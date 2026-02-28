Los 3 métodos de Paulina Cocina para que los panqueques queden bien crocantes

Existen distintas maneras de caramelizarlos, pero no todas ofrecen el mismo resultado ni la misma practicidad en la cocina diaria.
Freepik
Una técnica clásica de caramelización logra una textura firme y dorada similar a la de los bodegones.
Un método viral probado en sartén no dio buen resultado porque el azúcar no llegó a fundirse correctamente.
El uso de azúcar impalpable y calor directo permite generar una capa crocante de manera controlada.
La temperatura de cocción y el reposo previo de la mezcla son claves para que la preparación funcione.
Paulina Cocina demostró en un video que subió a su cuenta de TikTok que es posible lograr panqueques crocantes por fuera y suaves por dentro gracias a pequeños ajustes en la forma de cocción. Existen distintas maneras de caramelizarlos, pero no todas ofrecen el mismo resultado ni la misma practicidad en la cocina diaria.
Esta preparación, muy asociada a los postres tradicionales de nuestro país, parte de una base simple de huevos, leche y harina, con un breve reposo de la mezcla antes de usarla. El control del fuego es fundamental, ya que una temperatura media permite que el panqueque se cocine parejo sin endurecerse ni arrebatarse.
A partir de esa receta base, la diferencia aparece en el momento final, cuando se busca generar esa capa dorada que aporta textura y un sabor más intenso, similar al que se consigue en las versiones clásicas de restaurante.
Método 1 para que los panqueques queden bien crocantes
Se cocina el panqueque de manera tradicional, dorándolo de ambos lados. Luego se retira y, en la misma sartén, se coloca una cucharada de azúcar hasta que comienza a fundirse y tomar color. En ese punto se reincorpora el panqueque ya relleno, dejándolo caramelizar de ambos lados. El resultado es una superficie firme, con un crocante parejo y un acabado típico de bodegón. Es importante manipularlo con cuidado para evitar quemaduras con el caramelo caliente.
Es imposible no decir PANQUEQUES CON DULCE DE LECHE cuando hablamos de postres bien bien argentinos así que en este nuevo episodio de #RecetasDeBodegón, te enseño a caramelizar panqueques de 3 maneras distintas para que queden bien bien crocantes Spoiler: dos salen bien, una no 1 MÉTODO 1: EL CLÁSICO Hacer el panqueque vuelta y vuelta de manera clásica, retirar y en esa misma sartén volcar una cucharada de azúcar. Cuando empieza a ponerse marroncito, adentro el panqueque YA RELLENO. Lo doras de los dos lados y LISTO, nunca falla. Cuidado con quemarte con el caramelo! 2 MÉTODO 2: LO VÍ EN TIKTOK Haces el panqueque, lo rellenas directo en la sartén, y cuando lo das vuelta, ponés el azúcar y lo doblas tipo pañuelito sobre el azúcar. No sirvió PARA NADA, el panqueque se calentaba mucho y el azúcar no derretía. Si ven que a alguien le sale, no le crean. 3 MÉTODO 3: LA CUCHARITA Hacés el panqueque de manera clásica, y cuando lo tengas relleno, le ponés azúcar impalpable por encima. Calentas MUCHO una cucharita de metal que tengas por ahí (que sea medio viejita porque se quema y si le arruinas el juego de cubiertos a la nona, fuiste), y cuando esté bien bien caliente, apoyas la cuchara sobre el azúcar. También funcionó mega. De todas formas, mi favorito es el primero, bien clásico. No hay con qué darle, tkm caramelo encima de un panquequito, no me dejes nunca De verdad tengo que decirte los ingredientes para hacer panqueques?? Bueno está bien, acá va: 2 huevos 250cm3 de leche 125g de harina Dulce de leche repostero c/n Azúcar c/n Azúcar impalpable c/n Nos vemos la próxima bebitos aprovechen a comer panqueques con dulce de leche que el clima está ideal para una panzadita sin romper nada #panqueques #recetadepanqueques #panquequescaramelizados #caramelizarpanqueques #postresargentinos #recetasfáciles #postresfáciles #gastronomíaargentina
Método 2 para que los panqueques queden bien crocantes
En esta variante se prepara el panqueque, se rellena directamente en la sartén y, al girarlo, se agrega el azúcar antes de doblarlo. La prueba mostró que el azúcar no llega a derretirse correctamente porque la masa se recalienta demasiado rápido. Esto impide que se forme el caramelo y no se obtiene la textura buscada.
Método 3 para que los panqueques queden bien crocantes
Primero se hace el panqueque de forma clásica y se rellena. Luego se espolvorea azúcar impalpable por encima. Aparte, se calienta una cuchara metálica hasta que esté muy caliente y se apoya sobre el azúcar para fundirla de manera directa. Así se genera una capa crocante puntual y controlada, una técnica efectiva aunque más artesanal.