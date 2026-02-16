Pablo Echarri contó cómo se encuentra Luciano Castro: "En un momento..."

El actor fue consultado por su amigo, quien quedó envuelto en un escándalo por la infidelidad a Leticia Siciliani, lo que lo motivó a tomar la decisión de internarse en un centro de rehabilitación.

Después de que Moria Casán diera a conocer cómo atraviesa el delicado momento Luciano Castro, Pablo Echarri también reveló que habló con el actor y le envió un sentido mensaje públicamente.

En medio de la polémica que rodea a Castro por su infidelidad a Leticia Siciliani, lo que lo motivó a tomar la decisión de internarse en un centro de rehabilitación, su amigo y colega contó cómo está: “Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo. Y yo estoy con él ”.

Uno de los galanes de la televisión argentina detalló que le mandó un mensaje diciéndole que “estoy acá, que como siempre estuvimos cerca, desde que nos conocimos en el año 92, 93…”, y sus palabras son de gran apoyo al actor que quedó en el centro de las críticas.

En esa línea, Echarri remarcó como un ensañamiento contra Castro por sus actitudes, pero que lo hizo con un paralelismo de la realidad del día a día. “Me parece que este momento de la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Y creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque, más allá de las particularidades del momento, es que agarran y no largan; hay como un deseo, una sed de sangre, entre comillas, de lastimar gente que es llamativo”, se sinceró en diálogo con Puro Show (El Trece).

Por último, la pareja de Nancy Duplaá volvió a dejar en claro su apoyo a su amigo: “Lo único que tengo para decirle es que acá estoy, cuando quiera. Acá estoy, al lado suyo, porque somos amigos y porque lo quiero y lo voy a bancar siempre ”.

Por último, reconoció que tuvo un reciente intercambio con el intérprete de Las Estrellas, entre otras novelas argentinas. “Hoy me mandó un mensaje por Doli, me dijo que me quería, que me amaba y yo también te amo, Gordo. Me dejó tranquilo escucharle la voz, espero que pueda atravesar pronto y de la mejor manera este momento”, concluyó.

Embed - "ES MI AMIGO Y ESTÁ EN UN MOMENTO DURÍSIMO": Pablo Echarri salió a bancar Luciano Castro

Revelaron por qué Luciano Castro decidió internarse: "Sus hijos son el centro"

La internación voluntaria de Luciano Castro convulsionó al mundo del espectáculo. A medida que pasan los días se revelan más datos de la interna familiar, y aseguran que "sus hijos son el centro de su decisión".

El actor no pudo sobrellevar la separación con Griselda Siciliani y sus adicciones, por lo que su refugio son Mateo, Esperanza y Fausto, estos dos últimos fruto de su relación con Sabrina Rojas, y fue por ellos que tomó la drástica medida.

Según allegados al mediático, su vida personal se derrumbó después de romper con la protagonista de Envidiosa y ante la exposición pública de sus infidelidades. "Todo ese mundo se le terminó desmoronando de un momento a otro", revelaron en las últimas horas.