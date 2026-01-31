Adiós a los pantalones de "vestir" clásicos: las mejores alternativas que dan que hablar en Europa

Las pasarelas europeas se preparan para la temporada primavera-verano con muchas novedades. Se vienen pantalones versátiles, con variedad de siluetas, colores y detalles muy originales.

El pantalón de vestir es un clásico que no puede faltar en ningún guardarropa.

El pantalón de vestir es uno de los básicos que no pueden faltar en ningún armario. Con las prendas y accesorios adecuados, es perfecto para la oficina y puede hacer la transición hacia una cena o salida nocturna. Pero, este año, surgieron nuevas alternativas que le dicen adiós al estilo clásico.

Faltan pocas semanas para que comience la temporada de primavera-verano en Europa, y las principales casas de moda incluyeron pantalones de vestir femeninos en sus colecciones. Se trata de versiones modernas y actualizadas en variedad de cortes y colores, por lo que hay muchas opciones para elegir.

Algunos diseñadores presentaron pantalones con estilos más masculinos, pero menos holgados que en temporadas anteriores. Otros apostaron por siluetas más cercanas a los pantalones bombachos, las transparencias y los encajes. La clave es animarse a usar algo distinto, original y versátil.

Este estampado ayuda a elevar el pantalón de vestir de corte clásico. Pero atención: las tendencias para la primavera europea marcan que ya no se usa el de leopardo, sino el de cebra. Sus rayas anchas y tonos neutros son muy fáciles de combinar.

Los diseños con rayas finas son geniales para crear un efecto visual que alarga la silueta; si forman cuadrados, rectángulos u otras figuras, aportan un toque muy original. La mayoría de estos modelos vienen en telas satinadas.

3. Bordado

Es la opción perfecta para salir de noche o aportarle elegancia a un look con poco esfuerzo. El corte es el del pantalón de vestir clásico, pero sus diseños bordados lo elevan y vuelven más sofisticado, especialmente en color negro.

4. Cloud Dancer

Se trata del tono blanco suave, cálido y etéreo que Pantone eligió como Color del Año 2026, y estará muy en tendencia durante la primavera y el verano europeos. Es versátil y funciona con cualquier corte de pantalón.

5. Paperbag

La silueta "bolsa de papel" se aleja del clásico pantalón de vestir, pero es una de las que más favorecen la figura: marca la cintura y tiene piernas anchas, lo que permite moverse con comodidad durante el día.