Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026 La historia sigue a una de las figuras que marcó la historia del mundo para siempre tras su participación en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. + Seguir en







El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. Universal Pictures

Tras su rotundo éxito en los Premios Oscar y su paso por las salas de cine, Oppenheimer, la biopic sobre el "padre de la bomba atómica" llega a las plataformas de streaming. El filme llega a Netflix para invitar a los espectadores a sumergirse en la mente de J. Robert Oppenheimer.

Esta obra de Christopher Nolan combina ciencia, política, hechos históricos y cuenta la caída en desgracia de un genio que marcó la historia. Fiel al estilo de Nolan, la narrativa se divide en tres ejes temporales: uno que cuenta los años de formación de Oppenheimer, su rol como profesor en Berkeley y sus inicios en la física cuántica; otro que sigue el desarrollo del Proyecto Manhattan; y un tercer momento centrado en las audiencias de seguridad de 1954 que pusieron en duda la lealtad del científico en plena era del macartismo.

A diferencia de lo que muchos creen, no es una película de guerra sino una biopic completa que realiza un estudio completo del personaje. Su narrativa explora el tormento de Oppenheimer tras dimensionar la capacidad devastadora de su invento, lo que desencadena su activismo para frenar la creación de armas nucleares en la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

cillian-murphy-in-oppenheimer-te-zien-op-amazon-prime-video Cillian Murphy en la piel de J. Robert Oppenheimer, con una interpretación destacable. El éxito de esta película también se debe a un despliegue de actuaciones estelares que reúnen a lo mejor de Hollywood, con una interpretación impecable de Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer que le valió el Oscar al Mejor Actor. También se destacan Robert Downey Jr., Emily Blunt y Matt Damon.

Netflix: sinopsis de Oppenheimer La película es una adaptación del libro Prometeo Americano y relata la vida del físico teórico mientras lidera el Laboratorio de Los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial. La tensión crece a medida que el equipo de científicos corre contra el reloj para desarrollar la primera arma nuclear antes que la Alemania nazi.

El punto álgido es la Prueba Trinity, la primera explosión atómica de la historia. Sin embargo, lejos de celebrar la victoria, el film se adentra en el tormento ético de Oppenheimer tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. El guión explora cómo el hombre que dio a la humanidad el poder de destruirse a sí misma terminó siendo perseguido por el mismo gobierno que lo encumbró, bajo las sospechas de espionaje en plena era del macartismo. Tráiler de Oppenheimer Embed Reparto de Oppenheimer Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer

como J. Robert Oppenheimer Robert Downey Jr. como Lewis Strauss

como Lewis Strauss Emily Blunt como Kitty Oppenheimer

como Kitty Oppenheimer Matt Damon como General Leslie Groves.

como General Leslie Groves. Florence Pugh como Jean Tatlock