Echaron a la directora de Turismo social en Misiones por una polémica frase: "¡Fuera pobres!"

Karina Acosta fue desplazada de su puesto tras haberse burlado de "todos los pobres" desde sus redes sociales, aunque continuará en la cartera provincial por pertenecer a la planta permanente. El video generó rechazo en toda la comunidad.

Desde la provincia señalaron que no habrá tolerancia con actitudes de este tipo por parte de funcionarios públicos.

Desde la provincia señalaron que "no habrá tolerancia con actitudes de este tipo por parte de funcionarios públicos".

El gobierno de Misiones apartó a Karina Mabel Acosta de la Dirección de Turismo Social tras la viralización de un video grabado en Cancún, en el que dedicaba su viaje “para todos los pobres” y concluía con la frase: “Fuera, pobres”. La publicación generó el repudio inmediato de la comunidad y desde la provincia señalaron que "no habrá tolerancia con actitudes de este tipo por parte de funcionarios públicos".

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso la remoción de la funcionaria de su cargo como directora de Turismo Social. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 252, firmado por el mandatario provincial, que dejó sin efecto su designación en el Ministerio de Turismo. Según fuentes oficiales, el puesto será eliminado del organigrama y no tendrá reemplazo.

Una funcionaria del Ministerio de Turismo de Misiones fue removida de su puesto luego de que se viralizaran videos grabados durante sus vacaciones en Cancún, en los que dedicaba su viaje "a todos los pobres", lo que generó fuerte repercusión pública y política. Se trata de Karina Mabel Acosta, quien se desempeñaba como directora de Turismo Social y fue apartada de su cargo mediante un decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua mientras aún se encontraba en México. En una de las grabaciones, Acosta se filmó practicando parasailing —una actividad en la que una lancha impulsa a una persona sujeta a un paracaídas— y expresó: "Estoy volando por los aires de México… Cancún. Para todos los pobres".

En uno de los videos más difundidos, Acosta, a quien la apodan “la reina” dentro del Ministerio, aparece practicando parasailing sobre las playas de Cancún. Mientras sobrevuela el mar, exclama: “Estoy volando por los aires de México... Cancún. Para todos los pobres”. En otras publicaciones, describió como “divinas” a las mujeres que conoció en el destino y anunció su participación en una “fiesta de las despechadas”.

El Gobierno de Misiones consideró las actitudes de Acosta como intolerables dada la difícil situación económica actual, por lo que determinaron que el cargo será eliminado del organigrama del Ministerio de Turismo y no habrá reemplazo. Aunque fue removida de su cargo político, "la Reina" seguirá desempeñándose en el Ministerio de Turismo como parte de la planta permanente. Su carrera estuvo ligada al Frente Renovador de la Concordia, espacio al que se la vincula políticamente. Sus excompañeros del organismo la describieron como una figura “polémica y provocadora”.

El decreto de expulsión aguardará a Karina Mabel Acosta a su regreso de las paradisíacas playas mexicanas, sellando el final de su gestión en un área destinada al turismo social. La medida no solo marca el cierre de su etapa como directora, sino también la supresión definitiva del cargo dentro del organigrama ministerial, en un intento del gobierno provincial por dar un mensaje de firmeza frente a la polémica.

Decreto de la provincia de Misiones

El rechazo de su polémica actitud también se hizo sentir en redes sociales que se llenaron de comentarios críticos contra Acosta. Entre las reacciones más fuertes se leyeron frases como: "¡La tendrían que esperar con la renuncia redactada y que la firme!" y "Esta mujer es pobre, pero de cerebro".

