Trece).

Por último, la pareja de Nancy Duplaá volvió a dejar en claro su apoyo a su amigo: “Lo único que tengo para decirle es que acá estoy, cuando quiera. Acá estoy, al lado suyo, porque somos amigos y porque lo quiero y lo voy a bancar siempre”.

Por último, reconoció que tuvo un reciente intercambio con el intérprete de Las Estrellas, entre otras novelas argentinas. “Hoy me mandó un mensaje por Doli, me dijo que me quería, que me amaba y yo también te amo, Gordo. Me dejó tranquilo escucharle la voz, espero que pueda atravesar pronto y de la mejor manera este momento”, concluyó.

