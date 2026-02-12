La escapada cerca de Buenos Aires a un destino perfecto para ir con niños en febrero 2026

Ubicada a orillas del Río Salado, esta emblemática estancia de estilo francés ofrece un día de campo con gastronomía criolla y un imponente parque diseñado para el relax familiar.

El Castillo de Castelli se ve desde la ruta camino a Mar del Plata.

El mes de febrero es el momento perfecto para aprovechar las últimas semanas de calor en un espacio que combina aventura al aire libre con la tranquilidad del campo bonaerense. Buenos Aires cuenta con varias joyitas poco conocidas y a poca distancia de la Ciudad, perfectas para una escapada de un día.

El Gobierno porteño gastó $270 millones en limpiar las calles donde sucedió la protesta contra la reforma laboral

La Estancia La Raquel se presenta como el refugio ideal para las familias que buscan un respiro antes de que el calendario escolar marque nuevamente la rutina de los días. Está ubicada a solo dos horas de CABA y se llega muy fácil a través de la Ruta 2.

Este emblemático "castillo" ofrece un entorno donde la naturaleza y el aire puro permiten que los más chicos descarguen energías antes de volver a las aulas. El establecimiento cuenta con todas las instalaciones necesarias para pasar un día de campo en familia.

Situada en el kilómetro 168 de la Autovía 2, a orillas del Río Salado , la Estancia La Raquel es fácilmente reconocible por su imponente torre roja y su estilo francés.

El castillo se puede ver desde la ruta camino a Mar del Plata, a la altura del partido de Castelli ; el predio cuenta con 60 hectáreas , asegurando un extenso espacio verde para disfrutar.

Qué puedo hacer en la Estancia La Raquel

La experiencia consiste en pasar un auténtico día de campo. Entre juegos y recorridos botánicos, tanto chicos como adultos pueden conocer la historia de una de las estancias más icónicas de la provincia.

Estancia La Raquel, castillo de Castelli Instagram @laraquelestancia

La experiencia comienza con una recepción de empanadas, seguida de un almuerzo de asado completo y una merienda tradicional con tortas fritas y pastelería artesanal. Aunque las propuestas gastronómicas pueden variar según la fecha.

El parque, diseñado por el paisajista forestal Frederic Forkel, cuenta con un tour botánico donde se pueden apreciar especies exóticas y nativas, además de caminatas guiadas por el bosque que rodea el casco. También se ofrecen charlas históricas que relatan el legado de la familia Guerrero y la estrecha relación del lugar con la figura de Felicitas Guerrero, brindando un contexto profundo a la belleza arquitectónica del chalet.

Cómo llegar a la Estancia La Raquel

Para llegar a la Estancia La Raquel en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el camino es directo; solo hay que tomar la Ruta 2 en dirección a Mar del Plata. El viaje tiene una duración estimada de 2 horas.

La Estancia La Raquel se encuentra exactamente en el kilómetro 168 de la Autovía 2. Allí, se debe doblar en la zona cercana a la Estación Guerrero y seguir las indicaciones hacia el predio. Las visitas se realizan en fechas específicas y requieren reserva previa, ya que los cupos son limitados para preservar la tranquilidad del lugar.