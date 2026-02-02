Por la crisis, cada vez más argentinos cruzan a trabajar a Brasil La falta de empleo y los bajos salarios empujan a los jóvenes de Corrientes y Misiones a desempeñarse como peones rurales en las cosechas de uva y manzana. Por + Seguir en







Extensas filas en los puertos fluviales sobre el río Uruguay.

Las provincias de Corrientes y Misiones registran un movimiento migratorio sin precedentes de jóvenes que cruzan la frontera hacia Brasil para desempeñarse como peones rurales. El fenómeno, que se acentuó por la crisis en sectores clave como la yerba mate, se visibilizó a través de imágenes de extensas filas en los puertos fluviales sobre el río Uruguay.

Las localidades de San Javier, Alba Posse y El Soberbio funcionan como los principales puntos de salida mediante balsas que conectan con Rio Grande do Sul. El objetivo principal de los trabajadores es insertarse en las cosechas de uva y manzana, que actualmente atraviesan su periodo de máxima demanda laboral.

Intendentes de diversas localidades fronterizas coinciden en que el motor de este desplazamiento es la falta de empleo genuino y la erosión de los ingresos locales. Según referentes de la producción, nunca antes se había observado un éxodo de trabajadores de tal magnitud hacia el país vecino.

Los testimonios recogidos en la zona de frontera reflejan una crisis profunda en la producción primaria. La disparidad cambiaria y la mayor rentabilidad del trabajo en reales atraen a jóvenes de entre 20 y 24 años que, en muchos casos, realizan su primera experiencia laboral fuera del país.

"Estos trabajos generalmente se dan en una época del año, pero nunca en tanta magnitud como se está viendo en este último año, donde ha habido una caída en la actividad económica. Antes iban solamente personas jóvenes. Hoy se ven personas de 40 o 50 años que van a buscar trabajo a Brasil por la difícil situación económica que estamos viviendo", señaló el periodista Freddy Frank en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.