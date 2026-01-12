12 de enero de 2026 Inicio
Arte contemporáneo: este edificio de Buenos Aires tiene todo tipo de muestras y es perfecto para visitar en el verano 2026

Es una propuesta ideal para quienes disfrutan del arte contemporáneo con contenido conceptual y emocional.

Se trata de una experiencia visual intensa que suma tecnología y expresión artística en un formato contemporáneo.

Se trata de una experiencia visual intensa que suma tecnología y expresión artística en un formato contemporáneo.

  • Cuando el calor aprieta y la ciudad baja un cambio, Buenos Aires ofrece planes culturales ideales para vivir el verano a otro ritmo.
  • Enero transforma a la ciudad en un espacio más caminable, con menos ruido y más oportunidades para redescubrirla.
  • El arte contemporáneo, la arquitectura y las experiencias sensoriales se convierten en refugios urbanos frente a las altas temperaturas.
  • Centros culturales y edificios emblemáticos funcionan como oasis frescos donde frenar, mirar distinto y reconectar con la ciudad.

Arte contemporáneo: este edificio de Buenos Aires es ideal para visitar en el verano 2026 al funcionar como refugio cultural para reconectar con el arte, la creatividad y el disfrute urbano.

Se encuentra en el partido de Carmen de Patagones.
Turismo en la Costa Atlántica: el pueblito donde viven menos de 100 personas y transmite tranquilidad

Cuando el calor aprieta y la ciudad baja un cambio, la ciudad porteña también ofrece otras formas de habitar el verano. Buenos Aires se vuelve más lenta, más caminable y, para quienes saben dónde mirar, sorprendentemente generosa en propuestas culturales. Lejos del ruido habitual, enero abre un paréntesis que invita a refugiarse en espacios frescos, creativos y estimulantes, donde el arte, la arquitectura y la experiencia sensorial se convierten en aliados para atravesar los días de altas temperaturas.

Uno de los grandes atractivos es un espacio artístico que se destaca por su apuesta por el arte digital. En el séptimo piso continúa BRUTTO, la exposición del Indio Solari que combina cuerpo humano, naturaleza, máquinas y una estética cruda y potente.

Arte house

Como es el plan artístico ideal para hacer en Buenos Aires en el verano 2026

Un edificio en el centro porteño se consolida como uno de los planes más interesantes para quienes buscan experiencias distintas sin salir de la ciudad: Arthaus, un lugar de arte contemporáneo que combina arquitectura, muestras innovadoras y entrada gratuita.

Ubicado en una zona estratégica de la Ciudad, este polo cultural se vuelve un plan perfecto para enero: climatizado, inspirador y con propuestas que invitan a pensar, sentir y experimentar el arte desde múltiples lenguajes.

Arthaus se posicionó en poco tiempo como uno de los espacios culturales más atractivos de Buenos Aires. Su impronta urbana, su arquitectura de hormigón y su curaduría contemporánea generan una experiencia inmersiva que remite a los grandes centros culturales del mundo. Durante el verano 2026, el edificio ofrece un recorrido por distintas salas donde el arte dialoga con lo íntimo, lo colectivo y lo digital, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Buenos Aires en enero.

“Fractura expuesta”: una muestra que interpela la mirada

La temporada se inaugura con Fractura expuesta, una muestra colectiva curada por Silvia Gurfein que explora la construcción de la subjetividad a partir de la mirada ajena. Las obras trabajan el concepto de “extimidad”, aquello que es profundamente íntimo pero se expone hacia afuera, invitando a reflexionar sobre identidad, percepción y vínculos.

  • Dirección: Bartolomé Mitre 434, CABA
  • Horarios: martes a domingos de 13 a 20 h
  • Entrada: libre y gratuita
Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

Este perfume pertenece a la familia olfativa ámbar floral para mujeres.

Este es el perfume favorito de Marcela Kloosterboer: cuánto sale

Actualmente, llegó a la gran N roja una nueva producción estadounidense, se trata de la séptima temporada de Younger, estrenada en 2015. Una serie atrapante, que mezcla comedia y drama, un entretenimiento garantizado que no te podés perder este mes de enero. 
Younger volvió a ser tendencia en Netflix con su nueva temporada: de qué se trata la serie centrada en las mujeres

Existen Series que lograron trascender fronteras, siendo las favoritas de varios usuarios de Netflix
Esta comedia sobre hombres que están llegando a sus 40 años tiene nueva temporada en Netflix y es furor: como encontrarla

