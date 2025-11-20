20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a los celulares: este es el dispositivo que los va a reemplazar pronto

Un avance tecnológico que redefine la interacción digital y plantea un futuro sin teléfonos como centro de la vida cotidiana.

Por
Lentes con realidad aumentada buscan desplazar al celular.

Lentes con realidad aumentada buscan desplazar al celular.

Freepik
  • Mark Zuckerberg anunció en Meta Connect 2025 que los celulares estarían cerca de quedar obsoletos.
  • El reemplazo serían lentes inteligentes capaces de integrar realidad aumentada, cámara, audio y conectividad.
  • Las funciones tradicionales del smartphone pasarían a un dispositivo manos libres con interacción por voz.
  • Esta innovación busca reducir la dependencia a las pantallas y transformar la forma en que se usa la tecnología.

Durante el último Meta Connect, Mark Zuckerberg sorprendió al anticipar un cambio profundo en el rumbo del desarrollo digital. Según el creador de Meta, la etapa dominada por los teléfonos estaría llegando a su fin, luego de años en los que este dispositivo se consolidó como artefacto central de la vida moderna. La idea de un futuro sin celulares como herramienta principal comienza a instalarse a partir de una nueva generación de dispositivos.

Retratos mejorados con inteligencia artificial y estilo profesional en segundos.
Te puede interesar:

Los mejores 3 prompts para convertir tus fotos en retratos personales en Gemini

Ese rol sería asumido por lentes inteligentes basados en realidad aumentada, una tecnología que avanza hacia experiencias más inmersivas y portátiles. Estos modelos ya integran pantalla, audio, cámara y sistemas de conectividad capaces de cubrir tareas vinculadas a la comunicación, la productividad y el entretenimiento. Para Zuckerberg, la transición será gradual, pero decisiva: dentro de una década, gran parte de las actividades cotidianas podrían resolverse desde este accesorio.

Además del cambio de formato, el objetivo de esta nueva etapa es replantear cómo se interactúa con el entorno tecnológico. Los teléfonos, explicó el empresario, son dispositivos pequeños que interrumpen las relaciones presenciales y generan una dependencia excesiva de la pantalla. Los lentes buscan evitar ese efecto, permitiendo acceder a información y servicios sin desviar la mirada del entorno real.

mark zuckerberg lentes
Los lentes inteligentes integran cámara, audio, proyección en el entorno real y control por voz para reemplazar tareas habituales del celular.

Los lentes inteligentes integran cámara, audio, proyección en el entorno real y control por voz para reemplazar tareas habituales del celular.

Los lentes que prometen reemplazar a los celulares

Los prototipos presentados en las últimas exposiciones tecnológicas se centran en proyectar datos, gráficos y contenidos en el campo visual, con una interfaz que desaparece físicamente pero permanece activa. Entre sus características principales se destaca la realidad aumentada inmersiva, pensada para superponer información sin recurrir a un aparato adicional.

También incorporan interacción manos libres, lo que permite ejecutar tareas mediante la voz o pequeños gestos, sin necesidad de tocar una pantalla. A esto se suma la conectividad constante, que integra redes sociales, navegación y múltiples servicios digitales. Su diseño apunta a una mejor ergonomía, con estructuras livianas que facilitan su uso continuo.

Oakley Meta HSTN 2
Los lentes inteligentes buscan liderar una nueva era digital impulsada por la realidad aumentada.

Los lentes inteligentes buscan liderar una nueva era digital impulsada por la realidad aumentada.

Entre las ventajas mencionadas por Meta aparecen funciones que superan a los teléfonos en términos de comodidad y eficiencia. Proyectan información en el entorno real, liberan las manos, reducen la exposición a pantallas, mantienen una conexión permanente y concentran en un solo equipo las funciones de varios dispositivos actuales. Para Zuckerberg, esta combinación marca el inicio de una etapa destinada a reemplazar al celular como dispositivo dominante.

Noticias relacionadas

El gigante de la tecnología reveló secretos sobre la conexión Wifi.

Qué trucos reveló Google para evitar que roben tus datos en una red de Wifi pública

Google alertó por estafas que aprovechan redes Wi-Fi abiertas.

La dura advertencia de Google sobre el Wi-Fi público: "Consecuencias devastadoras y angustia emocional"

cual es el mejor momento para apagar el wifi

Cuál es el mejor momento para apagar el Wifi

que debes saber sobre las redes de wifi publicas y como proteger tus datos

Qué debés saber sobre las redes de Wifi públicas y cómo proteger tus datos

El modelo plegable de triple panel se acerca a su presentación oficial.

Se viene la presentación de un celular de tres pantallas: todo lo que hay que saber

La mayoría de usuarios de Alexa, el asistente virtual de Amazon, no saben que pueden medir la velocidad de su red doméstica gracias a una skill especial, pues por sí sola no puede llevar a cabo una prueba.

Cómo es el truco que tiene Alexa para conocer tu velocidad de Wifi

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 15 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 17 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 29 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 31 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 32 minutos