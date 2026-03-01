1 de marzo de 2026 Inicio
Arqueología, paisajes y bares secretos: estos son los planes perfectos para conocer Buenos Aires de una manera distinta

Desde sitios arqueológicos hasta bares y restaurantes ocultos en plena city.

Paseos imperdibles de Buenos Aires.

Paseos imperdibles de Buenos Aires.

  • Buenos Aires esconde rincones poco conocidos que combinan historia, arqueología urbana y propuestas gastronómicas detrás de fachadas inesperadas.
  • Entre los sitios destacados aparecen El Zanjón de Granados y el Museo Paseo de la Cisterna, que permiten explorar túneles y hallazgos del siglo XIX.
  • También sorprenden espacios ocultos como Bocabajo - Bocarriba y La Calle Bar, speakeasies camuflados tras otros locales.
  • Propuestas como Puerto Piojo o el templo de Santa Felicitas invitan a redescubrir la ciudad desde su costado más mítico y misterioso.

Buenos Aires es una ciudad que siempre guarda algo más para descubrir. Entre sus calles conviven huellas del pasado y rincones ocultos que pasan desapercibidos a simple vista: desde espacios arqueológicos que revelan cómo se vivía siglos atrás hasta bares y restaurantes camuflados detrás de fachadas inesperadas. A veces, alcanza con cruzar una puerta para entrar en un universo distinto, lleno de sabores, aromas y propuestas que sorprenden.

Turismo: está cerca de la Costa Atlántica y es conocido como "la NASA argentina"

Si la idea es salir de lo clásico y explorar lo desconocido, una selección de Time Out reúne varios de esos sitios secretos que vale la pena agendar. Entre ellos aparecen Falena Libros, un refugio literario escondido; Luz Mala Bar, ideal para amantes de la coctelería; y el histórico Zanjón de Granados junto a La Cisterna, que invitan a un viaje por la arqueología urbana.

Puerto Piojo

La lista se completa con experiencias como los Sótanos de Devoto y otros espacios poco conocidos que revelan una faceta distinta de la ciudad. Explorar estos lugares es una manera de redescubrir Buenos Aires desde otra perspectiva, animarse a lo inesperado y sumar planes originales a la agenda.

Cómo podés recorrer Buenos Aires de una forma distinta

Explorar Buenos Aires desde sus leyendas y rincones olvidados es una forma distinta de vivir la ciudad. Un caso emblemático es Puerto Piojo, en Dock Sud: una playa clausurada en 1976 durante la última dictadura y considerada por años casi un mito urbano. Hoy, el grupo Expediciones Puerto Piojo organiza recorridos guiados para redescubrir este rincón del Riachuelo, donde el paisaje industrial convive con la memoria de lo que fue un antiguo punto de encuentro popular.

La ciudad también esconde propuestas gastronómicas detrás de fachadas impensadas. En el microcentro, tras una lavandería de estética cinematográfica, funciona Bocabajo - Bocarriba, con cava subterránea y menú por pasos. En Palermo, al atravesar la pizzería La Guitarrita, aparece La Calle Bar, un speakeasy inspirado en la Ley Seca que combina ambientación vintage y coctelería de autor.

El costado más histórico aflora en San Telmo y el sur porteño. El Zanjón de Granados permite recorrer túneles y desagües del siglo XIX descubiertos en 1985, mientras que el Museo Paseo de la Cisterna exhibe miles de piezas halladas tras una excavación que dejó al descubierto una cisterna de gran tamaño. En Barracas, el enigmático templo del colegio Santa Felicitas —de estilo neogótico y nunca consagrado— suma misterio a una ciudad donde, muchas veces, basta cruzar una puerta para encontrarse con el pasado.

