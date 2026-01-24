Adiós al jean wide leg: las tres opciones con las que Antonela Roccuzzo impone moda La empresaria e influencer marcó tendencia en las redes sociales con tres looks ideales para el verano. Se destacan los pantalones cómodos, de tejidos livianos y en colores neutros. + Seguir en







Antonela Roccuzzo deslumbró con sus looks en redes sociales. Redes sociales

Antonella Roccuzzo volvió a destacarse con sus looks en redes sociales.

Mostró tres opciones de outfit que desplazan al jean wide leg.

La tendencia son los pantalones rectos, livianos y de colores neutros.

Son versátiles y pueden adaptarse a conjuntos para el día y para la noche. Antonela Roccuzzo ha sabido construir su propia presencia en redes sociales y logró posicionarse como influencer más allá de la figura de su esposo, Lionel Messi. La rosarina es una referente en moda y, en esta ocasión, mostró tres opciones de looks para decirle adiós al jean wide leg.

Este clásico volvió a imponerse en los últimos meses, pero no es la única alternativa para quienes buscan la combinación perfecta entre funcionalidad, comodidad y elegancia. Otros modelos son igual de buenos para combatir el calor e, incluso, soportan la transición hacia el comienzo del otoño.

Antonela compartió tres opciones de look, algunas más elegantes y otras para usar de día, pero todas con un elemento en común: incluyen pantalones amplios, livianos y versátiles, en tonos neutros, que serán tendencia en los próximos meses y no pueden faltar en ningún guardarropa.

Las opciones con las que Antonela Roccuzzo marca tendencia La primera opción que eligió Antonela Roccuzzo fue un conjunto en tono rosa pastel, sofisticado y femenino. Combinó un crop top sin mangas con un pantalón de tiro alto, corte recto y caída amplia que alarga la silueta. El outfit es minimalista pero impactante, ideal para eventos diurnos o reuniones elegantes.

Look Antonela Roccuzzo Instagram @antonelaroccuzzo En segundo lugar, posó con un estilo clásico y atemporal en negro: usó un top ajustado sin tirantes y un pantalón chocolate de tiro alto y corte fluido. El conjunto, que combina elegancia y comodidad con un toque moderno, es una gran alternativa para una cena o una salida nocturna.

Look Antonela Roccuzzo Instagram @antonelaroccuzzo Por último, Antonela mostró un look total black en el que se destacó un top negro de corte irregular y con un solo hombro. Lo combinó con un pantalón negro de tiro alto y corte recto, creando un contraste entre lo llamativo y lo minimalista para lograr un outfit informal, pero con estilo. Look Antonela Roccuzzo Instagram @antonelaroccuzzo