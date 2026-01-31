31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a los pantalones de "vestir" clásicos: las mejores alternativas que dan que hablar en Europa

Las pasarelas europeas se preparan para la temporada primavera-verano con muchas novedades. Se vienen pantalones versátiles, con variedad de siluetas, colores y detalles muy originales.

Por
El pantalón de vestir es un clásico que no puede faltar en ningún guardarropa.

El pantalón de vestir es un clásico que no puede faltar en ningún guardarropa.

Freepik
  • Los principales diseñadores europeos presentaron sus colecciones para la temporada primavera-verano.
  • El pantalón de vestir femenino sigue siendo un básico infaltable.
  • Sin embargo, los nuevos modelos se alejan del corte clásico.
  • Se destacan los estampados geométricos y animal print, el color Cloud Dancer, los diseños bordados y la silueta paperbag.

El pantalón de vestir es uno de los básicos que no pueden faltar en ningún armario. Con las prendas y accesorios adecuados, es perfecto para la oficina y puede hacer la transición hacia una cena o salida nocturna. Pero, este año, surgieron nuevas alternativas que le dicen adiós al estilo clásico.

Hacer ejercicio tiene un gran impacto en la salud y el bienestar. 
Te puede interesar:

Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla

Faltan pocas semanas para que comience la temporada de primavera-verano en Europa, y las principales casas de moda incluyeron pantalones de vestir femeninos en sus colecciones. Se trata de versiones modernas y actualizadas en variedad de cortes y colores, por lo que hay muchas opciones para elegir.

Algunos diseñadores presentaron pantalones con estilos más masculinos, pero menos holgados que en temporadas anteriores. Otros apostaron por siluetas más cercanas a los pantalones bombachos, las transparencias y los encajes. La clave es animarse a usar algo distinto, original y versátil.

Pantalón de vestir mujer

1. Animal print

Este estampado ayuda a elevar el pantalón de vestir de corte clásico. Pero atención: las tendencias para la primavera europea marcan que ya no se usa el de leopardo, sino el de cebra. Sus rayas anchas y tonos neutros son muy fáciles de combinar.

2. Estampado geométrico

Los diseños con rayas finas son geniales para crear un efecto visual que alarga la silueta; si forman cuadrados, rectángulos u otras figuras, aportan un toque muy original. La mayoría de estos modelos vienen en telas satinadas.

3. Bordado

Es la opción perfecta para salir de noche o aportarle elegancia a un look con poco esfuerzo. El corte es el del pantalón de vestir clásico, pero sus diseños bordados lo elevan y vuelven más sofisticado, especialmente en color negro.

4. Cloud Dancer

Se trata del tono blanco suave, cálido y etéreo que Pantone eligió como Color del Año 2026, y estará muy en tendencia durante la primavera y el verano europeos. Es versátil y funciona con cualquier corte de pantalón.

5. Paperbag

La silueta "bolsa de papel" se aleja del clásico pantalón de vestir, pero es una de las que más favorecen la figura: marca la cintura y tiene piernas anchas, lo que permite moverse con comodidad durante el día.

Noticias relacionadas

Está fruta se destaca por su contenido de vitaminas, minerales y enzimas.

Esto le pasa al cuerpo si tomás jugo de ananá todos los días: todo lo que hay que saber

Este pueblo se encuentra cerca de la Ciudad de Buenos Aires, perfecto para una escapada. 

La escapada de Buenos Aires a un pueblito maravilloso que enamora con sus calles empedradas

Neymar Jr revolucionó las redes con su línea de lentes.

Neymar mostró los lentes de sol que serán tendencia en 2026: son una bomba

Ofrece consumo en el lugar y también retiros en la puerta.

El bodegón de Buenos Aires accesible que hace un bife de lomo a caballo soñado

El parque acuático en Salta, cerca del Dique Cabra Corral. 

Vacaciones en Salta 2026: el parque acuático que tenés que visitar sí o sí

¿Qué aspecto puede ser mucho más importante que el ejercicio y la alimentación para la longevidad?

Qué aspecto puede ser mucho más importante que el ejercicio y la alimentación para la longevidad

Rating Cero

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

La conductora expuso una fuerte situación de su exnovio.

Sabrina Rojas reveló una picante situación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro mientras él estaba con Flor Vigna

¿Quién renunció en Telefe?

Renuncia bomba de un periodista de Telefe: "Es la primera vez que decido irme de un ciclo"

La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata De las cenizas, la dura película inspirada en hechos reales que emociona a todos

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix
play

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Hace 17 minutos
Hacer ejercicio tiene un gran impacto en la salud y el bienestar. 

Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla

Hace 24 minutos
La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Hace 26 minutos
Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

Hace 43 minutos
Está fruta se destaca por su contenido de vitaminas, minerales y enzimas.

Esto le pasa al cuerpo si tomás jugo de ananá todos los días: todo lo que hay que saber

Hace 47 minutos