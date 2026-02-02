2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Por la crisis, cada vez más argentinos cruzan a trabajar a Brasil

La falta de empleo y los bajos salarios empujan a los jóvenes de Corrientes y Misiones a desempeñarse como peones rurales en las cosechas de uva y manzana.

Por

Extensas filas en los puertos fluviales sobre el río Uruguay.

Las provincias de Corrientes y Misiones registran un movimiento migratorio sin precedentes de jóvenes que cruzan la frontera hacia Brasil para desempeñarse como peones rurales. El fenómeno, que se acentuó por la crisis en sectores clave como la yerba mate, se visibilizó a través de imágenes de extensas filas en los puertos fluviales sobre el río Uruguay.

Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU
Te puede interesar:

Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Las localidades de San Javier, Alba Posse y El Soberbio funcionan como los principales puntos de salida mediante balsas que conectan con Rio Grande do Sul. El objetivo principal de los trabajadores es insertarse en las cosechas de uva y manzana, que actualmente atraviesan su periodo de máxima demanda laboral.

Intendentes de diversas localidades fronterizas coinciden en que el motor de este desplazamiento es la falta de empleo genuino y la erosión de los ingresos locales. Según referentes de la producción, nunca antes se había observado un éxodo de trabajadores de tal magnitud hacia el país vecino.

Los testimonios recogidos en la zona de frontera reflejan una crisis profunda en la producción primaria. La disparidad cambiaria y la mayor rentabilidad del trabajo en reales atraen a jóvenes de entre 20 y 24 años que, en muchos casos, realizan su primera experiencia laboral fuera del país.

"Estos trabajos generalmente se dan en una época del año, pero nunca en tanta magnitud como se está viendo en este último año, donde ha habido una caída en la actividad económica. Antes iban solamente personas jóvenes. Hoy se ven personas de 40 o 50 años que van a buscar trabajo a Brasil por la difícil situación económica que estamos viviendo", señaló el periodista Freddy Frank en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula junto a José Antonio Kast.

Lula y Kast se reunieron por primera vez con la integración regional en agenda

Jessica Daugirdas, tenía 35 años y padecía cáncer de colon

Murió una reconocida influencer luego de luchar contra el cáncer por tres años

Lula visitará la Casa Blanca en febrero.

Lula confirmó que visitará Washington tras hablar por teléfono con Trump: Venezuela, en el centro del debate

El impacto de un rayo provocó lesiones en participantes de marcha pro-Bolsonaro en Brasilia.

Brasil: un rayo hirió a decenas de manifestantes en un acto en apoyo a Bolsonaro

La Policía Civil de Río de Janeiro publicó un video con imágenes de Agostina Páez. 

La Policía de Río de Janeiro usó la imagen de la abogada argentina en una campaña antirracismo

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica.

Abogada detenida en Brasil por racismo: las críticas de los clientes al bar y la investigación por posible estafa

Rating Cero

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.
play

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados.

El actor Rob Schneider se divorció después de 15 años: ¿qué fue lo que pasó?

El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra.
play

El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata?

últimas noticias

play

Por la crisis, cada vez más argentinos cruzan a trabajar a Brasil

Hace 21 minutos
El hecho se produjo en Río Negro.

Tragedia camino a Las Grutas: murió un joven por un choque entre un auto y una moto

Hace 23 minutos
Bill Clinton junto a Hillary Clinton.

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar ante el Congreso

Hace 31 minutos
La Selección argentina afrontará el Mundial 2026.

Incertidumbre en la Selección argentina: la AFA todavía no programó amistosos antes del Mundial

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 3 de febrero

Hace 1 hora