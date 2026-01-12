"Se armó un remolino en el medio del mar": el testimonio de un guardavidas que participó de los rescates Maximiliano Prenski brindó detalles sobre el meteotsunami que causó un gran susto en las playas de Mar del Plata y se cobró una víctima en Santa Clara del Mar. Por + Seguir en







Maximiliano Prenski, uno de los guardavidas que participó de los rescates en Mar del Plata en medio del meteotsunami que se cobró la vida de un turista, además de dejar 35 personas heridas y otro hombre infartado, brindó detalles del fenómeno inusual que se vio en buena parte de la Costa Atlántica.

"Fue bastante difícil. Hacía mucho calor, mucha gente en el agua. Teníamos 5 mil personas en el mar, más toda la gente que estaba en la orilla. Empezamos a ver que se retiraba un poco el mar, medio raro, pero puede pasar. Alguna gente se empezó a ahogar, porque el agua los empezó a chupar, así que bajamos todos los guardavidas", relató el guardavidas a C5N.

"Eran como 5 o 6 personas que se estaban ahogando. Hicimos el rescate de todos, los sacamos. Empezamos a sacar a toda la gente del agua, porque nos pareció rara la conducta del mar, porque siempre que el mar se retira viene un tsunami. Fue completamente inesperado, no estaban las condiciones, no había sudestada ni nada que te pueda indicar algo así", agregó Preski, que trabaja en la playa del Torreón del Monje.