29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós al tradicional short de jean: la tendencia de los 90 que es furor en el verano 2026

Una propuesta urbana con aire retro y enfoque minimalista impulsa conjuntos audaces que priorizan frescura, movimiento y expresión personal.

Por
La tendencia noventosa que redefine el look del verano 2026.

La tendencia noventosa que redefine el look del verano 2026.

Freepik
  • La moda recupera una combinación icónica basada en camuflado y denim extremo como ejes del nuevo estilismo.
  • El top de hombro caído reaparece como pieza central, resignificado como ítem de lujo urbano.
  • El minishort de tiro bajo desflecado se consolida como reemplazo del modelo clásico.
  • El beauty look minimalista refuerza la estética noventosa con una impronta fresca y natural.

La moda vuelve a mirar hacia el pasado para encontrar inspiración en una de las décadas más influyentes de la cultura pop. Los códigos estéticos de los años noventa resurgen con fuerza en un contexto donde la nostalgia se fusiona con la innovación, dando lugar a una reinterpretación que combina lo urbano con una mirada contemporánea.

¿Vas a conocer Uruguay? Visitá los sitios de Turismo menos concurridos
Te puede interesar:

Estos son los 5 destinos de Uruguay que tienen pocos habitantes y son perfectos para visitar en una escapada

Esta recuperación no se presenta como una copia literal, sino como una adaptación que responde a las búsquedas actuales de comodidad, identidad y autenticidad, dejando de lado al tradicional short de jean.

Dentro de este movimiento, el protagonismo recae en prendas que marcaron una época y hoy regresan transformadas. El cruce entre denim extremo y estampado camuflado se posiciona como una fórmula visual potente que dialoga con la estética rebelde de finales del siglo XX. Estas combinaciones no solo evocan un imaginario ligado a la cultura musical y televisiva de la época, sino que también funcionan como un símbolo de libertad creativa.

La impronta Y2K se convierte en el marco conceptual que engloba esta propuesta. El estilo se aleja de los cortes rígidos y apuesta por una silueta más relajada, donde la individualidad aparece como el verdadero accesorio indispensable. La moda deja de ser una imposición para convertirse en una herramienta de expresión personal, capaz de reinterpretar el pasado desde una mirada propia.

Short Y2K
El denim extremo y el estampado camuflado vuelven a dominar los looks urbanos con una impronta inspirada en la estética de los años 90.

El denim extremo y el estampado camuflado vuelven a dominar los looks urbanos con una impronta inspirada en la estética de los años 90.

Cuál es la tendencia de los 90 que reemplaza al tradicional short de jean

La renovación estética del verano tiene como eje al top de hombro caído, una prenda que remite a la era dorada de MTV y al imaginario juvenil de finales del siglo XX. En su versión actual, se resignifica como un ítem de lujo urbano, donde la sensualidad sutil se combina con una impronta contemporánea. Su silueta relajada equilibra comodidad y estilo, dos valores que hoy resultan centrales dentro de la moda.

Esta pieza se integra de manera natural con el minishort de tiro bajo desflecado, que recupera uno de los íconos más representativos de los años 90. Lejos de quedar anclado al pasado, este diseño se actualiza a través de una mirada moderna que prioriza la libertad de movimiento y una estética más despreocupada, consolidándose como la alternativa que desplaza al modelo clásico y redefine la silueta estival.

El protagonismo del denim extremo potencia la carga simbólica del estilismo. Material históricamente asociado a la rebeldía y a la cultura juvenil, vuelve a ocupar un lugar central dentro del guardarropa urbano. En combinación con el estampado camuflado, el look adquiere una identidad fuerte y visualmente impactante, que conecta con una estética transgresora y con el espíritu experimental que caracterizó a la moda de los noventa.

Top y short Y2K
El top de hombro caído y el minishort de tiro bajo se consolidan como las prendas clave que reemplazan al short clásico de jean en el verano 2026.

El top de hombro caído y el minishort de tiro bajo se consolidan como las prendas clave que reemplazan al short clásico de jean en el verano 2026.

La propuesta se completa con un beauty look minimalista, donde el cabello suelto, lacio y natural, junto al rostro a cara lavada, refuerzan la idea de frescura y sencillez. Esta coherencia entre vestuario y belleza consolida una imagen de libertad y autenticidad, atravesada por el espíritu Y2K, que invita a resignificar clásicos del pasado y a construir un estilo más personal, cómodo y conectado con la cultura pop contemporánea.

Noticias relacionadas

Un buen desayuno debe ser completo y balanceado.

Esto es lo que le pasa al cuerpo si desayunás siempre lo mismo: pocos lo saben

El ejercicio se puede practicar en casa o en la oficina y es muy fácil de hacer. 

El ejercicio sencillo para bajar el azúcar: lo podés hacer sentado

Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Entre las opciones de la gastronomía porteña, este se diferencia por su oferta única. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene matambre de cerdo, empanadas salteñas y provoleta

Playas tranquilas y naturaleza en la Costa Atlántica.

Ni Cariló ni Pinamar: el destino con playas tranquilas, poca gente y naturaleza impactante

Córdoba tiene 3 ríos que este verano no te podés perder para decirle chau al calor.

Vacaciones en Córdoba 2026: los 3 mejores ríos para decirle chau al calor

Rating Cero

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

últimas noticias

El Gobierno podría declarar la Emergencia Ígnea con un decreto.

El Gobierno ahora analiza declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia por decreto

Hace 16 minutos
play

Caso Jeremías: el fiscal dio detalles de la detención de la madre de la joven acusada

Hace 56 minutos
play
Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado en Santa Fe de 23 puñaladas.

Crimen de Jeremías: la madre de la menor detenida fue imputada como partícipe secundaria

Hace 1 hora
Verón, duro con la AFA.

La chicana de Juan Sebastián Verón a la AFA luego del pasillo de campeón a Estudiantes

Hace 1 hora
La NASA descubrió un exoplaneta que es notablemente similar a la Tierra y podría ser habitable.

La NASA descubrió un planeta que es "notablemente similar a la Tierra" y podría ser habitable

Hace 1 hora