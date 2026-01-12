12 de enero de 2026 Inicio
"Se armó un remolino en el medio del mar": el testimonio de un guardavidas que participó de los rescates

Maximiliano Prenski brindó detalles sobre el meteotsunami que causó un gran susto en las playas de Mar del Plata y se cobró una víctima en Santa Clara del Mar.

Por
meteotsunami en mar del plata: el antecedente de 1954 que causo panico en playa bristol
Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

"Fue bastante difícil. Hacía mucho calor, mucha gente en el agua. Teníamos 5 mil personas en el mar, más toda la gente que estaba en la orilla. Empezamos a ver que se retiraba un poco el mar, medio raro, pero puede pasar. Alguna gente se empezó a ahogar, porque el agua los empezó a chupar, así que bajamos todos los guardavidas", relató el guardavidas a C5N.

"Eran como 5 o 6 personas que se estaban ahogando. Hicimos el rescate de todos, los sacamos. Empezamos a sacar a toda la gente del agua, porque nos pareció rara la conducta del mar, porque siempre que el mar se retira viene un tsunami. Fue completamente inesperado, no estaban las condiciones, no había sudestada ni nada que te pueda indicar algo así", agregó Preski, que trabaja en la playa del Torreón del Monje.

El joven guardavidas contabilizó entre doce y quince personas rescatadas en medio del meteotsunami. "En el momento que retrocedió el agua pasó lo más increíble. Se armó un remolino en el medio del mar, algo que nunca vi en Mar del Plata. Sí lo he visto en otros países, como en Hawaii. Una situación rarísima", concluyó Preski.

