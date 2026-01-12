13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Aparecieron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El macabro hallazgo ocurrió en Puerto López, en la provincia de Manabí. Los cráneos estaban colgados con cuerdas y acompañados de un cartel que contenía un mensaje amenazante.

Por
El texto que fue encontrado junto a las cabezas.

El texto que fue encontrado junto a las cabezas.

Cinco cabezas humanas fueron encontradas colgadas y exhibidas en una playa turística de Puerto López, en la provincia de Manabí. El macabro hallazgo, acompañado de mensajes amenazantes, ocurrió el domingo por la mañana en el sector Álamos, una de las regiones más golpeadas por la guerra entre bandas criminales que disputan el control del narcotráfico.

Donald Trump anunció aranceles del 25% a los países que comercien con Irán
Te puede interesar:

Trump anunció aranceles del 25% a los países que comercien con Irán

El operativo policial se inició a las 8.40, luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de restos humanos frente a un hotel. Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía Nacional confirmaron que las piezas anatómicas estaban suspendidas con cuerdas sobre estructuras de caña clavadas en la arena, visibles para residentes y turistas.

Junto a los restos, las autoridades hallaron una tabla con una advertencia escrita que aludía a las extorsiones conocidas localmente como "vacunas". El mensaje sentenciaba: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”.

Unidades de Criminalística y de la Dinased realizaron el levantamiento de los restos para trasladarlos al Centro Forense de Manta. Si bien se desplegó un amplio rastrillaje en la zona para localizar los cuerpos u otros indicios relacionados con la ejecución, hasta el momento no se informaron hallazgos adicionales ni detenciones.

Identificación de las víctimas y nexos con el narcotráfico

Familiares de personas reportadas como desaparecidas reconocieron preliminarmente a cuatro de las víctimas: Pedro Mero Muñoz (34), Jorge Quijije (22), Anthony Anchundia Figueroa (20) y Bernardo Medranda Mendoza (24). Según los registros oficiales, tres de los jóvenes no tenían antecedentes penales, mientras que el cuarto presentaba una causa por porte de armas.

ecuador cabezas playa macabro

Fuentes policiales vinculan este suceso con disputas internas de la organización criminal Los Choneros por el control de las economías ilegales. Este episodio se suma a una escalada de violencia en Puerto López, donde a finales de diciembre ataques armados simultáneos dejaron nueve muertos, reflejando el grado de brutalidad empleado para el disciplinamiento social.

Ecuador cerró 2025 con una tasa récord de 52 homicidios cada 100.000 habitantes, consolidándose como un corredor estratégico para el tráfico internacional.

Noticias relacionadas

Presos políticos liberados en Venezuela.

El gobierno de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

Trump y Machado se verán cara a cara en Washington.

Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca

La mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022.

Represión en Irán: un nuevo informe estimó 648 muertos, pero alertó que podrían ser miles

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump advirtió que Estados Unidos se apoderará "de una forma u otra" de Groenlandia

Elon Musk, propietario de la red social X.

Reino Unido: investigan a X por la generación de deepfakes sexuales con inteligencia artificial

Jonatan Emanuel Minucci fue asesinado en Tulum, México, y la Fiscalía de Quintana Roo está a cargo del caso.

Quiénes son los dos detenidos por el crimen del peluquero argentino en México

Rating Cero

Alfredo Caseros en su obra Cha Cha Cha. 

Portazo de Alfredo Casero: furia, abandono y desconcierto

Romina Gaetani.

Romina Gaetani está en "alto riesgo" porque su ex "es excesivamente celoso y controlador", según especialistas

Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

Este perfume pertenece a la familia olfativa ámbar floral para mujeres.

Este es el perfume favorito de Marcela Kloosterboer: cuánto sale

últimas noticias

La cadena textil ya perdió el 13% en dos años de gobierno de Javier Milei

La cadena textil ya perdió el 13% de sus empleos en dos años de gobierno de Milei

Hace 1 hora
El nene ue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde permanece internado bajo pronóstico reservado.

Un nene de 8 años lucha por su vida tras un violento choque en La Frontera de Pinamar

Hace 1 hora
El texto que fue encontrado junto a las cabezas.

Aparecieron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

Hace 2 horas
play

Habló la mujer acusada de generar los incendios en la Patagonia: "No le haría daño a mi casa ni a mi familia"

Hace 2 horas
Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

Hace 2 horas