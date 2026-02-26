26 de febrero de 2026 Inicio
Air fryer vs. horno eléctrico: ¿cuál consume más energía?

Dos electrodomésticos decisivos para las casas de jóvenes y adultos en los últimos años. Qué pros y contras tiene cada uno a la hora de realizar preparaciones.

Por
¿Qué es mejor

¿Qué es mejor, una airfryer o un horno eléctrico?

Imagen ilustrativa
  • El paso de la cocina a gas a la batería de electrodomésticos es cada vez más común.

  • Dos indiscutidos de las cocinas actuales son la freidora de aire y el horno eléctrico, más rápidas que un horno tradicional.

  • A la hora de pensar en invertir en alguno de estos aparatos, una comparación exhaustiva sobre calidad de preparaciones y gasto energético puede ser útil al tomar la decisión final.

  • Aunque no es campeona invicta, la airfryer se posiciona como una de las opciones más cumplidoras.

La freidora de aire se instaló fuerte en las cocinas argentinas con una promesa clara: cocinar más rápido y, en teoría, gastar menos energía que un horno eléctrico. La pregunta que se repite es, ¿realmente es mejor que un horno eléctrico?

Un estudio puso una comparación detallada y concreta sobre la mesa, donde se analizaron distintos platos preparados en varios electrodomésticos. Los resultados son peleados, porque la airfryer es más eficiente, aunque no siempre es la ganadora absoluta.

Por ejemplo, en el caso de un pollo de 1,3 kilos, la freidora de aire consumió 0,54 kWh, frente a los 1,157 kWh que consumió el horno eléctrico. Ahí gana la airfryer, porque demuestra menor consumo. Lo mismo pasó en la cuantificación del tiempo de cocción. Esta última necesitó menos tiempo, con un total de 53 minutos contra 76.

En otros casos, como papas congeladas, la diferencia también fue marcada: 0,287 kWh en la airfryer contra 0,863 kWh en el horno. Variando a lo dulce, ahora sí: para un bizcochuelo, el consumo fue de 0,223 kWh frente a los 0,71 kWh del horno eléctrico, aunque acá gana este electrodoméstico. El horno permitió hacer una preparación más grande y la cocción fue más uniforme.

La explicación sobre los pros y contras de cada electrodoméstico está en la potencia y el modo de funcionamiento. Las freidoras de aire suelen trabajar entre 700 y 2.000 watts, mientras que un horno eléctrico se mueve en un rango de 2.000 a 5.000 watts. A eso se suma el precalentado obligatorio del horno, que incrementa el consumo total de electricidad en cada uso. La airfryer, en cambio, no requiere ese paso previo y concentra el calor en un espacio más reducido.

Qué consume más energía, ¿la Air fryer o el horno eléctrico?

En términos generales, la airfryer consume menos energía cuando se trata de porciones pequeñas o medianas de comida. Su cámara compacta y el sistema de circulación de aire caliente permiten optimizar tiempos y reducir gasto eléctrico. Para comidas cotidianas, como unas papas, unas milanesas o un pollo chico, suele ser la opción más eficiente.

Sin embargo, el horno eléctrico tiene una ventaja clave: la capacidad. Si se trata de cocinar para varias personas o preparar grandes cantidades en una sola tanda, el consumo por ración puede equilibrarse. Además, ciertas elaboraciones, como un bizcochuelo grande, se adaptan mejor al horno. En definitiva, la freidora de aire es más eficiente en la mayoría de los usos diarios, pero el horno sigue siendo insustituible cuando se necesita volumen y versatilidad.

