Operativo en Nordelta para capturar a los carpinchos: usan redes, cebos y dardos para atraparlos Colocaron trampas para que los animales ingresen y, una vez allí, trasladarlos. Los vecinos que defienden la medida argumentan que "se intenta evitar que sean atropellados".







12 carpinchos fueron trasladados a San Fernando desde Nordelta. C5N

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes se realiza un fuerte operativo en la localidad bonaerense de Nordelta para capturar carpinchos: usan redes, cebos y dardos para atraparlos y trasladarlos a San Fernando. Los vecinos que defienden la medida argumentan que "se intenta evitar que sean atropellados", mientras que desde organizaciones ambientales se niegan al traslado y sostienen que los roedores no son invasores.

"Instalaron dos jaulas trampa en la que quieren que entren los carpinchos para cazarlos y y sacarlos de Nordelta, se les va a disparar dardos, se los va a dormir y los van a trasladar", indicó a C5N Verónica, vecina e integrante de la organización La Voz de los Carpinchos.

"Nos mandaron ayer a la noche un mail avisando que iban a cerrar varios de los accesos hasta las 9 de la mañana. Nos enteramos ayer a las 11 de la noche. Mucha gente se está despertando y está encontrando que está medio Nordelta cerrado por este operativo, prueba piloto o no sé cómo lo llaman", añadió, y recordó que hay una medida cautelar porque no está firme la decisión de poder trasladar a doce carpinchos.

Por otro lado, Marcos, integrante de la Asociación Vecinal Nordelta, explicó que "se está coordinando este operativo junto con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires; el cierre parcial por pocas horas del acceso es para no estresar a los animales que son los que van a trasladar".

"Es parte de un plan que se viene llevando hace mucho tiempo con la provincia de Buenos Aires, donde habrás escuchado primero que se provocó una vacunación, se sigue ese estudio a ver cómo va. Es una vacuna anticonceptiva, que es una prueba y se sigue el estudio. Lo que busca es evitar los atropellamientos de los animales", expresó.