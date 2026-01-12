Aparecieron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador El macabro hallazgo ocurrió en Puerto López, en la provincia de Manabí. Los cráneos estaban colgados con cuerdas y acompañados de un cartel que contenía un mensaje amenazante. Por + Seguir en







El texto que fue encontrado junto a las cabezas.

Cinco cabezas humanas fueron encontradas colgadas y exhibidas en una playa turística de Puerto López, en la provincia de Manabí. El macabro hallazgo, acompañado de mensajes amenazantes, ocurrió el domingo por la mañana en el sector Álamos, una de las regiones más golpeadas por la guerra entre bandas criminales que disputan el control del narcotráfico.

El operativo policial se inició a las 8.40, luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de restos humanos frente a un hotel. Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía Nacional confirmaron que las piezas anatómicas estaban suspendidas con cuerdas sobre estructuras de caña clavadas en la arena, visibles para residentes y turistas.

Junto a los restos, las autoridades hallaron una tabla con una advertencia escrita que aludía a las extorsiones conocidas localmente como "vacunas". El mensaje sentenciaba: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”.

Unidades de Criminalística y de la Dinased realizaron el levantamiento de los restos para trasladarlos al Centro Forense de Manta. Si bien se desplegó un amplio rastrillaje en la zona para localizar los cuerpos u otros indicios relacionados con la ejecución, hasta el momento no se informaron hallazgos adicionales ni detenciones.

Identificación de las víctimas y nexos con el narcotráfico Familiares de personas reportadas como desaparecidas reconocieron preliminarmente a cuatro de las víctimas: Pedro Mero Muñoz (34), Jorge Quijije (22), Anthony Anchundia Figueroa (20) y Bernardo Medranda Mendoza (24). Según los registros oficiales, tres de los jóvenes no tenían antecedentes penales, mientras que el cuarto presentaba una causa por porte de armas.