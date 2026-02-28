Los 3 métodos de Paulina Cocina para que los panqueques queden bien crocantes

Es imposible no decir PANQUEQUES CON DULCE DE LECHE cuando hablamos de postres bien bien argentinos así que en este nuevo episodio de #RecetasDeBodegón, te enseño a caramelizar panqueques de 3 maneras distintas para que queden bien bien crocantes Spoiler: dos salen bien, una no 1 MÉTODO 1: EL CLÁSICO Hacer el panqueque vuelta y vuelta de manera clásica, retirar y en esa misma sartén volcar una cucharada de azúcar. Cuando empieza a ponerse marroncito, adentro el panqueque YA RELLENO. Lo doras de los dos lados y LISTO, nunca falla. Cuidado con quemarte con el caramelo! 2 MÉTODO 2: LO VÍ EN TIKTOK Haces el panqueque, lo rellenas directo en la sartén, y cuando lo das vuelta, ponés el azúcar y lo doblas tipo pañuelito sobre el azúcar. No sirvió PARA NADA, el panqueque se calentaba mucho y el azúcar no derretía. Si ven que a alguien le sale, no le crean. 3 MÉTODO 3: LA CUCHARITA Hacés el panqueque de manera clásica, y cuando lo tengas relleno, le ponés azúcar impalpable por encima. Calentas MUCHO una cucharita de metal que tengas por ahí (que sea medio viejita porque se quema y si le arruinas el juego de cubiertos a la nona, fuiste), y cuando esté bien bien caliente, apoyas la cuchara sobre el azúcar. También funcionó mega. De todas formas, mi favorito es el primero, bien clásico. No hay con qué darle, tkm caramelo encima de un panquequito, no me dejes nunca De verdad tengo que decirte los ingredientes para hacer panqueques?? Bueno está bien, acá va: 2 huevos 250cm3 de leche 125g de harina Dulce de leche repostero c/n Azúcar c/n Azúcar impalpable c/n Nos vemos la próxima bebitos aprovechen a comer panqueques con dulce de leche que el clima está ideal para una panzadita sin romper nada #panqueques #recetadepanqueques #panquequescaramelizados #caramelizarpanqueques #postresargentinos #recetasfáciles #postresfáciles #gastronomíaargentina