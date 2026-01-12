Este es el perfume favorito de Marcela Kloosterboer: cuánto sale La actriz apuesta por un aroma de firma internacional. El producto se vende en el país en varias presentaciones y recargable. + Seguir en







Este perfume pertenece a la familia olfativa ámbar floral para mujeres. Redes sociales

La actriz argentina suele elegir una fragancia internacional reconocida dentro del mundo de la perfumería.

El aroma pertenece a una línea femenina con notas florales y acordes intensos.

Fue presentado en un evento de moda.

El producto se comercializa en el país con un valor elevado. Marcela Kloosterboer es una de las figuras más reconocidas del espectáculo de nuestro país y, además de su trayectoria en la actuación, mantiene una fuerte presencia en el ámbito de la moda y la publicidad. En ese recorrido, también dejó ver cuál es la fragancia que forma parte de su rutina diaria.

Lejos de los sets de grabación, la actriz participa de campañas, eventos y desfiles vinculados a marcas nacionales e internacionales. Su perfil como embajadora la llevó a estar presente en lanzamientos destacados del sector, donde el universo de los aromas ocupa un lugar central.

Durante una edición del Buenos Aires Fashion Week, Kloosterboer asistió a una presentación especial realizada en la Facultad de Derecho de la UBA. En ese lugar acompañó el lanzamiento de una fragancia de una firma francesa de renombre, con la que se siente especialmente identificada.

Gaultier Divine Pigmento Cuál es el perfume favorito de Marcela Kloosterboer La fragancia elegida por Marcela Kloosterboer es Gaultier Divine, de la casa Jean Paul Gaultier. Se trata de uno de los aromas más conocidos y buscados de la marca, con una impronta femenina marcada y una identidad reconocible dentro de su catálogo.

Según el sitio especializado Fragrantica, pertenece a la familia olfativa ámbar floral para mujeres. Entre sus notas iniciales se destacan el calipsone, las bayas rojas y la bergamota, mientras que el corazón incorpora flores como azucena, jazmín y ylang-ylang. El cierre se apoya en acordes de merengue, almizcle y pachulí, que le aportan profundidad y persistencia.