Es una propuesta ideal para quienes disfrutan del arte contemporáneo con contenido conceptual y emocional.

Se trata de una experiencia visual intensa que suma tecnología y expresión artística en un formato contemporáneo.

Arte contemporáneo: este edificio de Buenos Aires es ideal para visitar en el verano 2026 al funcionar como refugio cultural para reconectar con el arte, la creatividad y el disfrute urbano.

Cuando el calor aprieta y la ciudad baja un cambio, la ciudad porteña también ofrece otras formas de habitar el verano. Buenos Aires se vuelve más lenta, más caminable y, para quienes saben dónde mirar, sorprendentemente generosa en propuestas culturales. Lejos del ruido habitual, enero abre un paréntesis que invita a refugiarse en espacios frescos, creativos y estimulantes, donde el arte, la arquitectura y la experiencia sensorial se convierten en aliados para atravesar los días de altas temperaturas.

Uno de los grandes atractivos es un espacio artístico que se destaca por su apuesta por el arte digital. En el séptimo piso continúa BRUTTO, la exposición del Indio Solari que combina cuerpo humano, naturaleza, máquinas y una estética cruda y potente.

Un edificio en el centro porteño se consolida como uno de los planes más interesantes para quienes buscan experiencias distintas sin salir de la ciudad: Arthaus , un lugar de arte contemporáneo que combina arquitectura, muestras innovadoras y entrada gratuita.

Ubicado en una zona estratégica de la Ciudad, este polo cultural se vuelve un plan perfecto para enero: climatizado, inspirador y con propuestas que invitan a pensar, sentir y experimentar el arte desde múltiples lenguajes.

Arthaus se posicionó en poco tiempo como uno de los espacios culturales más atractivos de Buenos Aires. Su impronta urbana, su arquitectura de hormigón y su curaduría contemporánea generan una experiencia inmersiva que remite a los grandes centros culturales del mundo. Durante el verano 2026, el edificio ofrece un recorrido por distintas salas donde el arte dialoga con lo íntimo, lo colectivo y lo digital, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Buenos Aires en enero.

“Fractura expuesta”: una muestra que interpela la mirada

La temporada se inaugura con Fractura expuesta, una muestra colectiva curada por Silvia Gurfein que explora la construcción de la subjetividad a partir de la mirada ajena. Las obras trabajan el concepto de “extimidad”, aquello que es profundamente íntimo pero se expone hacia afuera, invitando a reflexionar sobre identidad, percepción y vínculos.